"Удар фактически в разгар переговоров": Зеленский отреагировал на атаку рф более 650 дронами и 30 ракетами, затронувшую 13 областей

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку рф более чем 650 дронами и более 30 ракетами, направленную прежде всего на энергетику и гражданскую инфраструктуру, указав, что под ударом были по меньшей мере 13 областей, известно о трех погибших, пишет УНН.

Президент указал, что по состоянию на сейчас на большей части территории Украины сохраняется режим воздушных тревог, но все же задействованы все необходимые службы для ликвидации последствий удара.

"К сожалению, есть потери. В Киевской области от удара российского дрона погибла женщина. Известно о погибшем человеке в Хмельницкой области. В Житомирской области погиб четырехлетний ребенок – российский дрон попал в жилой дом. Мои соболезнования родным и близким", - сообщил Президент.

"В целом под ударом уже были по меньшей мере 13 областей. Значительную часть дронов и ракет удалось сбить. Подробная информация от Воздушных сил будет позже – когда поступят все отчеты. Впрочем, были и попадания. Ремонтные бригады, энергетики уже работают, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей, наших городов и общин", - указал Зеленский.

Этот российский удар чрезвычайно ясно сигнализирует о российских приоритетах. Удар перед Рождеством, когда люди хотят побыть просто со своими родными, дома, в безопасности. Удар фактически в разгар переговоров, которые ведутся, чтобы завершить эту войну. путин никак не может смириться с тем, что надо перестать убивать. И это означает, что мир давит на россию недостаточно. Сейчас надо реагировать. Нужно дожимать россию к миру и гарантированной безопасности. Нужно не забывать, что каждый день – и в будни, и в праздники – Украина защищает жизнь людей. ПВО для Украины, финансирование на закупку оружия, поставки энергетического оборудования – все это процессы, которые не идут на выходные