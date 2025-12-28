$41.930.00
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
11:16 • 4284 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
09:00 • 9130 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 14983 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 26726 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 41094 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средства
27 декабря, 17:54 • 39495 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 30882 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 26401 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работу
27 декабря, 11:54 • 21734 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
Стармера не было во время телефонного разговора европейских лидеров с Зеленским: Telegraph узнало причину

Киев • УНН

 • 900 просмотра

Почему Кир Стармер не присутствовал на телефонном разговоре Зеленского с европейскими лидерами, узнало The Telegraph.

Стармера не было во время телефонного разговора европейских лидеров с Зеленским: Telegraph узнало причину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отсутствовал на важных переговорах с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами из-за "загруженности в расписании", со ссылкой на заявление с Даунинг-стрит сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

В субботу вечером Президент Украины провел разговор с лидерами Франции, Германии, Италии и Польши перед своей ключевой встречей с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго в воскресенье.

Зеленский и Трамп встретятся по плану прекращения войны, но столкнутся с разногласиями по ключевым вопросам - Reuters28.12.25, 10:55 • 2212 просмотров

Ожидается, что его саммит с президентом США станет "сейсмическим моментом" в войне рф против Украины и будет сосредоточен на том, как завершить войну.

"Великобританию на разговоре представлял Джонатан Пауэлл, советник Великобритании по национальной безопасности", - говорится в публикации.

На Даунинг-стрит заявили, что участие Кира Стармера в переговорах "не было запланировано", и подчеркнули, что Пауэлл регулярно присоединяется к этим разговорам, чтобы представлять Великобританию.

В офисе британского премьера добавили, что другие европейские советники по национальной безопасности также присутствовали на разговоре.

"Источники на Даунинг-стрит сообщили, что сэр Кир часто общается с господином Зеленским и другими мировыми лидерами, но "загруженность в расписании" помешала ему присоединиться к встрече в субботу", - сказано в публикации.

Они добавили, что он разговаривал с лидерами E3 - Францией, Германией и Италией - в пятницу и участвует в "постоянной дипломатии", когда речь идет об усилиях по прекращению войны в Украине.

По дороге во Флориду Зеленский приземлился в Новой Шотландии в субботу вечером для встречи с Марком Карни, премьер-министром Канады, который подтвердил дополнительный пакет помощи на сумму 2,5 миллиарда канадских долларов для Украины.

После встречи они провели телефонный разговор с европейскими лидерами, во время которого Зеленский подчеркнул, что "нужны сильные позиции", чтобы заставить главу кремля владимира путина придерживаться мирного соглашения.

К разговору присоединились Эммануэль Макрон, президент Франции, Джорджа Мелони, премьер-министр Италии, Фридрих Мерц, канцлер Германии, Дональд Туск, премьер-министр Польши и Марк Рютте, Генеральный секретарь НАТО.

После встречи Зеленский написал в X: "Во время нашего разговора мы обсудили наш текущий прогресс на дипломатическом направлении. Мы вместе обсудили важнейшие приоритеты. Украина ценит всю поддержку. Завтра, после встречи с президентом Трампом, мы продолжим нашу дискуссию. Нужны сильные позиции как на фронте, так и в дипломатии, чтобы предотвратить манипуляции путина и избежание реального и справедливого прекращения войны. Мир имеет достаточно сил, чтобы гарантировать безопасность и мир".

Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами28.12.25, 13:58 • 1522 просмотра

Юлия Шрамко

