$41.610.01
48.130.03
ukenru
13:31 • 1730 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
13:02 • 3506 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
12:47 • 10872 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
12:39 • 7240 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
11:53 • 12664 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
11:36 • 10149 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
11:14 • 9416 просмотра
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
Эксклюзив
09:28 • 12140 просмотра
НАБУ должно пройти внешний аудит и проверку детективов, считают в правоохранительном комитете Рады
09:05 • 14554 просмотра
США могут передать Украине только 20-50 ракет Tomahawk - FT
Эксклюзив
08:16 • 14063 просмотра
Беспомощные и беззащитные: нардеп Яцык поддержала инициативу Генпрокурора о безальтернативности пожизненного заключения за преступления против детей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.1м/с
72%
751мм
Популярные новости
Минус 1200 солдат и 390 БпЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки14 октября, 04:29 • 31469 просмотра
8 детей жили без окон, дверей и еды, отец убил собственную дочь: бездействие служб стоит детям жизни - Лубинец14 октября, 04:44 • 7004 просмотра
Компании Илона Маска SpaceX и xAI покупают непроданные Cybertruck от Tesla14 октября, 05:59 • 9342 просмотра
Алек Болдуин и его брат попали в ДТП на трассе вблизи Нью-Йорка14 октября, 06:35 • 11591 просмотра
В Черном море затонуло грузовое судно, украинский экипаж спасен14 октября, 07:09 • 21185 просмотра
публикации
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы13:31 • 1730 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
Эксклюзив
12:47 • 10873 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
Эксклюзив
11:53 • 12665 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 54731 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 54821 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Геннадий Труханов
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Одесса
Реклама
УНН Lite
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto13:19 • 1774 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto13:05 • 2286 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 26640 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 31349 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 32749 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
T-72
T-90
Lockheed Martin F-22 Raptor
Financial Times

Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов

Киев • УНН

 • 10870 просмотра

11 октября 2025 года криптобиржа Binance испытала обвал рынка на $19 млрд из-за архитектурного дефекта в системе криптобиржи. Как этого можно было избежать - УНН разъяснила финтехэксперт и соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов

Суббота, 11 октября 2025 года, войдет в историю финансовых рынков как день, когда мир криптовалюты пережил один из самых масштабных внутренних обвалов. За считанные минуты более $19 млрд рыночной капитализации испарились, а более 1,6 млн трейдеров потеряли свои активы в результате автоматического закрытия позиций. В чем причина краха - разбирался УНН.

На первый взгляд, эта катастрофа выглядела как классический "черный лебедь", спровоцированный громким заявлением Дональда Трампа о введении новых, жестких пошлин на китайский импорт. Макроэкономический шок действительно послужил спусковым крючком. Но, как отмечают профильные международные СМИ, настоящей и главной причиной стало не общее падение рынка, а архитектурный дефект в системе крупнейшей криптобиржи мира Binance. Это был не провал децентрализованных протоколов, а громкий провал иллюзии безопасности, которую предлагает централизованная финансовая инфраструктура.

Анатомия дефекта: как биржа стала "слепой"

В центре аварии оказалась функция "Единый счет" (оригинал – Unified Account) криптобиржи Binance. Эта система позволяла опытным трейдерам использовать ряд относительно новых цифровых активов в качестве залога для торговли с большим кредитным плечом. В частности, речь шла о таких токенах, как USDe, а также токенах, привязанных к стейкингу, например, wBETH и BnSOL. 

По словам финтех-эксперта и соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, главный провал криптобиржи Binance, который стоил миллиарды, заключался во внутреннем ценообразовании. 

Биржа оценивала стоимость залога для торговли с большим кредитным плечом, ориентируясь исключительно на собственные внутренние цены на своем спотовом рынке, полностью игнорируя внешние, независимые источники данных. Эти внешние источники, называемые оракулами, например, Chainlink или Pyth, выступают как финансовые "новостные агентства", агрегирующие настоящую, усредненную цену со всего мира. Binance, не используя их, сделала свою систему "слепой" к манипуляциям 

– объяснила Елена Соседка.

Таким образом биржа создала идеальное "окно уязвимости": любой пользователь биржи, имевший достаточный капитал, чтобы искусственно "сдвинуть" цену одной из этих залоговых монет только на спотовом рынке Binance, мог спровоцировать цепную реакцию ликвидаций миллиардного масштаба. 

И самое интересное, что биржа знала об этой проблеме. Поэтому еще 6 октября Binance анонсировала переход на использование оракулов, но внедрение этой критически важной коррекции было запланировано аж на 14 октября. Именно этот восьмидневный промежуток позволил нанести удар.

Точный удар: $90 млн как спусковой крючок

В ночь с 10 на 11 октября, когда макропаника из-за новостей о китайских пошлинах уже создавала напряжение, неизвестные игроки нанесли точный, хирургически точный удар: они сбросили около $90 млн стейблкоинов USDe исключительно на спотовом рынке Binance. Этот объем оказался достаточным, чтобы обвалить его внутреннюю цену до шокирующих $0.65. Важно подчеркнуть: на всех других крупных платформах и в децентрализованных протоколах USDe оставался стабильным, держась около $1. 

USDe – не виноват, его обеспечение осталось полным. Проблема была исключительно в том, как Binance обрабатывала и определяла его цену 

– добавила Елена Соседка.

Мгновенные и катастрофические последствия

Поскольку система Binance была "слепой" и видела USDe по $0.65, она автоматически пришла к выводу, что залог пользователей больше не покрывает их долги. Автоматические алгоритмы биржи запустили массовые принудительные ликвидации, уничтожив позиции на сумму от $500 млн до $1 млрд. Этот каскадный эффект, умноженный на панику от новостей о Трампе, обвалил цены биткоина, эфириума и других альткоинов по всему рынку, выведя общие потери до отметки $19 млрд. При этом, одновременно с обвалом, на платформе Hyperliquid были открыты крупные короткие позиции, которые принесли их владельцам прибыль, которая могла достичь $192 млн. И хотя уже через пять минут Binance стабилизировала цены – рынок был опустошен.

Компенсация и главный урок

После финансовой катастрофы на рынке криптовалют, руководство Binance публично признало технические проблемы, извинилось перед пользователями и пообещало компенсировать убытки, вызванные прямым обесцениванием залога. 

Мы понимаем, что недавняя волатильность рынка и проблемы, связанные с платформой, повлияли на некоторых пользователей, и искренне приносим извинения за причиненные неудобства. Мы хотели бы сообщить сообществу о ценовой зависимости USDE, BNSOL и WBETH. Binance провела проверку инцидента и в течение 72 часов компенсирует всем пострадавшим пользователям фьючерсов, маржи и займов. Компенсация будет автоматически распределена непосредственно на учетные записи пострадавших пользователей 

- говорится в заявлении Binance.

Общая сумма компенсаций, выплаченная пострадавшим пользователям, достигла $283 млн. Кроме того, биржа оперативно внедрила использование внешних оракулов и механизм минимальных цен ликвидации.

Главный урок 11 октября 2025 года для всего криптосообщества – это не уязвимость криптовалют, а опасность чрезмерной централизации. Когда единая централизованная структура, в данном случае биржа Binance, выступает одновременно как ваш банк, брокер, источник цены и судья, любой дефект в коде или манипуляция на внутреннем рынке превращается в финансовую катастрофу глобального масштаба 

– резюмировала Елена Соседка.

Потеря $19 млрд, вызванная $90 млн манипуляций, доказывает: в криптофинансах единственный путь к настоящей надежности – это децентрализация. Только внешние, независимые оракулы и прозрачные протоколы, которые не подконтрольны одной компании, могут защитить капитал от внутренних архитектурных ошибок и слаженных атак манипуляторов.

Лилия Подоляк

ЭкономикаТехнологиипубликации
Binance
Конкорд Банк
Елена Соседка
Дональд Трамп
Китай