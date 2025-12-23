Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики

Атака рф на енергетику в Україні спровокувала майже повне знеструмлення у трьох областях, є перебої зі світлом у ще 6 областях, також електроенергії досі немає у споживачів на Одещині, у більшості регіоні наразі застосовуються аварійні відключення, повідомили в Міненерго та НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

Вночі та вранці ворог здійснив чергову, вже дев’яту з початку року, масовану атаку на енергосистему України. Внаслідок цього – на ранок майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях