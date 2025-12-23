"Удар фактично в розпал перемовин": Зеленський відреагував на атаку рф понад 650 дронами та 30 ракетами, яка зачепила 13 областей

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку рф більш ніж 650 дронами та понад 30 ракетами, спрямовану передусім на енергетику та цивільну інфраструктуру, вказавши, що під ударом були щонайменше 13 областей, відомо про трьох загиблих, пише УНН.

Президент вказав, що станом на зараз на більшій частині території України зберігається режим повітряних тривог, але все ж залучені всі необхідні служби для ліквідації наслідків удару.

"На жаль, є втрати. На Київщині від удару російського дрона загинула жінка. Відомо про загиблу людину на Хмельниччині. На Житомирщині загинула чотирирічна дитина – російський дрон влучив у житловий будинок. Мої співчуття рідним та близьким", - повідомив Президент.

"Загалом під ударом уже були щонайменше 13 областей. Значну частину дронів і ракет вдалося збити. Детальна інформація від Повітряних сил буде пізніше – коли надійдуть усі звіти. Втім, були й влучання. Ремонтні бригади, енергетики вже працюють, щоб забезпечити нормальне життя людей, наших міст і громад", - вказав Зеленський.

Цей російський удар надзвичайно ясно сигналізує про російські пріоритети. Удар перед Різдвом, коли люди хочуть побути просто зі своїми рідними, вдома, в безпеці. Удар фактично в розпал перемовин, які ведуться, щоб завершити цю війну. путін ніяк не може змиритися з тим, що треба перестати вбивати. І це означає, що світ тисне на росію недостатньо. Зараз треба реагувати. Потрібно дотискати росію до миру та гарантованої безпеки. Потрібно не забувати, що кожного дня – і в будні, і в свята – Україна захищає життя людей. ППО для України, фінансування на закупівлю зброї, постачання енергетичного обладнання – все це процеси, які не йдуть на вихідні