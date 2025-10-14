Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів

Субота, 11 жовтня 2025 року, увійде в історію фінансових ринків як день, коли світ криптовалюти пережив один з наймасштабніших внутрішніх обвалів. За лічені хвилини понад $19 млрд ринкової капіталізації випарувалися, а понад 1,6 млн трейдерів втратили свої активи внаслідок автоматичного закриття позицій. В чому причина краху - розбирався УНН.

На перший погляд, ця катастрофа виглядала як класичний "чорний лебідь", спровокований гучною заявою Дональда Трампа про введення нових, жорстких мит на китайський імпорт. Макроекономічний шок дійсно послужив спусковим гачком. Але, як зазначають профільні міжнародні ЗМІ, справжньою і головною причиною стало не загальне падіння ринку, а архітектурний дефект у системі найбільшої криптобіржі світу Binance. Це був не провал децентралізованих протоколів, а гучний провал ілюзії безпеки, яку пропонує централізована фінансова інфраструктура.

Анатомія дефекту: як біржа стала "сліпою"

У центрі аварії опинилася функція "Єдиний рахунок" (оригінал – Unified Account) криптобіржі Binance. Ця система дозволяла досвідченим трейдерам використовувати низку відносно нових цифрових активів як заставу для торгівлі з великим кредитним плечем. Зокрема, йшлося про такі токени, як USDe, а також токени, прив'язані до стейкінгу, як-от wBETH та BnSOL.

За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, головний провал криптобіржі Binance, який коштував мільярди, полягав у внутрішньому ціноутворенні.

Біржа оцінювала вартість застави для торгівлі з великим кредитним плечем, орієнтуючись виключно на власні внутрішні ціни на своєму спотовому ринку, повністю ігноруючи зовнішні, незалежні джерела даних. Ці зовнішні джерела, які називаються оракулами, наприклад, Chainlink чи Pyth, виступають як фінансові "новинні агенції", що агрегують справжню, усереднену ціну з усього світу. Binance, не використовуючи їх, зробила свою систему "сліпою" до маніпуляцій – пояснила Олена Сосєдка.

Таким чином біржа створила ідеальне "вікно вразливості": будь-який користувач біржі, який мав достатній капітал, щоб штучно "зрушити" ціну однієї з цих заставних монет лише на спотовому ринку Binance, міг спровокувати ланцюгову реакцію ліквідацій мільярдного масштабу.

І найцікавіше, що біржа знала про цю проблему. Тож ще 6 жовтня Binance анонсувала перехід на використання оракулів, але впровадження цієї критично важливої корекції було заплановано аж на 14 жовтня. Саме цей восьмиденний проміжок дозволив завдати удару.

Точний удар: $90 млн як спусковий гачок

У ніч з 10 на 11 жовтня, коли макропаніка через новини про китайські мита вже створювала напругу, невідомі гравці, завдали точного, хірургічно точного удару: вони скинули близько $90 млн стейблкоїнів USDe виключно на спотовому ринку Binance. Цей обсяг виявився достатнім, щоб обвалити його внутрішню ціну до шокуючих $0.65. Важливо підкреслити: на всіх інших великих платформах і в децентралізованих протоколах USDe залишався стабільним, тримаючись близько $1.

USDe – не винний, його забезпечення залишилося повним. Проблема була винятково у тому, як Binance обробляла та визначала його ціну – додала Олена Сосєдка.

Миттєві та катастрофічні наслідки

Оскільки система Binance була "сліпою" і бачила USDe за $0.65, вона автоматично дійшла висновку, що застава користувачів більше не покриває їхні борги. Автоматичні алгоритми біржі запустили масові примусові ліквідації, знищивши позиції на суму від $500 млн до $1 млрд. Цей каскадний ефект, помножений на паніку від новин про Трампа, обвалив ціни біткоїна, ефіріума та інших альткоїнів по всьому ринку, вивівши загальні втрати до позначки $19 млрд. При цьому, одночасно з обвалом, на платформі Hyperliquid були відкриті великі короткі позиції, які принесли їхнім власникам прибуток, що міг сягнути $192 млн. І хоч вже через п'ять хвилин Binance стабілізувала ціни – ринок був спустошений.

Компенсація та головний урок

Після фінансової катастрофи на ринку криптовалют, керівництво Binance публічно визнало технічні проблеми, вибачилося перед користувачами і пообіцяло компенсувати збитки, спричинені прямим знеціненням застави.

Ми розуміємо, що нещодавня волатильність ринку та проблеми, пов'язані з платформою, вплинули на деяких користувачів, і щиро перепрошуємо за завдані незручності. Ми хотіли б повідомити спільноту щодо цінової залежності USDE, BNSOL та WBETH. Binance провела перевірку інциденту та протягом 72 годин компенсує всім постраждалим користувачам ф'ючерсів, маржі та позик. Компенсація буде автоматично розподілена безпосередньо на облікові записи постраждалих користувачів - йдеться в заяві Binance.

Загальна сума компенсацій, виплачена постраждалим користувачам, сягнула $283 млн. Крім того, біржа оперативно запровадила використання зовнішніх оракулів та механізм мінімальних цін ліквідації.

Головний урок 11 жовтня 2025 року для всієї криптоспільноти – це не вразливість криптовалют, а небезпека надмірної централізації. Коли єдина централізована структура, в цьому випадку біржа Binance, виступає одночасно як ваш банк, брокер, джерело ціни і суддя, будь-який дефект у коді чи маніпуляція на внутрішньому ринку перетворюється на фінансову катастрофу глобального масштабу – резюмувала Олена Сосєдка.

Втрата $19 млрд, спричинена $90 млн маніпуляцій, доводить: у криптофінансах єдиний шлях до справжньої надійності – це децентралізація. Тільки зовнішні, незалежні оракули та прозорі протоколи, які не підконтрольні одній компанії, можуть захистити капітал від внутрішніх архітектурних помилок та злагоджених атак маніпуляторів.