$41.610.01
48.130.03
ukenru
13:31 • 3324 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
13:02 • 4920 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
12:47 • 11791 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
12:39 • 8312 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
11:53 • 13438 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36 • 10301 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14 • 9642 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Ексклюзив
09:28 • 12162 перегляди
НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради
09:05 • 14581 перегляди
США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT
Ексклюзив
08:16 • 14077 перегляди
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.1м/с
72%
751мм
Популярнi новини
Мінус 1200 солдатів та 390 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу14 жовтня, 04:29 • 31989 перегляди
8 дітей проживали без вікон, дверей та їжі, батько вбив власну дочку: бездіяльність служб коштує дітям життя - Лубінець14 жовтня, 04:44 • 8112 перегляди
Компанії Ілона Маска SpaceX та xAI купують непродані Cybertruck від Tesla14 жовтня, 05:59 • 10217 перегляди
Алек Болдвін та його брат потрапили в ДТП на трасі поблизу Нью-Йорка14 жовтня, 06:35 • 12132 перегляди
У Чорному морі затонуло вантажне судно, український екіпаж врятовано14 жовтня, 07:09 • 21715 перегляди
Публікації
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси13:31 • 3324 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Ексклюзив
12:47 • 11792 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
Ексклюзив
11:53 • 13438 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 55088 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 55197 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Геннадій Труханов
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Одеса
Реклама
УНН Lite
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto13:19 • 2384 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto13:05 • 3050 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 26912 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 31616 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 33006 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Т-72
Т-90
F-22 Raptor
Financial Times

Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів

Київ • УНН

 • 11794 перегляди

11 жовтня 2025 року криптобіржа Binance зазнала обвалу ринку на $19 млрд через архітектурний дефект у системі криптобіржі. Як цього можна було уникнути - УНН роз'яснила фінтехекспертка та співзасновниця Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів

Субота, 11 жовтня 2025 року, увійде в історію фінансових ринків як день, коли світ криптовалюти пережив один з наймасштабніших внутрішніх обвалів. За лічені хвилини понад $19 млрд ринкової капіталізації випарувалися, а понад 1,6 млн трейдерів втратили свої активи внаслідок автоматичного закриття позицій. В чому причина краху - розбирався УНН.

На перший погляд, ця катастрофа виглядала як класичний "чорний лебідь", спровокований гучною заявою Дональда Трампа про введення нових, жорстких мит на китайський імпорт. Макроекономічний шок дійсно послужив спусковим гачком. Але, як зазначають профільні міжнародні ЗМІ, справжньою і головною причиною стало не загальне падіння ринку, а архітектурний дефект у системі найбільшої криптобіржі світу Binance. Це був не провал децентралізованих протоколів, а гучний провал ілюзії безпеки, яку пропонує централізована фінансова інфраструктура.

Анатомія дефекту: як біржа стала "сліпою"

У центрі аварії опинилася функція "Єдиний рахунок" (оригінал – Unified Account) криптобіржі Binance. Ця система дозволяла досвідченим трейдерам використовувати низку відносно нових цифрових активів як заставу для торгівлі з великим кредитним плечем. Зокрема, йшлося про такі токени, як USDe, а також токени, прив'язані до стейкінгу, як-от wBETH та BnSOL. 

За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, головний провал криптобіржі Binance, який коштував мільярди, полягав у внутрішньому ціноутворенні. 

Біржа оцінювала вартість застави для торгівлі з великим кредитним плечем, орієнтуючись виключно на власні внутрішні ціни на своєму спотовому ринку, повністю ігноруючи зовнішні, незалежні джерела даних. Ці зовнішні джерела, які називаються оракулами, наприклад, Chainlink чи Pyth, виступають як фінансові "новинні агенції", що агрегують справжню, усереднену ціну з усього світу. Binance, не використовуючи їх, зробила свою систему "сліпою" до маніпуляцій 

– пояснила Олена Сосєдка.

Таким чином біржа створила ідеальне "вікно вразливості": будь-який користувач біржі, який мав достатній капітал, щоб штучно "зрушити" ціну однієї з цих заставних монет лише на спотовому ринку Binance, міг спровокувати ланцюгову реакцію ліквідацій мільярдного масштабу. 

І найцікавіше, що біржа знала про цю проблему. Тож ще 6 жовтня Binance анонсувала перехід на використання оракулів, але впровадження цієї критично важливої корекції було заплановано аж на 14 жовтня. Саме цей восьмиденний проміжок дозволив завдати удару.

Точний удар: $90 млн як спусковий гачок

У ніч з 10 на 11 жовтня, коли макропаніка через новини про китайські мита вже створювала напругу, невідомі гравці, завдали точного, хірургічно точного удару: вони скинули близько $90 млн стейблкоїнів USDe виключно на спотовому ринку Binance. Цей обсяг виявився достатнім, щоб обвалити його внутрішню ціну до шокуючих $0.65. Важливо підкреслити: на всіх інших великих платформах і в децентралізованих протоколах USDe залишався стабільним, тримаючись близько $1. 

USDe – не винний, його забезпечення залишилося повним. Проблема була винятково у тому, як Binance обробляла та визначала його ціну 

– додала Олена Сосєдка.

Миттєві та катастрофічні наслідки

Оскільки система Binance була "сліпою" і бачила USDe за $0.65, вона автоматично дійшла висновку, що застава користувачів більше не покриває їхні борги. Автоматичні алгоритми біржі запустили масові примусові ліквідації, знищивши позиції на суму від $500 млн до $1 млрд. Цей каскадний ефект, помножений на паніку від новин про Трампа, обвалив ціни біткоїна, ефіріума та інших альткоїнів по всьому ринку, вивівши загальні втрати до позначки $19 млрд. При цьому, одночасно з обвалом, на платформі Hyperliquid були відкриті великі короткі позиції, які принесли їхнім власникам прибуток, що міг сягнути $192 млн. І хоч вже через п'ять хвилин Binance стабілізувала ціни – ринок був спустошений.

Компенсація та головний урок

Після фінансової катастрофи на ринку криптовалют, керівництво Binance публічно визнало технічні проблеми, вибачилося перед користувачами і пообіцяло компенсувати збитки, спричинені прямим знеціненням застави. 

Ми розуміємо, що нещодавня волатильність ринку та проблеми, пов'язані з платформою, вплинули на деяких користувачів, і щиро перепрошуємо за завдані незручності. Ми хотіли б повідомити спільноту щодо цінової залежності USDE, BNSOL та WBETH. Binance провела перевірку інциденту та протягом 72 годин компенсує всім постраждалим користувачам ф'ючерсів, маржі та позик. Компенсація буде автоматично розподілена безпосередньо на облікові записи постраждалих користувачів 

- йдеться в заяві Binance.

Загальна сума компенсацій, виплачена постраждалим користувачам, сягнула $283 млн. Крім того, біржа оперативно запровадила використання зовнішніх оракулів та механізм мінімальних цін ліквідації.

Головний урок 11 жовтня 2025 року для всієї криптоспільноти – це не вразливість криптовалют, а небезпека надмірної централізації. Коли єдина централізована структура, в цьому випадку біржа Binance, виступає одночасно як ваш банк, брокер, джерело ціни і суддя, будь-який дефект у коді чи маніпуляція на внутрішньому ринку перетворюється на фінансову катастрофу глобального масштабу 

– резюмувала Олена Сосєдка.

Втрата $19 млрд, спричинена $90 млн маніпуляцій, доводить: у криптофінансах єдиний шлях до справжньої надійності – це децентралізація. Тільки зовнішні, незалежні оракули та прозорі протоколи, які не підконтрольні одній компанії, можуть захистити капітал від внутрішніх архітектурних помилок та злагоджених атак маніпуляторів.

Лілія Подоляк

ЕкономікаТехнологіїПублікації
Binance
Конкорд Банк
Олена Сосєдка
Дональд Трамп
Китай