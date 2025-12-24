Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
Киев • УНН
От Президента Украины Владимира Зеленского впервые обнародовано 20 пунктов «базового документа об окончании войны».
От Президента Украины Владимира Зеленского впервые появились 20 пунктов "базового документа об окончании войны", пишет УНН.
Их содержание в частности изложили в депутатском корпусе:
"1. Подтверждение суверенитета Украины.
2. Соглашение о ненападении между россией и Украиной, мониторинг на линии соприкосновения.
3. Гарантии безопасности.
4. Численность ВСУ - 800 тысяч в мирное время.
5. США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5. Если рф вторгнется в Украину - будет военный ответ и возобновление санкций.
6. россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах.
7. Украина станет членом ЕС в определенное время (мы хотим закрепить дату вступления).
8. Пакет глобального развития, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях.
9. Будет создано несколько фондов для решения вопросов восстановления. Цель - привлечение 800 млрд долларов.
10. Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США.
11. Безъядерный статус Украины.
12. ЗАЭС. Компромисса нет. США предлагают управление втроем и американцы - главный менеджер. Компромиссное предложение Украины: США и Украина - 50 на 50.
13. Образовательные программы в школах, способствующие пониманию и толерантности к различным культурам, устраняющие расизм и предубеждения.
14. Территории. Самый сложный пункт. Один из вариантов - рф выходит из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях - "стоим, где стоим". РФ хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, США предлагают компромисс - свободную экономическую зону. Если не будет согласия на "стоим, где стоим", то свободная экономическая зона может быть принята только путем референдума и тогда надо выносить на референдум весь документ.
15. рф и Украина обязуются не менять договоренности силой.
16. россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для целей коммерческой деятельности. Кинбурнская коса будет демилитаризована.
17. Обмен пленными всех на всех, возвращение гражданских, детей и политзаключенных.
18. Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения.
19. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролировать Совет мира во главе с Трампом.
20. После того, как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня".
Дополнение
23 декабря Президент Владимир Зеленский сообщил, что получил "подробный доклад" представителей делегации Украины на мирных переговорах Рустема Умерова и Андрея Гнатова, указав, что по результатам встреч с американской командой в Майами в США "есть подготовленные драфты нескольких документов", в том числе "по гарантиям безопасности, по восстановлению и по базовой рамке для окончания этой войны", и что ожидается "продолжение диалога с Америкой".