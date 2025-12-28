Стармера не було під час телефонної розмови європейських лідерів із Зеленським: Telegraph дізналося причину

$41.930.00
49.430.00
ukru
11:58 • 646 перегляди
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
11:16 • 2742 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
09:00 • 7956 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
28 грудня, 05:38 • 14192 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 26095 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 40709 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 39085 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 30751 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 26306 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 21692 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
5.8м/с
78%
734мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Український актор та телеведучий Анатолій Суханов помер у віці 54 років28 грудня, 03:08 • 10055 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа відбудеться раніше запланованого28 грудня, 03:48 • 20709 перегляди
Безпілотники атакували російське місто сизрань: влучання по НПЗ та підстанціях - ЗМІVideo28 грудня, 04:49 • 11397 перегляди
Польща планує завершити створення системи захисту безпілотників за два роки06:30 • 4566 перегляди
Снігопад і вітер залишили без світла частину жителів у шести областях07:20 • 9154 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 67609 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 119436 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 53710 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 83949 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 69163 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рафаель Гроссі
Урсула фон дер Ляєн
Джон Ф. Кеннеді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Крим
Польща
Реклама
УНН Lite
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 12585 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 23014 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 67609 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 25291 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 24691 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Шахед-136

Стармера не було під час телефонної розмови європейських лідерів із Зеленським: Telegraph дізналося причину

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Чому Кір Стармер не був присутній на телефонній розмові Зеленського із європейськими лідерами, дізналося The Telegraph.

Стармера не було під час телефонної розмови європейських лідерів із Зеленським: Telegraph дізналося причину

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер був відсутній на важливих переговорах з Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами через "завантаженість у розкладі", з посиланням на заяву з Даунінг-стріт повідомляє The Telegraph, пише УНН.

Деталі

У суботу ввечері Президент України провів розмову з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Польщі перед своєю ключовою зустріччю з президентом США Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго в неділю.

Зеленський і Трамп зустрінуться щодо плану припинення війни, але зіткнуться із розбіжностями щодо ключових питань - Reuters28.12.25, 10:55 • 2142 перегляди

Очікується, що його саміт з президентом США стане "сейсмічним моментом" у війні рф проти України та буде зосереджений на тому, як завершити війну.

"Велику Британію на розмові представляв Джонатан Павелл, радник Великої Британії з національної безпеки", - ідеться у публікації.

На Даунінг-стріт заявили, що участь Кіра Стармера у переговорах "не була запланована", і наголосили, що Павелл регулярно приєднується до цих розмов, щоб представляти Велику Британію.

В офісі британського прем'єра додали, що інші європейські радники з національної безпеки також були на розмові.

"Джерела на Даунінг-стріт повідомили, що сер Кір часто спілкується з паном Зеленським та іншими світовими лідерами, але "завантаженість у розкладі" завадила йому приєднатися до зустрічі в суботу", - сказано у публікації.

Вони додали, що він розмовляв з лідерами E3 - Францією, Німеччиною та Італією - у п'ятницю та бере участь у "постійній дипломатії", коли йдеться про зусилля щодо припинення війни в Україні.

По дорозі до Флориди Зеленський приземлився в Новій Шотландії в суботу ввечері для зустрічі з Марком Карні, прем'єр-міністром Канади, який підтвердив додатковий пакет допомоги на суму 2,5 мільярда канадських доларів для України.

Після зустрічі вони провели телефонну розмову з європейськими лідерами, під час якої Зеленський наголосив, що "потрібні сильні позиції", щоб змусити главу кремля володимира путіна дотримуватися мирної угоди.

До розмови приєдналися Еммануель Макрон, президент Франції, Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Італії, Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі та Марк Рютте, Генеральний секретар НАТО.

Після зустрічі Зеленський написав у X: "Під час нашої розмови ми обговорили наш поточний прогрес на дипломатичному напрямку. Ми разом обговорили найважливіші пріоритети. Україна цінує всю підтримку. Завтра, після зустрічі з президентом Трампом, ми продовжимо нашу дискусію. Потрібні сильні позиції як на фронті, так і в дипломатії, щоб запобігти маніпуляціям путіна та уникненню реального та справедливого припинення війни. Світ має достатньо сил, щоб гарантувати безпеку та мир".

Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами28.12.25, 13:58 • 644 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Дейлі телеграф
Кір Стармер
благодійність
Марк Рютте
Джорджа Мелоні
НАТО
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Канада
Франція
Велика Британія
Італія
Німеччина
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща