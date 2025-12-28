Стармера не було під час телефонної розмови європейських лідерів із Зеленським: Telegraph дізналося причину

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер був відсутній на важливих переговорах з Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами через "завантаженість у розкладі", з посиланням на заяву з Даунінг-стріт повідомляє The Telegraph, пише УНН.

Деталі

У суботу ввечері Президент України провів розмову з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Польщі перед своєю ключовою зустріччю з президентом США Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго в неділю.

Зеленський і Трамп зустрінуться щодо плану припинення війни, але зіткнуться із розбіжностями щодо ключових питань - Reuters

Очікується, що його саміт з президентом США стане "сейсмічним моментом" у війні рф проти України та буде зосереджений на тому, як завершити війну.

"Велику Британію на розмові представляв Джонатан Павелл, радник Великої Британії з національної безпеки", - ідеться у публікації.

На Даунінг-стріт заявили, що участь Кіра Стармера у переговорах "не була запланована", і наголосили, що Павелл регулярно приєднується до цих розмов, щоб представляти Велику Британію.

В офісі британського прем'єра додали, що інші європейські радники з національної безпеки також були на розмові.

"Джерела на Даунінг-стріт повідомили, що сер Кір часто спілкується з паном Зеленським та іншими світовими лідерами, але "завантаженість у розкладі" завадила йому приєднатися до зустрічі в суботу", - сказано у публікації.

Вони додали, що він розмовляв з лідерами E3 - Францією, Німеччиною та Італією - у п'ятницю та бере участь у "постійній дипломатії", коли йдеться про зусилля щодо припинення війни в Україні.

По дорозі до Флориди Зеленський приземлився в Новій Шотландії в суботу ввечері для зустрічі з Марком Карні, прем'єр-міністром Канади, який підтвердив додатковий пакет допомоги на суму 2,5 мільярда канадських доларів для України.

Після зустрічі вони провели телефонну розмову з європейськими лідерами, під час якої Зеленський наголосив, що "потрібні сильні позиції", щоб змусити главу кремля володимира путіна дотримуватися мирної угоди.

До розмови приєдналися Еммануель Макрон, президент Франції, Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Італії, Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі та Марк Рютте, Генеральний секретар НАТО.

Після зустрічі Зеленський написав у X: "Під час нашої розмови ми обговорили наш поточний прогрес на дипломатичному напрямку. Ми разом обговорили найважливіші пріоритети. Україна цінує всю підтримку. Завтра, після зустрічі з президентом Трампом, ми продовжимо нашу дискусію. Потрібні сильні позиції як на фронті, так і в дипломатії, щоб запобігти маніпуляціям путіна та уникненню реального та справедливого припинення війни. Світ має достатньо сил, щоб гарантувати безпеку та мир".

Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами