Какие продукты разжижают кровь и что есть для профилактики тромбоза

Тромбоз — это тот недуг, который может развиваться незаметно, но приводит к серьезным изменениям в организме. В быту часто говорят, что определенные продукты "разжижают кровь". Медицински это не совсем точная формулировка, ведь еда не работает как антикоагулянты и не может заменить препараты, назначенные врачом. В то же время рацион влияет на состояние сосудов, уровень воспаления, водный баланс, массу тела, холестерин и общий риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Что добавить в свой рацион, чтобы поддержать организм и дополнительно укрепить сосуды, разобрался УНН.

Почему кровь может становиться гуще

На риск образования тромбов влияет состав крови и состояние сосудов, скорость кровотока и работа системы свертывания. Кровь может становиться более вязкой при обезвоживании, длительном сидении или лежании, после операций, травм, во время воспалительных процессов и хронических заболеваний.

Важное значение имеют также возраст, избыточный вес, курение, беременность и послеродовой период, прием эстрогенсодержащих гормональных препаратов, онкологические заболевания, наследственная предрасположенность, варикозная болезнь и предыдущие случаи тромбоза.

Отдельный фактор — недостаток движения. Когда человек долго сидит, особенно во время поездок, работы за компьютером или после болезни, кровь в венах нижних конечностей движется медленнее. Поэтому профилактика тромбоза, кроме коррекции ежедневного рациона, заключается также в том, что человек делает перерывы для ходьбы, упражнения для икроножных мышц и выпивает достаточно воды.

Какие продукты разжижают кровь естественным способом

К продуктам, которые помогают избежать тромбов, относятся те, что поддерживают здоровье сосудов, содержат антиоксиданты, ненасыщенные жиры, клетчатку, калий, магний и вещества с умеренным влиянием на воспалительные процессы.

Речь идет о:

овощах,

фруктах,

ягодах,

жирной морской рыбе,

цельнозерновых продуктах,

бобовых,

растительных маслах,

орехах и семенах.

Медики и диетологи советуют людям, имеющим проблемы с сосудами и кроветворением, не искать один "волшебный" продукт, который решит все проблемы со здоровьем. Вместо этого лучше сосредоточиться на построении ежедневного рациона вокруг простых правил:

больше растительной пищи,

меньше избытка соли, сахара,

избегание трансжиров,

умеренное потребление переработанного мяса.

Такая модель питания помогает поддерживать нормальный вес, давление, уровень холестерина и состояние сосудов.

Какие овощи и фрукты полезны для здоровья сосудов

Для сосудов полезны овощи и фрукты, богатые клетчаткой, витаминами и полифенолами. В рацион стоит добавлять помидоры, сладкий перец, морковь, свеклу, лук, капусту, брокколи, зелень, яблоки, цитрусовые, гранат, сливы и виноград. Они помогают уменьшать факторы, ухудшающие работу сердечно-сосудистой системы.

Особое внимание стоит обратить на ягоды: чернику, смородину, малину, клубнику, клюкву. Они содержат антиоксиданты, которые поддерживают клетки сосудистой стенки. В то же время клюква и клюквенный сок могут взаимодействовать с некоторыми препаратами для разжижения крови, поэтому людям, принимающим антикоагулянты, не стоит резко увеличивать их количество в рационе.

Зеленые листовые овощи — шпинат, салат, петрушка, брокколи — полезны для организма, но содержат много витамина К, который участвует в свертывании крови.

Однако людям, которые постоянно или курсами принимают лекарства для лечения и профилактики тромбозов глубоких вен и эмболии легочной артерии, стоит посоветоваться с лечащим врачом перед тем, как резко менять свое питание и вводить в ежедневный рацион много зелени. Ведь резкое изменение пищевых привычек может негативно повлиять на эффективность препарата.

Рыба, вода и продукты с омега-3: влияют ли они на образование тромбов

Жирная морская рыба – один из важных продуктов для сердечно-сосудистой системы. К таким видам относятся:

скумбрия;

сельдь;

сардины;

лосось;

форель;

анчоусы;

тунец.

Они содержат омега-3 жирные кислоты, которые связаны с пользой для сердца и сосудов. В здоровом рационе рыбу рекомендуют есть примерно дважды в неделю.

Омега-3 также есть в семенах льна, чиа, грецких орехах и рапсовом масле. Однако растительные источники содержат другой тип омега-3, который организм преобразует менее эффективно. Поэтому людям, которые не едят рыбу, стоит обсудить с врачом или диетологом альтернативы, в частности продукты на основе водорослей.

Чем помогает вода при образовании тромбов

Людям, которые склонны к тромбозу или уже страдают этим недугом, также необходимо соблюдать питьевой режим. Это помогает поддерживать нормальное состояние организма в целом и сосудов в частности. Потребность в жидкости зависит от температуры, физической активности, питания, состояния почек и сердца. В жару, во время лихорадки, диареи или интенсивного потоотделения риск обезвоживания возрастает, поэтому пить нужно регулярно.

Какие продукты помогают предотвратить тромбоз

Полезными будут продукты, которые помогают контролировать артериальное давление, уровень холестерина, вес и воспаление. Это овощи, фрукты, рыба, бобовые, цельнозерновые крупы, нежирные молочные продукты, оливковое масло, семена и умеренное количество орехов.

Рацион стоит строить так, чтобы в каждом основном приеме пищи были овощи, источник белка и сложные углеводы. Это может быть каша с овощами и рыбой, салат с фасолью, суп с чечевицей, тушеные овощи с курицей или цельнозерновой хлеб с нежирным сыром.

Чеснок, имбирь и ягоды для разжижения крови

Чеснок, имбирь и ягоды диетологи часто упоминают среди продуктов, которые могут влиять на свертываемость крови. В умеренных количествах они могут быть частью здорового рациона. Чеснок добавляют в блюда, имбирь — в чай или соусы, ягоды — в каши, йогурт или десерты без избытка сахара.

Однако в употреблении этих продуктов стоит придерживаться принципа умеренности. Концентрированные капсулы чеснока, имбиря, гинкго, высокие дозы омега-3 или витамина Е могут повышать риск кровотечений, особенно если человек уже принимает антикоагулянты, антиагреганты или аспирин.

Какие продукты стоит ограничить в рационе людям, больным тромбозом

Для профилактики сердечно-сосудистых проблем стоит ограничить продукты, способствующие набору веса, повышению давления, ухудшению липидного профиля и воспалению. Речь идет о колбасах, сосисках, беконе, копченостях, фастфуде, промышленной выпечке, продуктах с трансжирами, избытке сладостей, сладких напитках, большом количестве соли и алкоголя.

Жирное красное мясо лучше употреблять умеренно, заменяя его рыбой, птицей, бобовыми или нежирными молочными продуктами. Алкоголь не стоит использовать как средство "для сосудов": он может взаимодействовать с лекарствами, повышать риск кровотечений и ухудшать контроль хронических болезней.

Кому стоит осторожно менять питание

Особенно осторожными должны быть люди, которые уже принимают препараты для разжижения крови: варфарин, прямые оральные антикоагулянты, антиагреганты или аспирин по назначению врача. Им нельзя резко менять количество зелени, клюквы, грейпфрута, алкоголя, пищевых добавок и травяных средств без консультации с медиком.

Также совет врача нужен людям, которые уже болели или болеют тромбозом, имеют мерцательную аритмию, искусственные клапаны сердца, онкологические заболевания, тяжелые болезни печени или почек, беременным, людям после операций, травм или длительной иммобилизации. В этих случаях питание может поддерживать здоровье, но не заменяет медицинской профилактики.

В институте им. Шалимова провели уникальную операцию по удалению гигантского тромба, который достиг сердца.

Обратиться за медицинской помощью нужно немедленно, если появились отек, боль, покраснение или ощущение тепла в одной ноге, внезапная одышка, боль в груди, кашель с кровью, резкая слабость или потеря сознания. Это – опасные состояния, которые нельзя лечить дома.

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