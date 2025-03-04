В институте им. Шалимова провели уникальную операцию по удалению гигантского тромба, который достиг сердца.
Киев • УНН
Врачи провели уникальную операцию по удалению опухоли почки и тромба длиной 150 мм, который проник в сердце. Сложное вмешательство включало коронарное шунтирование и удаление тромба из нижней полой вены.
В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии имени О.О.Шалімова врачи провели сложную симультанную операцию по удалению опухоли почки и тромба, который достигал сердца. Благодаря успешному вмешательству пациент получил возможность продолжить лечение химиотерапией, пишет УНН.
Николай Николаевич, 71-летний пенсионер, еще в прошлом году начал испытывать сильную грудную боль. С жалобами он сначала обратился к семейному врачу, после чего в течение 3 месяцев пациенту лечили проблемы с желудком. При проведении УЗИ органов брюшной полости у мужчины заподозрили образование правой почки, в связи с чем рекомендовали КТ-исследование, во время которого и выявили опухоль правой почки с метастазированием в кость.
Отмечается, что и без того непростая ситуация осложнилась опухолевым тромбообразованием. Огромный тромб размером 35х43 мм, длиной до 150 мм, из правой почечной вены распространялся в нижнюю полую вену (НПВ) и вызывал ее почти полную окклюзию, с пролабированием в правое предсердие, что увеличивало риски внезапной смерти в разы.
После получения результатов обследования врачи Житомирского онкоцентра отказались от проведения столь сложного оперативного вмешательства и рекомендовали Николаю Николаевичу обратиться в наш Центр.
Учитывая наличие онкозаболевания и опухолевого тромба, который стал критическим противопоказанием для начала таргетной химиотерапии, наш онкоконсилиум врачей принял решение провести надсложную симультанную операцию.
Первым этапом кардиохирурги провели коронарное шунтирование (из-за наличия сопутствующей сердечной патологии). Вторым этапом гепатобилиарные хирурги выделили НПВ, опустили тромб из полости сердца в просвет вены, разрезали ее и удалили тромб вместе с правой почкой и опухолью.
Благодаря профессионализму и оперативному реагированию врачей Национального научного Центра хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова, пациент получил шанс на дальнейшее химиотерапевтическое лечение своего онкозаболевания.
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