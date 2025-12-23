$42.150.10
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
06:30 • 10663 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 27356 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 43594 перегляди
"Нічого святого там немає": Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
22 грудня, 14:35 • 65455 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
22 грудня, 14:00 • 41036 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 34973 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал "таманьнєфтєгаз" у краснодарському краї рф
22 грудня, 13:06 • 29783 перегляди
Індекс "Олів'є": вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
22 грудня, 11:25 • 25754 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 21746 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Дипломатка

"Удар фактично в розпал перемовин": Зеленський відреагував на атаку рф понад 650 дронами та 30 ракетами, яка зачепила 13 областей

Київ

 • 704 перегляди

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку РФ, яка включала понад 650 дронів та 30 ракет, спрямованих на енергетику та цивільну інфраструктуру. Загинуло троє людей, щонайменше 13 областей зазнали ударів.

"Удар фактично в розпал перемовин": Зеленський відреагував на атаку рф понад 650 дронами та 30 ракетами, яка зачепила 13 областей

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку рф більш ніж 650 дронами та понад 30 ракетами, спрямовану передусім на енергетику та цивільну інфраструктуру, вказавши, що під ударом були щонайменше 13 областей, відомо про трьох загиблих, пише УНН.

Від ночі триває масований російський удар по Україні, передусім по нашій енергетиці, по цивільній інфраструктурі, буквально по всій інфраструктурі життя. Більш ніж 650 дронів уже було, і значна частина - це "шахеди". Понад три десятки ракет

- написав Зеленський у соцмережах.

Президент вказав, що станом на зараз на більшій частині території України зберігається режим повітряних тривог, але все ж залучені всі необхідні служби для ліквідації наслідків удару.

"На жаль, є втрати. На Київщині від удару російського дрона загинула жінка. Відомо про загиблу людину на Хмельниччині. На Житомирщині загинула чотирирічна дитина – російський дрон влучив у житловий будинок. Мої співчуття рідним та близьким", - повідомив Президент.

"Загалом під ударом уже були щонайменше 13 областей. Значну частину дронів і ракет вдалося збити. Детальна інформація від Повітряних сил буде пізніше – коли надійдуть усі звіти. Втім, були й влучання. Ремонтні бригади, енергетики вже працюють, щоб забезпечити нормальне життя людей, наших міст і громад", - вказав Зеленський.

Цей російський удар надзвичайно ясно сигналізує про російські пріоритети. Удар перед Різдвом, коли люди хочуть побути просто зі своїми рідними, вдома, в безпеці. Удар фактично в розпал перемовин, які ведуться, щоб завершити цю війну. путін ніяк не може змиритися з тим, що треба перестати вбивати. І це означає, що світ тисне на росію недостатньо. Зараз треба реагувати. Потрібно дотискати росію до миру та гарантованої безпеки. Потрібно не забувати, що кожного дня – і в будні, і в свята – Україна захищає життя людей. ППО для України, фінансування на закупівлю зброї, постачання енергетичного обладнання – все це процеси, які не йдуть на вихідні

- наголосив Зеленський.

"Треба бути відданими захисту життя, щоб нарешті досягти миру. Дякую всім, хто допомагає Україні! Дякую кожному лідеру, кожному політику, хто сьогодні не мовчатиме й засуджуватиме росію за скоєне", - підсумував Президент.

Юлія Шрамко

