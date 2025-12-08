Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах

Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження, відкрите Національною поліцією ще у 2022 році, щодо групи авіаційних компаній, повʼязаних з бізнесменом Романом Мілешком. Формально йдеться про нібито пособництво державі-агресору та заволодіння майном. Але за понад три роки слідства жодній особі не повідомлено про підозру, а перевірки інших силових органів не виявили складу злочину. Усі ознаки вказують на те, що ця справа є замовним інструментом тиску на стратегічний бізнес на користь конкурента – власника ПрАТ "Авіакомпанія "Українські вертольоти" Володимира Ткаченка, пише УНН.

Як зʼявилася справа і чому її віддали в СБУ

Кримінальне провадження №12022000000001276 проти бізнесмена та його компаній було зареєстроване 25 листопада 2022 року Головним слідчим управлінням Нацполіції за заявою голови ГО "Рада ветеранів АТО" Павла Мошковського. Саме цю громадську організацію повʼязують із компанією "Українські вертольоти", яка є прямим конкурентом компаній Мілешка на авіаринку.

У заяві в поліцію Мошковський розповів про теорію "російської змови", відповідно до якої, батько Романа Мілешка – громадянин росії, фахівець у сфері авіації Віктор Мілешко – невідомо коли, але точно у 2022 році, начебто розробив план послаблення економічної безпеки України через заволодіння ключовими підприємствами авіагалузі, а його син в Києві залучив до втілення цього плану свої українські компанії та менеджерів.

Завдяки розгалуженим звʼязкам у правоохоронних органах, кінцевому бенефіціару компанії "Українські вертольоти" Володимиру Ткаченку очевидно вдалося вмовити слідчих відкрити кримінальне провадження за такою заявою. Штатні працівники Володимира Ткаченка є колишніми високопоставленими посадовими особами, і через своїх колишніх колег ймовірно намагаються змусити окремих правоохоронців виконувати злочинні замовлення зі знищення бізнесу Романа Мілешка. Що цікаво, більшість прокурорів і слідчих, до яких зверталась "представники" Ткаченка, відмовились співпрацювати з ними через явний замовний характер переслідувань, про який в Україні вже знають всі на різних рівнях.

Саме на вказаній фабулі так званої "змови" й була побудована справа. Зокрема вказувалось, що нібито через українські компанії Мілешка ("НЗОперейшінс", "Константа", Xena, "МС Авіа-Грейд" тощо) та підприємства-посередники в ОАЕ організована схема фінансування країни-агресора і блокування роботи українських конкурентів. При цьому поліція декілька років перевіряла чи дійсно, що Роман Мілешко координував свої дії з батьком у 2022-2023 роках.

Однак вся конструкція, на якій побудована справа, руйнується при перевірці базових фактів. Наприклад, як розповів у коментарі УНН Роман Мілешко, його батько помер у 2022 році.

Довгий час, починаючи з 2014 року, мій батько мав значні проблеми зі здоров'ям і фізично не міг робити нічого з того, що йому приписують у цій справі. У 2022 році батько помер. Тому всі звинувачення просто абсурдні - зазначив бізнесмен.

Попри це, Головне слідче управління Нацполіції розслідувало справу за ст.111-2 ККУ (пособництво державі-агресору) до 2025 року, хоча Кримінальний процесуальний кодекс чітко відносить такі злочини до підслідності Служби безпеки України.

За даними джерел УНН, знайомих із ходом слідства, Романа Мілешка допитали у цій справі у якості свідка, допит тривав понад шість годин. Очевидно після того, як він під протокол повідомив слідчим, що його батька не стало у 2022 році, правоохоронці зрозуміли, що ця справа не має майбутнього. Однак, ймовірно щоб не впасти обличчям у бруд, її вирішили "спихнути" в СБУ. Скидається на те, що за весь час такої роботи поліцією не було здобуто жодного доказу або хоча б натяку на доказ наявності ознак кримінального правопорушення.

Слідство також згадує кілька компаній з ОАЕ і стверджує, що вони нібито підконтрольні резидентам рф і з ними співпрацюють компанії Мілешка. Однак, за словами генерального директора компанії "Константа" Вадима Вдовенка, ця інформація також не відповідає дійсності.

В нас є всі документи, які підтверджують, що жодних резидентів рф ніколи не було. Кожна компанія, з якою співпрацює Роман Мілешко була перевірена банками в ЄС, ОАЕ і України. Група компаній напряму законтрактована з ООН, WFP, урядами багатьох країн ЄС. Комплаєнс зазначених міжнародних та національних структур є одним із найвищих у світі і говорити про фінансування держави-агресора є, мʼяко кажучи, абсурдним - розповів він в коментарі УНН.

Обшуки, арешти рахунків і техніки заради зупинки підприємств

28 березня 2023 року Печерський райсуд Києва дозволив масштабні обшуки в офісах компаній ПрАТ "Авіакомпанія Константа", ТОВ "НЗОперейшінс", ТОВ "МС Авіа-Грейд" (до якої Мілешко вже давно має відношення), ТОВ Xena, а також у Романа Мілешка і топменеджерів компаній. Під час слідчих дій було вилучено документи, флешносії, сервери, техніку.

На наступний день, 29 березня 2023 року суд дав дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а 22 травня 2023-го ухвалою був накладений арешт на кошти на рахунках "Константи", "НЗОперейшінс" та Xena. Фактично це паралізувало нормальну господарську діяльність компаній, які виконують контракти, у тому числі для українських військових та міжнародних гуманітарних місій. Було зірвано роботу окремих міжнародних контрактів, а отже й надходження інвестицій в Україну.

Як зазначають представники групи компаній Мілешка, слідчі вирішили накласти арешт на рахунки попри те, що жодного разу від фінмоніторингу державних банків не було зауважень щодо коштів на їхніх рахунках. Але очевидно одне: через підконтрольну Ткаченку ГО "Рада ветеранів АТО" відпрацьовувалось замовлення щодо тиску на бізнес Мілешка.

За даними джерел УНН, слідчі у 2024 році також допитали головного бухгалтера групи компаній у якості свідка і з того часу не проводилось жодних слідчих дій. Однак, попри відсутність руху по справі, вилучена в ході обшуків техніка й документація досі не повернуті власникам, а клопотання слідчих і прокурорів розглядаються судами у закритому режимі. Це унеможливлює ефективне оскарження дій правоохоронців і, на думку представників групи компаній, виглядає як спроба приховати незаконність досудового розслідування.

Інші справи за тими ж заявами були закриті без встановлення порушень

Цікаво й те, що це не єдина справа, яку намагається пролобіювати у правоохоронних органах власник "Українських вертольотів"". У 2023 році за аналогічними звинуваченнями СБУ вже розслідувала кримінальне провадження №22023000000000628 проти Мілешка і групи його компаній. Тоді заяву теж подало вже згадане ГО "Рада ветеранів АТО", повʼязане із Володимиром Ткаченком.

Однак, в ході ретельної перевірки слідчі не встановили жодних порушень і нікому не повідомили про підозру.

Подібний сценарій відбувався у 2023 році й у Державному бюро розслідувань. Справа №62023000000000305 була відкрита за аналогічними звинуваченнями, але за результатами розслідування складу злочину слідчі так і не виявили.

Очевидно таким чином власник "Українських вертольотів" намагається прибрати з ринку свого головного конкурента. Він навіть намагався ініціювати внесення Романа Мілешка та групи його компаній до санкційних списків, однак за результатами перевірок СБУ та Головного управління розвідки Міністерства оборони була підтверджена благонадійність бізнесмена та всіх компаній, кінцевим бенефіціаром яких він є.

Фактично одна й та сама фабула – про "російські гроші", "підрив обороноздатності" та "заволодіння стратегічними підприємствами, зокрема держпідприємством "Антонов" та компанією "Українські вертольоти" – кілька разів перевірялась різними правоохоронними органами й кожного разу розсипалася.

До того ж описана в фабулі слідства "мережа пособництва росії" радикально суперечить реальній діяльності компаній, які входять до групи Романа Мілешка. Адже ПрАТ "Авіакомпанія Константа" та ТОВ "НЗОперейшінс" є підрядниками ключових військових відомств України, виконують завдання у сфері авіації й логістики, у тому числі в інтересах ЗСУ та інших силових структур. Наприклад, у березні-квітні 2022 року пілоти "НЗОперейшінс" спільно з Нацгвардією під керівництвом ГУР МО здійснювали евакуаційні рейси з "Азовсталі" в Маріуполі. Тоді частина екіпажів із цих спецзавдань, на жаль, не повернулася.

Попередній гендиректор "Константи" Михайло Пінкевич з перших днів вторгнення очолив батальйон "Карпатська Січ" і займався обороною різних ділянок державного кордону. А колишній перший заступник генерального директора від початку війни служить у Військово-морських силах України.

Найбільш тривожним у цій історії є те, що, за понад три роки розслідування, слідство не надало суду жодного факту чи документа, які б підтверджували хоча б гіпотетичну причетність компаній до фінансування країни-агресора або заволодіння майном. Відсутність складу злочину підтвердили чи не всі правоохоронні органи.

Авіаційні компанії групи Мілешка входять до числа стратегічно важливих для економіки України та її обороноздатності, забезпечують гуманітарні й військові перевезення, є частиною авіаційного парку, який працює в інтересах ООН та союзників України. Фактичне блокування їхньої діяльності замовними справами, побудованими на фантазіях конкурентів про "російські змови" за участі вже померлих людей, грає на руку не Україні, а якраз державі-агресору.