Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов

Суббота, 11 октября 2025 года, войдет в историю финансовых рынков как день, когда мир криптовалюты пережил один из самых масштабных внутренних обвалов. За считанные минуты более $19 млрд рыночной капитализации испарились, а более 1,6 млн трейдеров потеряли свои активы в результате автоматического закрытия позиций. В чем причина краха - разбирался УНН.

На первый взгляд, эта катастрофа выглядела как классический "черный лебедь", спровоцированный громким заявлением Дональда Трампа о введении новых, жестких пошлин на китайский импорт. Макроэкономический шок действительно послужил спусковым крючком. Но, как отмечают профильные международные СМИ, настоящей и главной причиной стало не общее падение рынка, а архитектурный дефект в системе крупнейшей криптобиржи мира Binance. Это был не провал децентрализованных протоколов, а громкий провал иллюзии безопасности, которую предлагает централизованная финансовая инфраструктура.

Анатомия дефекта: как биржа стала "слепой"

В центре аварии оказалась функция "Единый счет" (оригинал – Unified Account) криптобиржи Binance. Эта система позволяла опытным трейдерам использовать ряд относительно новых цифровых активов в качестве залога для торговли с большим кредитным плечом. В частности, речь шла о таких токенах, как USDe, а также токенах, привязанных к стейкингу, например, wBETH и BnSOL.

По словам финтех-эксперта и соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, главный провал криптобиржи Binance, который стоил миллиарды, заключался во внутреннем ценообразовании.

Биржа оценивала стоимость залога для торговли с большим кредитным плечом, ориентируясь исключительно на собственные внутренние цены на своем спотовом рынке, полностью игнорируя внешние, независимые источники данных. Эти внешние источники, называемые оракулами, например, Chainlink или Pyth, выступают как финансовые "новостные агентства", агрегирующие настоящую, усредненную цену со всего мира. Binance, не используя их, сделала свою систему "слепой" к манипуляциям – объяснила Елена Соседка.

Таким образом биржа создала идеальное "окно уязвимости": любой пользователь биржи, имевший достаточный капитал, чтобы искусственно "сдвинуть" цену одной из этих залоговых монет только на спотовом рынке Binance, мог спровоцировать цепную реакцию ликвидаций миллиардного масштаба.

И самое интересное, что биржа знала об этой проблеме. Поэтому еще 6 октября Binance анонсировала переход на использование оракулов, но внедрение этой критически важной коррекции было запланировано аж на 14 октября. Именно этот восьмидневный промежуток позволил нанести удар.

Точный удар: $90 млн как спусковой крючок

В ночь с 10 на 11 октября, когда макропаника из-за новостей о китайских пошлинах уже создавала напряжение, неизвестные игроки нанесли точный, хирургически точный удар: они сбросили около $90 млн стейблкоинов USDe исключительно на спотовом рынке Binance. Этот объем оказался достаточным, чтобы обвалить его внутреннюю цену до шокирующих $0.65. Важно подчеркнуть: на всех других крупных платформах и в децентрализованных протоколах USDe оставался стабильным, держась около $1.

USDe – не виноват, его обеспечение осталось полным. Проблема была исключительно в том, как Binance обрабатывала и определяла его цену – добавила Елена Соседка.

Мгновенные и катастрофические последствия

Поскольку система Binance была "слепой" и видела USDe по $0.65, она автоматически пришла к выводу, что залог пользователей больше не покрывает их долги. Автоматические алгоритмы биржи запустили массовые принудительные ликвидации, уничтожив позиции на сумму от $500 млн до $1 млрд. Этот каскадный эффект, умноженный на панику от новостей о Трампе, обвалил цены биткоина, эфириума и других альткоинов по всему рынку, выведя общие потери до отметки $19 млрд. При этом, одновременно с обвалом, на платформе Hyperliquid были открыты крупные короткие позиции, которые принесли их владельцам прибыль, которая могла достичь $192 млн. И хотя уже через пять минут Binance стабилизировала цены – рынок был опустошен.

Компенсация и главный урок

После финансовой катастрофы на рынке криптовалют, руководство Binance публично признало технические проблемы, извинилось перед пользователями и пообещало компенсировать убытки, вызванные прямым обесцениванием залога.

Мы понимаем, что недавняя волатильность рынка и проблемы, связанные с платформой, повлияли на некоторых пользователей, и искренне приносим извинения за причиненные неудобства. Мы хотели бы сообщить сообществу о ценовой зависимости USDE, BNSOL и WBETH. Binance провела проверку инцидента и в течение 72 часов компенсирует всем пострадавшим пользователям фьючерсов, маржи и займов. Компенсация будет автоматически распределена непосредственно на учетные записи пострадавших пользователей - говорится в заявлении Binance.

Общая сумма компенсаций, выплаченная пострадавшим пользователям, достигла $283 млн. Кроме того, биржа оперативно внедрила использование внешних оракулов и механизм минимальных цен ликвидации.

Главный урок 11 октября 2025 года для всего криптосообщества – это не уязвимость криптовалют, а опасность чрезмерной централизации. Когда единая централизованная структура, в данном случае биржа Binance, выступает одновременно как ваш банк, брокер, источник цены и судья, любой дефект в коде или манипуляция на внутреннем рынке превращается в финансовую катастрофу глобального масштаба – резюмировала Елена Соседка.

Потеря $19 млрд, вызванная $90 млн манипуляций, доказывает: в криптофинансах единственный путь к настоящей надежности – это децентрализация. Только внешние, независимые оракулы и прозрачные протоколы, которые не подконтрольны одной компании, могут защитить капитал от внутренних архитектурных ошибок и слаженных атак манипуляторов.