Зеленский и Трамп встретятся сегодня в 20:00, а затем проведут разговор с европейскими лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом сегодня в 20:00. Об этом УНН сообщили в ОП.

Ориентировочно через час - в 21:00 должен состояться телефонный разговор Зеленского и Трампа с европейскими лидерами. Однако окончательный список участников еще не известен, добавили в ОП.

Добавим

По дороге во Флориду Зеленский приземлился в Новой Шотландии в субботу вечером для встречи с Марком Карни, премьер-министром Канады, который подтвердил дополнительный пакет помощи на сумму 2,5 миллиарда канадских долларов для Украины.

После встречи они провели телефонный разговор с европейскими лидерами, во время которого Зеленский подчеркнул, что "нужны сильные позиции", чтобы заставить главу кремля владимира путина соблюдать мирное соглашение.

К разговору присоединились Эммануэль Макрон, президент Франции, Джорджа Мелони, премьер-министр Италии, Фридрих Мерц, канцлер Германии, Дональд Туск, премьер-министр Польши и Марк Рютте, Генеральный секретарь НАТО.

После встречи Зеленский написал в X: "Во время нашего разговора мы обсудили наш текущий прогресс на дипломатическом направлении. Мы вместе обсудили важнейшие приоритеты. Украина ценит всю поддержку. Завтра, после встречи с президентом Трампом, мы продолжим нашу дискуссию. Нужны сильные позиции как на фронте, так и в дипломатии, чтобы предотвратить манипуляции путина и избежание реального и справедливого прекращения войны. Мир имеет достаточно сил, чтобы гарантировать безопасность и мир".