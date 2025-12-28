Трамп заявил о "хорошем" разговоре с путиным перед встречей с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "хороший и очень продуктивный телефонный разговор" с российским диктатором владимиром путиным перед встречей с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с путиным перед моей сегодняшней встречей с Зеленским - написал Трамп в своей соцсети.

Зеленский и Трамп встретятся сегодня в 20:00, а затем проведут разговор с европейскими лидерами

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Майами, где у него должна состояться встреча с президентом США Дональдом Трампом.