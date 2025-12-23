Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
Київ • УНН
Президент Зеленський отримав детальну доповідь від Рустема Умєрова та Андрія Гнатова за результатами зустрічей з американською командою у Маямі. Підготовлено драфти документів щодо гарантій безпеки, відновлення та базової рамки для закінчення війни.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав "детальну доповідь" представників делегації України на мирних переговорах Рустема Умєрова та Андрія Гнатова, вказавши, що за результатами зустрічей з американською командою у Маямі в США "є підготовлені драфти кількох документів", у тому числі "щодо гарантій безпеки, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни", і що очікується "продовження діалогу з Америкою", пише УНН.
Детальна доповідь Рустема Умєрова та Андрія Гнатова за результатами зустрічей з американською командою. Продуктивно попрацювали з представниками Президента Трампа, і зараз є підготовлені драфти кількох документів. Зокрема, є документи щодо гарантій безпеки для України, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни
Зі слів Президента, "пункти на сьогодні зафіксовані так, щоб це відповідало завданню реального закінчення війни та необхідності не допустити третього російського вторгнення". "Кожен раунд перемовин і зустрічей додає забезпеченості українським інтересам, і саме так конструктивно ми продовжимо цю роботу", - вказав Глава держави.
Він при цьому висловив вдячність також "європейським партнерам за підтримку та координацію".
Чекаємо на продовження діалогу з Америкою. І важливо, щоб дипломатія завжди йшла пліч-о-пліч із необхідним тиском на росію та необхідною підтримкою для України
"Кожен російський удар по Україні та інтенсивні російські штурми на фронті доводять, що налаштованість України на завершення війни значно перевершує російську, і це треба виправити посиленням тиску світу на агресора. Дякую всім, хто з Україною!" - вказав Президент.
"Удар фактично в розпал перемовин": Зеленський відреагував на атаку рф понад 650 дронами та 30 ракетами, яка зачепила 13 областей23.12.25, 10:34 • 3104 перегляди