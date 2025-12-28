Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США
Киев • УНН
Сериал "Очень странные дела" за девять лет существования набрал 1,2 миллиарда просмотров, превзойдя все остальные сериалы Netflix по общему времени просмотра. Проект также создал 8 тысяч рабочих мест и принес американской экономике 1,4 миллиарда долларов.
За девять лет существования сериал "Очень странные дела" преодолел отметку в 1,2 миллиарда просмотров. Этот показатель рассчитывается распределением общего времени просмотра на суммарную продолжительность всех эпизодов — по этому параметру "Очень странные дела" превзошли любой другой сериал в истории Netflix, включая "Уэнсдей" и "Игру в кальмара", пишет УНН со ссылкой на Variety.
Стриминговый сервис Netflix предоставил полную статистику проекта перед выходом финального эпизода, который состоится в новогоднюю ночь.
Пятый сезон за 25 дней уже набрал 102,6 миллиона просмотров. Сериал, вероятно, займет первое место в рейтинге самых популярных проектов платформы за первый квартал 2026 года.
Указывается, что с 2016 года производство сериала создало более восьми тысяч рабочих мест в США и принесло американской экономике 1,4 миллиарда долларов. Основная часть съемок проходила в штате Джорджия, где проект обеспечил 650 миллионов долларов местной экономике и задействовал более двух тысяч подрядчиков. На втором месте — Калифорния с 500 миллионами вклада в экономику штата.
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезоном23.12.25, 11:59 • 43698 просмотров
Также сериал повлиял на продажи определенных товаров. Компания Kellogg's, владеющая брендом замороженных вафель Eggo — любимой еды главной героини Одиннадцать в исполнении Милли Бобби Браун, — сообщила о росте продаж на 14% в четвертом квартале 2017 года и на 9,4% в первые четыре месяца 2018-го после выхода второго сезона.
Использование песни Running Up That Hill в четвертом сезоне помогло британской певице Кейт Буш впервые за карьеру попасть в топ-10 США, и произошло это через 38 лет после релиза трека. Композиция Metallica "Master of Puppets" 1986 года после появления в сериале впервые вошла в топ-10 песен в Великобритании.
По данным Spotify, среди поколения Z прослушивания песни Дайаны Росс "Upside Down", вышедшей в 1980 году, выросли на 1250%, а трека Tiffany "I Think We're Alone Now" 1987 года - на 880%. Композиция "Mr. Sandman" группы The Chordettes (1954 год) показала рост на 625% среди разных возрастов.
Примечательно, что финальный эпизод 31 декабря покажут в том числе в кинотеатрах США и Канады - неожиданный шаг для Netflix, который традиционно ориентирован исключительно на стриминг.