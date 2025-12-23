"Удар фактически в разгар переговоров": Зеленский отреагировал на атаку рф более 650 дронами и 30 ракетами, затронувшую 13 областей

$42.150.10
49.490.02
ukenru
08:27 • 1356 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
06:30 • 11135 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 28004 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 44235 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 66621 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 41414 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 35177 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 29882 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 25786 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 21766 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.1м/с
80%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Активность вражеских дронов изменила маршруты ряда пассажирских поездов в Украине: Укрзализныця назвала рейсы23 декабря, 00:39 • 21400 просмотра
"Все устали от этой войны": Трамп сделал заявление о "мирных переговорах"23 декабря, 02:14 • 22417 просмотра
В Днепре разоблачили мошенников, обманувших клиентов банков на более чем 50 млн гривен: в Киберполиции рассказали деталиPhoto23 декабря, 02:50 • 21630 просмотра
Между Виткоффом и Рубио существует конфликт во взглядах на завершение войны в Украине - NBC News04:02 • 21716 просмотра
Враг совершает массированную атаку по Украине: взрывы, отключения света и повреждения инфраструктуры05:45 • 22181 просмотра
публикации
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 66621 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 51283 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 80209 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 101921 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 136776 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Борис Писториус
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Житомирская область
Село
Реклама
УНН Lite
Новая теория предполагает единого подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черного Георгина"08:10 • 880 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 17773 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 20399 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 42730 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 39866 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Forbes
Financial Times
Отопление

"Удар фактически в разгар переговоров": Зеленский отреагировал на атаку рф более 650 дронами и 30 ракетами, затронувшую 13 областей

Киев • УНН

 • 1032 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку рф, которая включала более 650 дронов и 30 ракет, направленных на энергетику и гражданскую инфраструктуру. Погибли три человека, по меньшей мере 13 областей подверглись ударам.

"Удар фактически в разгар переговоров": Зеленский отреагировал на атаку рф более 650 дронами и 30 ракетами, затронувшую 13 областей

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку рф более чем 650 дронами и более 30 ракетами, направленную прежде всего на энергетику и гражданскую инфраструктуру, указав, что под ударом были по меньшей мере 13 областей, известно о трех погибших, пишет УНН.

С ночи продолжается массированный российский удар по Украине, прежде всего по нашей энергетике, по гражданской инфраструктуре, буквально по всей инфраструктуре жизни. Более 650 дронов уже было, и значительная часть - это "шахеды". Более трех десятков ракет

- написал Зеленский в соцсетях.

Президент указал, что по состоянию на сейчас на большей части территории Украины сохраняется режим воздушных тревог, но все же задействованы все необходимые службы для ликвидации последствий удара.

"К сожалению, есть потери. В Киевской области от удара российского дрона погибла женщина. Известно о погибшем человеке в Хмельницкой области. В Житомирской области погиб четырехлетний ребенок – российский дрон попал в жилой дом. Мои соболезнования родным и близким", - сообщил Президент.

"В целом под ударом уже были по меньшей мере 13 областей. Значительную часть дронов и ракет удалось сбить. Подробная информация от Воздушных сил будет позже – когда поступят все отчеты. Впрочем, были и попадания. Ремонтные бригады, энергетики уже работают, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей, наших городов и общин", - указал Зеленский.

Этот российский удар чрезвычайно ясно сигнализирует о российских приоритетах. Удар перед Рождеством, когда люди хотят побыть просто со своими родными, дома, в безопасности. Удар фактически в разгар переговоров, которые ведутся, чтобы завершить эту войну. путин никак не может смириться с тем, что надо перестать убивать. И это означает, что мир давит на россию недостаточно. Сейчас надо реагировать. Нужно дожимать россию к миру и гарантированной безопасности. Нужно не забывать, что каждый день – и в будни, и в праздники – Украина защищает жизнь людей. ПВО для Украины, финансирование на закупку оружия, поставки энергетического оборудования – все это процессы, которые не идут на выходные

- подчеркнул Зеленский.

"Надо быть преданными защите жизни, чтобы наконец достичь мира. Спасибо всем, кто помогает Украине! Спасибо каждому лидеру, каждому политику, кто сегодня не будет молчать и осуждать россию за содеянное", - подытожил Президент.

Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики23.12.25, 10:27 • 1362 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Недвижимость
Энергетика
Воздушная тревога
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Владимир Путин
Хмельницкая область
Житомирская область
Киевская область
Владимир Зеленский
Украина