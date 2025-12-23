$42.150.10
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrex
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
"Нічого святого там немає": Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал "таманьнєфтєгаз" у краснодарському краї рф
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти

Київ • УНН

 184 перегляди

Президент Зеленський отримав детальну доповідь від Рустема Умєрова та Андрія Гнатова за результатами зустрічей з американською командою у Маямі. Підготовлено драфти документів щодо гарантій безпеки, відновлення та базової рамки для закінчення війни.

Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти

Президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав "детальну доповідь" представників делегації України на мирних переговорах Рустема Умєрова та Андрія Гнатова, вказавши, що за результатами зустрічей з американською командою у Маямі в США "є підготовлені драфти кількох документів", у тому числі "щодо гарантій безпеки, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни", і що очікується "продовження діалогу з Америкою", пише УНН.

Детальна доповідь Рустема Умєрова та Андрія Гнатова за результатами зустрічей з американською командою. Продуктивно попрацювали з представниками Президента Трампа, і зараз є підготовлені драфти кількох документів. Зокрема, є документи щодо гарантій безпеки для України, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни

- написав Зеленський у соцмережах

Зі слів Президента, "пункти на сьогодні зафіксовані так, щоб це відповідало завданню реального закінчення війни та необхідності не допустити третього російського вторгнення". "Кожен раунд перемовин і зустрічей додає забезпеченості українським інтересам, і саме так конструктивно ми продовжимо цю роботу", - вказав Глава держави.

Він при цьому висловив вдячність також "європейським партнерам за підтримку та координацію".

Чекаємо на продовження діалогу з Америкою. І важливо, щоб дипломатія завжди йшла пліч-о-пліч із необхідним тиском на росію та необхідною підтримкою для України

- зазначив Зеленський.

"Кожен російський удар по Україні та інтенсивні російські штурми на фронті доводять, що налаштованість України на завершення війни значно перевершує російську, і це треба виправити посиленням тиску світу на агресора. Дякую всім, хто з Україною!" - вказав Президент.

"Удар фактично в розпал перемовин": Зеленський відреагував на атаку рф понад 650 дронами та 30 ракетами, яка зачепила 13 областей23.12.25, 10:34 • 3104 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Андрій Гнатов
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна