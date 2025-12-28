$41.930.00
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Серіал "Дивні дива" за дев'ять років існування набрав 1,2 мільярда переглядів, перевершивши всі інші серіали Netflix за загальним часом перегляду. Проєкт також створив 8 тисяч робочих місць та приніс американській економіці 1,4 мільярда доларів.

Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США

За дев'ять років існування серіал "Дивні дива" подолав позначку 1,2 мільярда переглядів. Цей показник розраховується розподілом загального часу перегляду на сумарну тривалість всіх епізодів — за цим параметром "Дуже дивні справи" перевершили будь-який інший серіал в історії Netflix, включаючи "Венсдей" та "Гру в кальмара", пише УНН з посиланням на Variety.

Стримінговий сервіс Netflix надав повну статистику проєкту перед виходом фінального епізоду, який відбудеться у новорічну ніч.

П'ятий сезон за 25 днів вже набрав 102,6 мільйона переглядів. Серіал ймовірно посяде перше місце у рейтингу найпопулярніших проєктів платформи за перший квартал 2026 року.

Вказується, що з 2016 року виробництво серіалу створило понад вісім тисяч робочих місць у США та принесло американській економіці 1,4 мільярда доларів. Основна частина зйомок проходила в штаті Джорджія, де проєкт забезпечив 650 мільйонів доларів місцевій економіці та задіяв понад дві тисячі підрядників. На другому місці — Каліфорнія із 500 мільйонами вкладу в економіку штату.

Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезоном23.12.25, 11:59 • 43698 переглядiв

Також серіал вплинув на продаж певних товарів. Компанія Kellogg's, що володіє брендом заморожених вафель Eggo — улюбленої їжі головної героїні Одинадцять у виконанні Міллі Боббі Браун, — повідомила про зростання продажів на 14% у четвертому кварталі 2017 року і на 9,4% у перші чотири місяці 2018-го після виходу другого сезону.

Використання пісні Running Up That Hill у четвертому сезоні допомогло британській співачці Kate Bush вперше за кар'єру потрапити до топ-10 США і сталося це через 38 років після релізу треку. Композиція Metallica "Master of Puppets" 1986 року після появи в серіалі вперше увійшла до топ-10 пісень у Великій Британії.

За даними Spotify, серед покоління Z прослуховування пісні Дайана Росс "Upside Down", яка вийшла у 1980 році, зросли на 1250%, а треку Tiffany "I Think We're Alone Now" 1987 року - на 880%. Композиція "Mr. Sandman" групи The Chordettes (1954 рік) показала зростання на 625% серед різного віку.

Примітно, що фінальний епізод 31 грудня покажуть у тому числі у кінотеатрах США та Канади - неочікуваний крок для Netflix, який традиційно орієнтований виключно на стримінг.

Євген Царенко

