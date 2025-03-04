В институте им. Шалимова провели уникальную операцию по удалению гигантского тромба, который достиг сердца.

В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии имени О.О.Шалімова врачи провели сложную симультанную операцию по удалению опухоли почки и тромба, который достигал сердца. Благодаря успешному вмешательству пациент получил возможность продолжить лечение химиотерапией, пишет УНН.

Николай Николаевич, 71-летний пенсионер, еще в прошлом году начал испытывать сильную грудную боль. С жалобами он сначала обратился к семейному врачу, после чего в течение 3 месяцев пациенту лечили проблемы с желудком. При проведении УЗИ органов брюшной полости у мужчины заподозрили образование правой почки, в связи с чем рекомендовали КТ-исследование, во время которого и выявили опухоль правой почки с метастазированием в кость.