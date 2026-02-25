$43.260.03
Публікації
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 236 перегляди

Народний депутат Михайло Цимбалюк заявив, що інвестиційний клімат в Україні можливий лише за умови захисту бізнесу силовиками. Незважаючи на деякі покращення, проблема тиску на підприємства залишається, яскравим прикладом є переслідування групи компаній "Константа".

Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп

Надмірний тиск з боку правоохоронних органів і безпідставні кримінальні справи проти представників бізнесу спонукають підприємства згортатися. Про будь-який інвестиційний клімат в Україні можна говорити лише після того, як силовики почнуть захищати бізнес. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив народний депутат Михайло Цимбалюк.

Боротьба з тиском на бізнес

Бізнес в Україні звик працювати і виживати у надскладних умовах війни, постійних обстрілів, податкового тиску та переслідувань з боку правоохоронців. Такі випадки, на думку заступника голови Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні заходів з оборони держави, народного депутата Михайла Цимбалюка, шкодять інтересам держави.

Надмірний тиск силовиків, інколи безпідставні порушення кримінальних справ, вони не те, що вони створюють інвестиційний клімат, вони навіть спонукають звертання того бізнесу, який раніше працював в Україні

- зазначив він у коментарі УНН.

Щодо боротьби із тиском на бізнес ситуація почала покращуватись з минулого року. Нова команда Офісу Генерального прокурора на чолі з Русланом Кравченком задекларувала свою нетерпимість до незаконного тиску на підприємців через безпідставні кримінальні переслідування. 

Була також створена платформа "СтопТиск" – канал прямої комунікації бізнесу з прокуратурою, де підприємці можуть повідомляти про спроби незаконного впливу на них з боку правоохоронних або органів контролю.

Як розповіла в інтервʼю УНН Світлана Литвин, заступниця начальника відділу в управлінні нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері захисту національних та міжнародних інвестицій, Офісу Генерального прокурора, станом на 5 лютого 2026 року через "СтопТиск" надійшло 177 звернень, з яких 169 вже розглянуто.

За результатами перевірок у 36 випадках виявлено підстави для реагування та вжито заходів, це дозволило оперативно відновити порушені права підприємців. У 8 кримінальних провадженнях забезпечено ухвалення рішень у порядку ст. 284 КПК України. У деяких випадках ми навіть отримували листи з подяками за проведену роботу, пости у соціальних мережах. Це свідчать про важливість роботи порталу "СтопТиск" для бізнесу. Водночас у 133 випадках підстав для реагування не встановлено. Пояснюється це переважно тим, що не підтвердилися наведені заявниками обставини або не були виявлені ознаки незаконного тиску. Решта повідомлень перебувають у роботі – їх ретельно перевіряють, щоб забезпечити об'єктивний і повний розгляд

- зазначила Литвин.

Фундамент закладений, але проблема не зникла

Попри вже пророблену роботу в напрямку припинення тиску на бізнес з боку правоохоронних органів, все ж ще залишаються випадки незаконних переслідувань підприємців, зокрема й тих, хто працює в стратегічно важливих для держави сферах.

Яскравим прикладом у цьому контексті є переслідування групи компаній "Константа", куди входять такі компанії як ТОВ "Н3ОПЕРЕЙШІНС", ТОВ "КСЄНА" та ПрАТ "Авіакомпанія Константа", що працюють в авіаційній сфері. Ця група українських компаній є одним із найсильніших гравців авіаринку як в Україні, так і закордоном.

Як повідомляв УНН, проти групи "Константа" розслідується низка кримінальних проваджень, навіть поверхневе вивчення яких дозволяє зробити висновок про їх очевидну замовність.

По-перше, усі справи були відкриті за заявами ГО "Рада ветеранів АТО", яку повʼязують із головним конкурентом групи "Константа" - компанією "Українські вертольоти". Обидві борються за міжнародні контракти з авіаперевезень, зокрема й щодо супроводження місій ООН в африканські країни.

По-друге, заяви подавались одразу у всі можливі правоохоронні органи і відкриті кримінальні справи мають ідентичні фабули. Наприклад. наприкінці 2022 року Національна поліція відкрила кримінальне провадження №12022000000001276. Формально йдеться про нібито пособництво державі-агресору та заволодіння майном. Справа була відкрита за заявою голови ГО "Рада ветеранів АТО" Павла Мошковського.

У заяві він розповів про "теорію змови", направлену нібито на послаблення економічної безпеки України та захоплення стратегічних підприємств авіагалузі, зокрема ДП "Антонов", яке, до речі, продовжує перебувати в державній власності. Водночас за майже чотири роки слідства жодних фактів, які б підтвердили ці твердження, встановлено не було.

Попри те, що злочини цієї категорії належать до підслідності СБУ, провадження до 2025 року розслідувало Головне слідче управління Нацполіції, після чого його передали до СБУ. 

По-третє, слідчі у цій справі, як і в низці інших кримінальних проваджень з такими ж очевидно надуманими звинуваченнями, ініціювали масштабні обшуки, вилучення техніки та арешти рахунків компаній, що фактично паралізувало господарську діяльність і призвело до зриву контрактів, зокрема й для ЗСУ та міжнародних гуманітарних місій. Очевидно, саме це було метою відкриття кримінальних справ, а не реальний пошук істини.

Аналогічні кримінальні провадження, відкриті заявами того ж ГО "Рада ветеранів АТО" у СБУ та ДБР, раніше вже були закриті через відсутність складу злочину. Окрім того, за даними УНН, СБУ та ГУР МОУ офіційно підтвердили відсутність підстав для застосування санкцій до групи компаній "Константа".

"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти04.11.25, 08:30 • 79211 переглядiв

У компаніях наголошують, що всі іноземні контрагенти, зокрема в ОАЕ, проходили жорсткий міжнародний комплаєнс, і жоден державний банк не фіксував підозрілих фінансових операцій.

Варто зазначити, що ПрАТ "Авіакомпанія Константа" є постійним офіційним перевізником для міжнародних гуманітарних місій і неприбуткових організацій, а також виконує замовлення для держав-партнерів, зокрема з країн НАТО. Компанія є одним із провідних операторів літаків "Антонов" та експлуатантом найбільшого парку Ан-26, що робить її важливою частиною української авіаційної спроможності. На підприємстві створено повний цикл обслуговування літаків виробництва ДП "Антонов". 

З 2019 року компанія є офіційним партнером ООН та має сертифікати EASA TCO, UK TCO та US FAA, які підтверджують її відповідність міжнародним вимогам. Авіакомпанії групи також регулярно проходять перевірки та аудити ООН у межах процедур відбору й нагляду за підрядниками. 

До того ж авіакомпанії групи мають статус критично важливих підприємств для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, наданий Державіаслужбою. Також авіакомпанії мають статус критично важливих підприємств у сфері авіаційного транспорту, наданий Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України. 

Юристи, опитані УНН, вказують на те, що така активність силовиків має усі ознаки замовного переслідування з метою тиску на бізнес. Очевидно правоохоронці стали інструментом у конкурентних війнах, які поступово переростають у загрозу нацбезпеці.

Безпідставний тиск на бізнес погіршує інвестиційний клімат

На його нардепа Михайла Цимбалюка, держава повинна створювати належні умови для ведення бізнесу в першу чергу для вітчизняних підприємств, а вже потім для іноземних компаній.

Про будь-який інвестиційний клімат можна говорити тоді, коли правоохоронні органи будуть захищати бізнес і закон, а не здійснювати додатковий тиск, щоб цей бізнес припиняв своє існування в Україні. Це сумна реальність і, на жаль, навіть ті закони, які Верховна Рада прийняла щодо заборони перевірок, воно не дає бажаного результату. Бізнесмени, інвестори й надалі жаліються на надмірний тиск

- додав Цимбалюк.

Тож попри перші кроки до системної протидії незаконному тиску на підприємців проблема вибіркового та конкурентно вмотивованого переслідування бізнесу залишається актуальною. Окремі кейси переслідувань стратегічних підприємств, як от групи "Константа", свідчать про те, що правоохоронна система ще не повністю позбулася практики використання кримінальних інструментів як важеля впливу.

Лілія Подоляк

