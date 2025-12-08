Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах

Служба безопасности Украины расследует уголовное производство, открытое Национальной полицией еще в 2022 году, в отношении группы авиационных компаний, связанных с бизнесменом Романом Милешко. Формально речь идет о якобы пособничестве государству-агрессору и завладении имуществом. Но за более чем три года следствия ни одному лицу не сообщено о подозрении, а проверки других силовых органов не выявили состава преступления. Все признаки указывают на то, что это дело является заказным инструментом давления на стратегический бизнес в пользу конкурента – владельца ЧАО "Авиакомпания "Украинские вертолеты" Владимира Ткаченко, пишет УНН.

Как появилось дело и почему его отдали в СБУ

Уголовное производство №12022000000001276 против бизнесмена и его компаний было зарегистрировано 25 ноября 2022 года Главным следственным управлением Нацполиции по заявлению главы ОО "Совет ветеранов АТО" Павла Мошковского. Именно эту общественную организацию связывают с компанией "Украинские вертолеты", которая является прямым конкурентом компаний Милешко на авиарынке.

В заявлении в полицию Мошковский рассказал о теории "российского заговора", согласно которой, отец Романа Милешко – гражданин россии, специалист в сфере авиации Виктор Милешко – неизвестно когда, но точно в 2022 году, якобы разработал план ослабления экономической безопасности Украины через завладение ключевыми предприятиями авиаотрасли, а его сын в Киеве привлек к воплощению этого плана свои украинские компании и менеджеров.

Благодаря разветвленным связям в правоохранительных органах, конечному бенефициару компании "Украинские вертолеты" Владимиру Ткаченко очевидно удалось уговорить следователей открыть уголовное производство по такому заявлению. Штатные сотрудники Владимира Ткаченко являются бывшими высокопоставленными должностными лицами, и через своих бывших коллег вероятно пытаются заставить отдельных правоохранителей выполнять преступные заказы по уничтожению бизнеса Романа Милешко. Что интересно, большинство прокуроров и следователей, к которым обращались "представители" Ткаченко, отказались сотрудничать с ними из-за явного заказного характера преследований, о котором в Украине уже знают все на разных уровнях.

Именно на указанной фабуле так называемого "заговора" и было построено дело. В частности, указывалось, что якобы через украинские компании Милешко ("НЗОперейшинс", "Константа", Xena, "МС Авиа-Грейд" и т.д.) и предприятия-посредники в ОАЭ организована схема финансирования страны-агрессора и блокирования работы украинских конкурентов. При этом полиция несколько лет проверяла, действительно ли Роман Милешко координировал свои действия с отцом в 2022-2023 годах.

Однако вся конструкция, на которой построено дело, рушится при проверке базовых фактов. Например, как рассказал в комментарии УНН Роман Милешко, его отец умер в 2022 году.

Долгое время, начиная с 2014 года, у моего отца были значительные проблемы со здоровьем, и физически он не мог делать ничего из того, что ему приписывают в этом деле. В 2022 году отец умер. Поэтому все обвинения просто абсурдны - отметил бизнесмен.

Несмотря на это, Главное следственное управление Нацполиции расследовало дело по ст.111-2 УКУ (пособничество государству-агрессору) до 2025 года, хотя Уголовный процессуальный кодекс четко относит такие преступления к подследственности Службы безопасности Украины.

По данным источников УНН, знакомых с ходом следствия, Романа Милешко допросили по этому делу в качестве свидетеля, допрос длился более шести часов. Очевидно, после того, как он под протокол сообщил следователям, что его отца не стало в 2022 году, правоохранители поняли, что это дело не имеет будущего. Однако, вероятно, чтобы не упасть лицом в грязь, его решили "спихнуть" в СБУ. Похоже на то, что за все время такой работы полицией не было получено ни одного доказательства или хотя бы намека на доказательство наличия признаков уголовного правонарушения.

Следствие также упоминает несколько компаний из ОАЭ и утверждает, что они якобы подконтрольны резидентам рф и с ними сотрудничают компании Милешко. Однако, по словам генерального директора компании "Константа" Вадима Вдовенко, эта информация также не соответствует действительности.

У нас есть все документы, подтверждающие, что никаких резидентов рф никогда не было. Каждая компания, с которой сотрудничает Роман Милешко, была проверена банками в ЕС, ОАЭ и Украине. Группа компаний напрямую законтрактована с ООН, WFP, правительствами многих стран ЕС. Комплаенс указанных международных и национальных структур является одним из самых высоких в мире, и говорить о финансировании государства-агрессора, мягко говоря, абсурдно - рассказал он в комментарии УНН.

Обыски, аресты счетов и техники ради остановки предприятий

28 марта 2023 года Печерский райсуд Киева разрешил масштабные обыски в офисах компаний ЧАО "Авиакомпания Константа", ООО "НЗОперейшинс", ООО "МС Авиа-Грейд" (к которой Милешко уже давно имеет отношение), ООО Xena, а также у Романа Милешко и топ-менеджеров компаний. В ходе следственных действий были изъяты документы, флеш-накопители, серверы, техника.

На следующий день, 29 марта 2023 года, суд дал разрешение на временный доступ к банковским документам, а 22 мая 2023 года постановлением был наложен арест на средства на счетах "Константы", "НЗОперейшинс" и Xena. Фактически это парализовало нормальную хозяйственную деятельность компаний, которые выполняют контракты, в том числе для украинских военных и международных гуманитарных миссий. Была сорвана работа отдельных международных контрактов, а значит, и поступление инвестиций в Украину.

Как отмечают представители группы компаний Милешко, следователи решили наложить арест на счета, несмотря на то, что ни разу от финмониторинга государственных банков не было замечаний относительно средств на их счетах. Но очевидно одно: через подконтрольную Ткаченко ОО "Совет ветеранов АТО" отрабатывался заказ по давлению на бизнес Милешко.

По данным источников УНН, следователи в 2024 году также допросили главного бухгалтера группы компаний в качестве свидетеля, и с того времени не проводилось никаких следственных действий. Однако, несмотря на отсутствие движения по делу, изъятая в ходе обысков техника и документация до сих пор не возвращены владельцам, а ходатайства следователей и прокуроров рассматриваются судами в закрытом режиме. Это делает невозможным эффективное обжалование действий правоохранителей и, по мнению представителей группы компаний, выглядит как попытка скрыть незаконность досудебного расследования.

Другие дела по тем же заявлениям были закрыты без установления нарушений

Интересно и то, что это не единственное дело, которое пытается пролоббировать в правоохранительных органах владелец "Украинских вертолетов". В 2023 году по аналогичным обвинениям СБУ уже расследовала уголовное производство №22023000000000628 против Милешко и группы его компаний. Тогда заявление тоже подало уже упомянутое ОО "Совет ветеранов АТО", связанное с Владимиром Ткаченко.

Однако в ходе тщательной проверки следователи не установили никаких нарушений и никому не сообщили о подозрении.

Подобный сценарий происходил в 2023 году и в Государственном бюро расследований. Дело №62023000000000305 было открыто по аналогичным обвинениям, но по результатам расследования состава преступления следователи так и не выявили.

Очевидно, таким образом владелец "Украинских вертолетов" пытается убрать с рынка своего главного конкурента. Он даже пытался инициировать внесение Романа Милешко и группы его компаний в санкционные списки, однако по результатам проверок СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны была подтверждена благонадежность бизнесмена и всех компаний, конечным бенефициаром которых он является.

Фактически одна и та же фабула – о "российских деньгах", "подрыве обороноспособности" и "завладении стратегическими предприятиями, в частности госпредприятием "Антонов" и компанией "Украинские вертолеты" – несколько раз проверялась различными правоохранительными органами и каждый раз рассыпалась.

К тому же описанная в фабуле следствия "сеть пособничества россии" радикально противоречит реальной деятельности компаний, входящих в группу Романа Милешко. Ведь ЧАО "Авиакомпания Константа" и ООО "НЗОперейшинс" являются подрядчиками ключевых военных ведомств Украины, выполняют задачи в сфере авиации и логистики, в том числе в интересах ВСУ и других силовых структур. Например, в марте-апреле 2022 года пилоты "НЗОперейшинс" совместно с Нацгвардией под руководством ГУР МО осуществляли эвакуационные рейсы из "Азовстали" в Мариуполе. Тогда часть экипажей из этих спецзаданий, к сожалению, не вернулась.

Предыдущий гендиректор "Константы" Михаил Пинкевич с первых дней вторжения возглавил батальон "Карпатская Сечь" и занимался обороной различных участков государственной границы. А бывший первый заместитель генерального директора с начала войны служит в Военно-морских силах Украины.

Наиболее тревожным в этой истории является то, что за более чем три года расследования следствие не предоставило суду ни одного факта или документа, которые бы подтверждали хотя бы гипотетическую причастность компаний к финансированию страны-агрессора или завладению имуществом. Отсутствие состава преступления подтвердили едва ли не все правоохранительные органы.

Авиационные компании группы Милешко входят в число стратегически важных для экономики Украины и ее обороноспособности, обеспечивают гуманитарные и военные перевозки, являются частью авиационного парка, который работает в интересах ООН и союзников Украины. Фактическое блокирование их деятельности заказными делами, построенными на фантазиях конкурентов о "российских заговорах" с участием уже умерших людей, играет на руку не Украине, а как раз государству-агрессору.