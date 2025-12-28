Стармера не было во время телефонного разговора европейских лидеров с Зеленским: Telegraph узнало причину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отсутствовал на важных переговорах с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами из-за "загруженности в расписании", со ссылкой на заявление с Даунинг-стрит сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

В субботу вечером Президент Украины провел разговор с лидерами Франции, Германии, Италии и Польши перед своей ключевой встречей с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго в воскресенье.

Зеленский и Трамп встретятся по плану прекращения войны, но столкнутся с разногласиями по ключевым вопросам - Reuters

Ожидается, что его саммит с президентом США станет "сейсмическим моментом" в войне рф против Украины и будет сосредоточен на том, как завершить войну.

"Великобританию на разговоре представлял Джонатан Пауэлл, советник Великобритании по национальной безопасности", - говорится в публикации.

На Даунинг-стрит заявили, что участие Кира Стармера в переговорах "не было запланировано", и подчеркнули, что Пауэлл регулярно присоединяется к этим разговорам, чтобы представлять Великобританию.

В офисе британского премьера добавили, что другие европейские советники по национальной безопасности также присутствовали на разговоре.

"Источники на Даунинг-стрит сообщили, что сэр Кир часто общается с господином Зеленским и другими мировыми лидерами, но "загруженность в расписании" помешала ему присоединиться к встрече в субботу", - сказано в публикации.

Они добавили, что он разговаривал с лидерами E3 - Францией, Германией и Италией - в пятницу и участвует в "постоянной дипломатии", когда речь идет об усилиях по прекращению войны в Украине.

По дороге во Флориду Зеленский приземлился в Новой Шотландии в субботу вечером для встречи с Марком Карни, премьер-министром Канады, который подтвердил дополнительный пакет помощи на сумму 2,5 миллиарда канадских долларов для Украины.

После встречи они провели телефонный разговор с европейскими лидерами, во время которого Зеленский подчеркнул, что "нужны сильные позиции", чтобы заставить главу кремля владимира путина придерживаться мирного соглашения.

К разговору присоединились Эммануэль Макрон, президент Франции, Джорджа Мелони, премьер-министр Италии, Фридрих Мерц, канцлер Германии, Дональд Туск, премьер-министр Польши и Марк Рютте, Генеральный секретарь НАТО.

После встречи Зеленский написал в X: "Во время нашего разговора мы обсудили наш текущий прогресс на дипломатическом направлении. Мы вместе обсудили важнейшие приоритеты. Украина ценит всю поддержку. Завтра, после встречи с президентом Трампом, мы продолжим нашу дискуссию. Нужны сильные позиции как на фронте, так и в дипломатии, чтобы предотвратить манипуляции путина и избежание реального и справедливого прекращения войны. Мир имеет достаточно сил, чтобы гарантировать безопасность и мир".

