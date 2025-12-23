Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики

Атака рф на энергетику в Украине спровоцировала почти полное обесточивание в трех областях, есть перебои со светом еще в 6 областях, также электроэнергии до сих пор нет у потребителей в Одесской области, в большинстве регионов сейчас применяются аварийные отключения, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.

Ночью и утром враг совершил очередную, уже девятую с начала года, массированную атаку на энергосистему Украины. В результате – на утро почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Также есть обусловленные обстрелами обесточивания в Винницкой, Черниговской, Житомирской и в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях