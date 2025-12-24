$42.100.05
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 18886 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 37039 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 47324 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 55846 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 37481 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 43557 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 21494 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 18887 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 24386 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает

Киев • УНН

 168 просмотра

От Президента Украины Владимира Зеленского впервые обнародовано 20 пунктов «базового документа об окончании войны».

Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает

От Президента Украины Владимира Зеленского впервые появились 20 пунктов "базового документа об окончании войны", пишет УНН.

Их содержание в частности изложили в депутатском корпусе:

"1. Подтверждение суверенитета Украины.

2. Соглашение о ненападении между россией и Украиной, мониторинг на линии соприкосновения.

3. Гарантии безопасности.

4. Численность ВСУ - 800 тысяч в мирное время.

5. США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5. Если рф вторгнется в Украину - будет военный ответ и возобновление санкций.

6. россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах.

7. Украина станет членом ЕС в определенное время (мы хотим закрепить дату вступления).

8. Пакет глобального развития, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях.

9. Будет создано несколько фондов для решения вопросов восстановления. Цель - привлечение 800 млрд долларов.

10. Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США.

11. Безъядерный статус Украины.

12. ЗАЭС. Компромисса нет. США предлагают управление втроем и американцы - главный менеджер. Компромиссное предложение Украины: США и Украина - 50 на 50.

13. Образовательные программы в школах, способствующие пониманию и толерантности к различным культурам, устраняющие расизм и предубеждения.

14. Территории. Самый сложный пункт. Один из вариантов - рф выходит из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях - "стоим, где стоим". РФ хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, США предлагают компромисс - свободную экономическую зону. Если не будет согласия на "стоим, где стоим", то свободная экономическая зона может быть принята только путем референдума и тогда надо выносить на референдум весь документ.

15. рф и Украина обязуются не менять договоренности силой.

16. россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для целей коммерческой деятельности. Кинбурнская коса будет демилитаризована.

17. Обмен пленными всех на всех, возвращение гражданских, детей и политзаключенных.

18. Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения.

19. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролировать Совет мира во главе с Трампом.

20. После того, как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня".

Дополнение

23 декабря Президент Владимир Зеленский сообщил, что получил "подробный доклад" представителей делегации Украины на мирных переговорах Рустема Умерова и Андрея Гнатова, указав, что по результатам встреч с американской командой в Майами в США "есть подготовленные драфты нескольких документов", в том числе "по гарантиям безопасности, по восстановлению и по базовой рамке для окончания этой войны", и что ожидается "продолжение диалога с Америкой".

Юлия Шрамко

