11:58 • 6560 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
11:16 • 11664 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 12859 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 19520 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 30147 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 43335 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 41777 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 31704 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 27114 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 22089 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
Зеленский и Трамп встретятся сегодня в 20:00, а затем проведут разговор с европейскими лидерами

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом сегодня в 20:00. Ориентировочно в 21:00 состоится телефонный разговор Зеленского и Трампа с европейскими лидерами.

Зеленский и Трамп встретятся сегодня в 20:00, а затем проведут разговор с европейскими лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом сегодня в 20:00. Об этом УНН сообщили в ОП.

Ориентировочно через час - в 21:00 должен состояться телефонный разговор Зеленского и Трампа с европейскими лидерами. Однако окончательный список участников еще не известен, добавили в ОП.

Зеленский, Трамп и европейские лидеры в субботу, вероятно, проведут телефонную конференцию - СМИ26.12.25, 19:45 • 3290 просмотров

Добавим

По дороге во Флориду Зеленский приземлился в Новой Шотландии в субботу вечером для встречи с Марком Карни, премьер-министром Канады, который подтвердил дополнительный пакет помощи на сумму 2,5 миллиарда канадских долларов для Украины.

После встречи они провели телефонный разговор с европейскими лидерами, во время которого Зеленский подчеркнул, что "нужны сильные позиции", чтобы заставить главу кремля владимира путина соблюдать мирное соглашение.

К разговору присоединились Эммануэль Макрон, президент Франции, Джорджа Мелони, премьер-министр Италии, Фридрих Мерц, канцлер Германии, Дональд Туск, премьер-министр Польши и Марк Рютте, Генеральный секретарь НАТО.

Стармера не было во время телефонного разговора европейских лидеров с Зеленским: Telegraph узнало причину28.12.25, 14:21 • 2720 просмотров

После встречи Зеленский написал в X: "Во время нашего разговора мы обсудили наш текущий прогресс на дипломатическом направлении. Мы вместе обсудили важнейшие приоритеты. Украина ценит всю поддержку. Завтра, после встречи с президентом Трампом, мы продолжим нашу дискуссию. Нужны сильные позиции как на фронте, так и в дипломатии, чтобы предотвратить манипуляции путина и избежание реального и справедливого прекращения войны. Мир имеет достаточно сил, чтобы гарантировать безопасность и мир".

Антонина Туманова

