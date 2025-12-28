Трамп заявил о "хорошем" разговоре с путиным перед встречей с Зеленским
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп перед встречей с Президентом Украины Владимиром Зеленским провел "хороший разговор" с российским диктатором владимиром путиным.
Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с путиным перед моей сегодняшней встречей с Зеленским
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Майами, где у него должна состояться встреча с президентом США Дональдом Трампом.