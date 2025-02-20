В Центре Шалимова рассказали, как спасли почку пациента с артериовенозной фистулой

В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова провели сложнейшую операцию для спасения почки пациента, который после удаления правой почки из-за онкологического заболевания 2003 года не проходил обследований в течение последних шести лет, пишет УНН.

Детали

Как отмечают в Центре, пациент обратился к медикам только тогда, когда почувствовал нарушение мочеиспускания, и на УЗИ единственной почки было обнаружено несколько новообразований, которые угрожали ее потерей.

"Чтобы сохранить функцию почки, специалистами профильного медицинского учреждения была выполнена сложнейшая операция - резекция очагов опухоли с сохранением большей части почки. К большому сожалению, это вмешательство осложнилось повреждением сосудов почки с формированием артериовенозной фистулы, что вызывало значительные кровотечения из мочевого пузыря (гематурию)", - говорится в сообщении.

Указано, что артериовенозная фистула - это соустье, непосредственно соединяющее вену и артерию. В норме эти элементы кровеносной системы не соединяются. У здоровых людей кровь из артериального русла сначала направляется к капиллярам, а уже из них собирается в вены. Опасность артериовенозных фистул заключается в том, что большая масса артериальной крови постоянно попадает в венозное русло.

По информации, в подобных случаях единственным шансом на спасение почки является закупорка поврежденного сосуда через катетер, то есть эндоваскулярно.

"В нашем высокоспециализированном эндоваскулярном отделе Центра пациенту через прокол бедренной артерии в артерию единственной левой почки проведен катетер специальной формы. Под контролем рентгена в почечную артерию введено контрастное вещество, что позволило, как на карте, увидеть поврежденную артериальную ветвь. Поскольку она была достаточно тонкой и извилистой, в катетер проведена трубка меньшего диаметра - микрокатетер, с помощью которого и удалось добраться до поврежденного сосуда и запломбировать его специальным устройством - микроспиралью", - рассказали в Центре.

Как отмечают специалисты, после 3 суток наблюдения пациент был выписан без признаков кровотечения с нормальными показателями функции почки.

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