Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Киев • УНН
В результате девятой массированной атаки рф почти полностью обесточены Ровенская, Тернопольская и Хмельницкая области. Также есть перебои со светом еще в 6 областях, в Одесской области и по всей Украине применены аварийные отключения.
Атака рф на энергетику в Украине спровоцировала почти полное обесточивание в трех областях, есть перебои со светом еще в 6 областях, также электроэнергии до сих пор нет у потребителей в Одесской области, в большинстве регионов сейчас применяются аварийные отключения, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.
Вражеские обстрелы
Ночью и утром враг совершил очередную, уже девятую с начала года, массированную атаку на энергосистему Украины. В результате – на утро почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Также есть обусловленные обстрелами обесточивания в Винницкой, Черниговской, Житомирской и в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях
Как указано, аварийно-восстановительные работы будут начаты как только это позволит ситуация с безопасностью.
"В Одесской области - продолжается ликвидация нескольких подряд массированных ударов по энергетической инфраструктуре региона, значительное количество потребителей остается обесточенным. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу", - отметили в Минэнерго.
Графики отключений
Из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему - на всей территории Украины сейчас применены графики аварийных отключений. Предварительно обнародованные облэнерго графики почасовых отключений пока не действуют. Аварийные обесточивания будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергетической системе
"Из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему - в большинстве регионов Украины сейчас применены аварийные отключения", - уточнили в Укрэнерго.
Время применения обесточиваний по вашему адресу - вы можете узнавать на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, указали в ведомстве.
Как позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, для того, чтобы восстановить электроснабжение в регионах, указали в министерстве.
Потребление
По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 23 декабря, по состоянию на 6:45, его уровень был таким же, как в это время предыдущего рабочего дня. 22 декабря суточный максимум потребления был днем - на 2,6% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня. Причина – снижение температуры воздуха на всей территории Украины.
"В регионах, где применяются почасовые отключения, сегодня сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы - после 23:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений", - подчеркнули в Укрэнерго.
