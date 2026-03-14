Зеленский после массированной атаки рф указал на потребность для Европы в производстве ракет против баллистики
Киев • УНН
Целью РФ стала энергетика Киевщины, погибли четыре человека. ПВО сбила 58 ракет из 68, Президент призывает Европу срочно наращивать производство ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что основной мишенью во время очередной массированной атаки рф была энергетика Киевского региона, добавив, что каждая договоренность с партнерами для поставок ракет ПВО не может ожидать, и подчеркнув потребность для Европы развить такие производства - особенно ракет против баллистики, пишет УНН.
Детали
Сейчас в Киевской области, на Сумщине, Харьковщине, Днепровщине и Николаевщине продолжается ликвидация последствий массированного российского удара. Задействованы все необходимые службы. Основной мишенью для россиян была энергетика Киевского региона
Но, по его словам, "к сожалению, также попадания и повреждения обычных домов, школ, гражданских предприятий". "По состоянию на это время известно о четырех погибших людях. Мои соболезнования всем родным и близким. Много раненых, и люди еще обращаются к медицинским работникам", - указал Зеленский.
По словам Президента, за эту ночь россияне применили около 430 дронов разных типов и значительное количество ракет. "Только баллистических было 13, общее число ракет в этом ударе – 68. По предварительным данным, 58 из них были сбиты нашей системой ПВО", - отметил он.
И каждая такая ночь российских ударов является напоминанием для всех наших партнеров, что системы противовоздушной обороны и ракеты для них – это фактически ежедневная потребность. Каждая договоренность для поставки ракет не может ожидать – все надо реализовывать как можно быстрее. Наши договоренности для увеличения производства ракет ПВО – это критическое направление, и на этом направлении нужно 100 процентов внимания
Президент отметил:
россия будет пытаться воспользоваться войной на Ближнем Востоке, чтобы разрушить больше здесь, в Европе, в Украине. Именно поэтому нужно сознательно относиться к реальному уровню угрозы и готовиться соответственно, а именно: нам в Европе нужно развить такие производства ракет для ПВО – и особенно против баллистики – и всех других необходимых систем, которые позволят реально защищать жизнь, что бы ни происходило в любой другой части мира. Европа способна обеспечить такую надежность защиты. Спасибо всем, кто помогает!
