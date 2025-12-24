Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает

От Президента Украины Владимира Зеленского впервые появились 20 пунктов "базового документа об окончании войны", пишет УНН.

Их содержание в частности изложили в депутатском корпусе:

"1. Подтверждение суверенитета Украины.

2. Соглашение о ненападении между россией и Украиной, мониторинг на линии соприкосновения.

3. Гарантии безопасности.

4. Численность ВСУ - 800 тысяч в мирное время.

5. США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5. Если рф вторгнется в Украину - будет военный ответ и возобновление санкций.

6. россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах.

7. Украина станет членом ЕС в определенное время (мы хотим закрепить дату вступления).

8. Пакет глобального развития, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях.

9. Будет создано несколько фондов для решения вопросов восстановления. Цель - привлечение 800 млрд долларов.

10. Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США.

11. Безъядерный статус Украины.

12. ЗАЭС. Компромисса нет. США предлагают управление втроем и американцы - главный менеджер. Компромиссное предложение Украины: США и Украина - 50 на 50.

13. Образовательные программы в школах, способствующие пониманию и толерантности к различным культурам, устраняющие расизм и предубеждения.

14. Территории. Самый сложный пункт. Один из вариантов - рф выходит из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях - "стоим, где стоим". РФ хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, США предлагают компромисс - свободную экономическую зону. Если не будет согласия на "стоим, где стоим", то свободная экономическая зона может быть принята только путем референдума и тогда надо выносить на референдум весь документ.

15. рф и Украина обязуются не менять договоренности силой.

16. россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для целей коммерческой деятельности. Кинбурнская коса будет демилитаризована.

17. Обмен пленными всех на всех, возвращение гражданских, детей и политзаключенных.

18. Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения.

19. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролировать Совет мира во главе с Трампом.

20. После того, как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня".

Дополнение

23 декабря Президент Владимир Зеленский сообщил, что получил "подробный доклад" представителей делегации Украины на мирных переговорах Рустема Умерова и Андрея Гнатова, указав, что по результатам встреч с американской командой в Майами в США "есть подготовленные драфты нескольких документов", в том числе "по гарантиям безопасности, по восстановлению и по базовой рамке для окончания этой войны", и что ожидается "продолжение диалога с Америкой".