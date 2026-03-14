Зеленский после массированной атаки рф указал на потребность для Европы в производстве ракет против баллистики

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что основной мишенью во время очередной массированной атаки рф была энергетика Киевского региона, добавив, что каждая договоренность с партнерами для поставок ракет ПВО не может ожидать, и подчеркнув потребность для Европы развить такие производства - особенно ракет против баллистики, пишет УНН.

Сейчас в Киевской области, на Сумщине, Харьковщине, Днепровщине и Николаевщине продолжается ликвидация последствий массированного российского удара. Задействованы все необходимые службы. Основной мишенью для россиян была энергетика Киевского региона - написал Зеленский в соцсетях.

Но, по его словам, "к сожалению, также попадания и повреждения обычных домов, школ, гражданских предприятий". "По состоянию на это время известно о четырех погибших людях. Мои соболезнования всем родным и близким. Много раненых, и люди еще обращаются к медицинским работникам", - указал Зеленский.

По словам Президента, за эту ночь россияне применили около 430 дронов разных типов и значительное количество ракет. "Только баллистических было 13, общее число ракет в этом ударе – 68. По предварительным данным, 58 из них были сбиты нашей системой ПВО", - отметил он.

И каждая такая ночь российских ударов является напоминанием для всех наших партнеров, что системы противовоздушной обороны и ракеты для них – это фактически ежедневная потребность. Каждая договоренность для поставки ракет не может ожидать – все надо реализовывать как можно быстрее. Наши договоренности для увеличения производства ракет ПВО – это критическое направление, и на этом направлении нужно 100 процентов внимания - сообщил Зеленский.

Президент отметил:

россия будет пытаться воспользоваться войной на Ближнем Востоке, чтобы разрушить больше здесь, в Европе, в Украине. Именно поэтому нужно сознательно относиться к реальному уровню угрозы и готовиться соответственно, а именно: нам в Европе нужно развить такие производства ракет для ПВО – и особенно против баллистики – и всех других необходимых систем, которые позволят реально защищать жизнь, что бы ни происходило в любой другой части мира. Европа способна обеспечить такую надежность защиты. Спасибо всем, кто помогает!

