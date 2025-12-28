Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США

Сериал "Очень странные дела" за девять лет существования набрал 1,2 миллиарда просмотров, превзойдя все остальные сериалы Netflix по общему времени просмотра. Проект также создал 8 тысяч рабочих мест и принес американской экономике 1,4 миллиарда долларов.