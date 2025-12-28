Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США

$41.930.00
49.430.00
ukenru
20:03 • 6626 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
19:34 • 13204 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 15289 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 15085 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 15933 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 16517 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 38015 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 37655 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 97624 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 49543 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
7.4м/с
84%
734мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Нью-Йорк готовится к мощному шторму: отменены сотни авиарейсов27 декабря, 14:18 • 5238 просмотра
"Реальная оппозиция рф воюет": в ЦПД отреагировали на гибель командира РДК Капустина27 декабря, 15:11 • 5676 просмотра
В Киеве и области более 500 000 потребителей остаются без света - Минэнерго27 декабря, 15:28 • 5044 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"20:41 • 17279 просмотра
Ситуация в Киеве после обстрелов 27 декабря: в городе развернули передвижные котельные, коммунальщики вышли убирать снегVideo21:50 • 4832 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"20:41 • 17283 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 49926 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 97624 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 42088 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 71757 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Марк Карни
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Канада
Польша
Реклама
УНН Lite
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США00:14 • 0 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 17785 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 49926 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 20737 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 20147 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер

Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Сериал "Очень странные дела" за девять лет существования набрал 1,2 миллиарда просмотров, превзойдя все остальные сериалы Netflix по общему времени просмотра. Проект также создал 8 тысяч рабочих мест и принес американской экономике 1,4 миллиарда долларов.

Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США

За девять лет существования сериал "Очень странные дела" преодолел отметку в 1,2 миллиарда просмотров. Этот показатель рассчитывается распределением общего времени просмотра на суммарную продолжительность всех эпизодов — по этому параметру "Очень странные дела" превзошли любой другой сериал в истории Netflix, включая "Уэнсдей" и "Игру в кальмара", пишет УНН со ссылкой на Variety.

Стриминговый сервис Netflix предоставил полную статистику проекта перед выходом финального эпизода, который состоится в новогоднюю ночь.

Пятый сезон за 25 дней уже набрал 102,6 миллиона просмотров. Сериал, вероятно, займет первое место в рейтинге самых популярных проектов платформы за первый квартал 2026 года.

Указывается, что с 2016 года производство сериала создало более восьми тысяч рабочих мест в США и принесло американской экономике 1,4 миллиарда долларов. Основная часть съемок проходила в штате Джорджия, где проект обеспечил 650 миллионов долларов местной экономике и задействовал более двух тысяч подрядчиков. На втором месте — Калифорния с 500 миллионами вклада в экономику штата.

Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезоном23.12.25, 11:59 • 43698 просмотров

Также сериал повлиял на продажи определенных товаров. Компания Kellogg's, владеющая брендом замороженных вафель Eggo — любимой еды главной героини Одиннадцать в исполнении Милли Бобби Браун, — сообщила о росте продаж на 14% в четвертом квартале 2017 года и на 9,4% в первые четыре месяца 2018-го после выхода второго сезона.

Использование песни Running Up That Hill в четвертом сезоне помогло британской певице Кейт Буш впервые за карьеру попасть в топ-10 США, и произошло это через 38 лет после релиза трека. Композиция Metallica "Master of Puppets" 1986 года после появления в сериале впервые вошла в топ-10 песен в Великобритании.

По данным Spotify, среди поколения Z прослушивания песни Дайаны Росс "Upside Down", вышедшей в 1980 году, выросли на 1250%, а трека Tiffany "I Think We're Alone Now" 1987 года - на 880%. Композиция "Mr. Sandman" группы The Chordettes (1954 год) показала рост на 625% среди разных возрастов.

Примечательно, что финальный эпизод 31 декабря покажут в том числе в кинотеатрах США и Канады - неожиданный шаг для Netflix, который традиционно ориентирован исключительно на стриминг.

Евгений Царенко

Новости МираУНН Lite
Новый год
Музыкант
Тренд
Бренд
Сериал
Джорджия (штат США)
Spotify
Калифорния
Канада
Великобритания
Соединённые Штаты
Netflix