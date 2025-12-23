$42.150.10
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики

Київ • УНН

 • 540 перегляди

Внаслідок дев'ятої масованої атаки РФ майже повністю знеструмлені Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області. Також є перебої зі світлом у ще 6 областях, на Одещині та по всій Україні застосовані аварійні відключення.

Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики

Атака рф на енергетику в Україні спровокувала майже повне знеструмлення у трьох областях, є перебої зі світлом у ще 6 областях, також електроенергії досі немає у споживачів на Одещині, у більшості регіоні наразі застосовуються аварійні відключення, повідомили в Міненерго та НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

Ворожі обстріли

Вночі та вранці ворог здійснив чергову, вже дев’яту з початку року, масовану атаку на енергосистему України. Внаслідок цього – на ранок майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях

- повідомили в Міненерго.

Як вказано, аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті як тільки це дозволить безпекова ситуація.

"На Одещині - триває ліквідація кількох поспіль масованих ударів по енергетичній інфраструктурі регіону, значна кількість споживачів залишається знеструмленою. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу", - зазначили у Міненерго.

Графіки відключень

Через масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему - на всій території України наразі застосовані графіки аварійних відключення. Попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень наразі не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергетичній системі

- повідомили у Міненерго.

"Через масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему - у більшості регіонів України наразі застосовані аварійні відключення", - уточнили в Укренерго.

Час застосування знеструмлень за вашою адресою - ви можете дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, вказали у відомстві.

Як дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, для того, щоб відновити електропостачання у регіонах, вказали у міністерстві.

Споживання

За даними Укренерго, споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 23 грудня, станом на 6:45, його рівень був таким же, як в цей час попереднього робочого дня. 22 грудня добовий максимум споживання був удень - на 2,6% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня. Причина – зниження температури повітря на всій території України.

"У регіонах, де застосовуються погодинні відключення, сьогодні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години - після 23:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", - наголосили в Укренерго.

Юлія Шрамко

