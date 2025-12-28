Трамп заявил о "хорошем" разговоре с путиным перед встречей с Зеленским

$41.930.00
49.430.00
ukenru
11:58 • 9968 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
11:16 • 15002 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 14725 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 22430 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 32240 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 44832 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 43360 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 32213 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 27553 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 22307 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
8.2м/с
90%
734мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Снегопад и ветер оставили без света часть жителей в шести областях28 декабря, 07:20 • 14226 просмотра
Боев за сутки стало на треть меньше: Генштаб назвал самые горячие направления и обновил картыPhoto28 декабря, 07:27 • 4520 просмотра
Новые беспроводные колонки Samsung будут иметь акцент на эстетику: какие характеристики28 декабря, 07:39 • 10580 просмотра
Под Киевом произошло смертельное отравление угарным газом из-за генератора в подвалеVideo28 декабря, 10:43 • 7664 просмотра
В Буковеле открыли лыжный сезон: из-за наплыва туристов образовались очереди и пробки14:44 • 4170 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 26791 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 74437 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 127621 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 58340 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 88645 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гуляйполе
Купянск
Ивано-Франковская область
Реклама
УНН Lite
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 14569 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 25060 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 74433 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 27106 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 26496 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Financial Times
Бильд

Трамп заявил о "хорошем" разговоре с путиным перед встречей с Зеленским

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Президент США Дональд Трамп перед встречей с Президентом Украины Владимиром Зеленским провел "хороший разговор" с российским диктатором владимиром путиным.

Трамп заявил о "хорошем" разговоре с путиным перед встречей с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "хороший и очень продуктивный телефонный разговор" с российским диктатором владимиром путиным перед встречей с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с путиным перед моей сегодняшней встречей с Зеленским 

- написал Трамп в своей соцсети.

Зеленский и Трамп встретятся сегодня в 20:00, а затем проведут разговор с европейскими лидерами28.12.25, 17:02 • 1786 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Майами, где у него должна состояться встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Антонина Туманова

Политика
Социальная сеть
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский