Зеленський і Трамп зустрінуться щодо плану припинення війни, але зіткнуться із розбіжностями щодо ключових питань - Reuters

Київ • УНН

 • 268 перегляди

Президенти України та США зустрінуться у Флориді для обговорення плану припинення війни, включаючи Донбас та Запорізьку АЕС. Зустріч відбувається на тлі російських повітряних атак та розбіжностей щодо ключових питань.

Зеленський і Трамп зустрінуться щодо плану припинення війни, але зіткнуться із розбіжностями щодо ключових питань - Reuters

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп зустрінуться у Флориді в неділю, щоб розробити план припинення війни в Україні, але "зіткнуться з суттєвими розбіжностями щодо ключових питань та провокаціями від російських повітряних атак", повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У суботу росія завдала ударів по Києву та інших регіонах України сотнями ракет та безпілотників, залишивши без електроенергії та тепла частину столиці. Зеленський назвав це відповіддю росії на триваючі мирні зусилля, що проводяться за посередництва США.

Зеленський повідомив журналістам, що планує обговорити долю спірного регіону Донбас на сході України під час зустрічі в резиденції Трампа у Флориді, а також майбутнє Запорізької атомної електростанції та інші теми.

100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом

Президент України та його делегація прибули до Флориди пізно в суботу, повідомив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця у X.

"Добрий вечір, Флоридо!" - написав Кислиця, супроводжуючи пост фотографією літака з прізвищем президента США на фюзеляжі.

москва неодноразово наполягала на тому, щоб Україна віддала весь Донбас, навіть території, які перебувають під контролем України, а російські чиновники заперечували проти інших частин останньої пропозиції, що викликало сумніви щодо того, чи прийме глава кремля володимир путін будь-які результати недільних переговорів, пише видання.

У п'ятницю Президент України заявив Axios, що він все ще сподівається пом'якшити пропозицію США щодо повного виведення українських військ з Донбасу. Якщо це не вдасться, Зеленський заявив, що весь 20-пунктний план, результат тижнів переговорів, має бути винесений на голосування на референдумі, пише видання.

"Більшість елементів угоди узгоджені" між Україною і США, а росіяни "погодилися, що для референдуму потрібне припинення вогню": Axios дізналося деталі перед зустріччю Зеленського і Трампа

Axios повідомило, що американські чиновники розглядають готовність Зеленського провести референдум як важливий крок вперед і ознаку того, що він більше не виключає територіальних поступок, хоча він сказав, що росії потрібно буде погодитися на 60-денне припинення вогню, щоб дозволити Україні підготуватися до такого голосування та провести його, вказує видання. Нещодавнє опитування показує, що українські виборці також можуть відхилити цей план, зазначає видання.

Зустріч Зеленського і Трампа відбудеться раніше запланованого

Особиста зустріч Зеленського з Трампом, запланована на 13:00 (20:00 за Києвом), відбудеться після тижнів дипломатичних зусиль. Європейські союзники, хоча часом і відсторонені від процесу, активізували зусилля, щоб окреслити контури післявоєнних гарантій безпеки для України, які б підтримували Сполучені Штати, пише видання.

"Київ і Вашингтон досягли згоди з багатьох питань, і Зеленський заявив у п'ятницю, що 20-пунктний план готовий на 90%. Але питання про те, яка територія, якщо така буде, буде передана росії, залишається невирішеним", - ідеться у публікації.

Поки "москва наполягає на отриманні всього Донбасу, Київ хоче, щоб карта була заморожена на нинішніх лініях фронту". "Сполучені Штати, прагнучи компромісу, запропонували створити вільну економічну зону, якщо Україна вийде з цього регіону, хоча залишається незрозумілим, як ця зона функціонуватиме на практиці", вказує видання.

Українські чиновники та європейські лідери розглядають війну як захоплення територій москвою в імперському стилі та попереджають, що якщо росія доб'ється свого щодо України, то одного дня вона нападе на членів НАТО.

Суботні повітряні атаки показують, що путін не хоче миру, сказав Зеленський журналістам після прибуття до Галіфакса, де зустрівся з прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

У короткій заяві, яку він зробив, перебуваючи поруч із Зеленським, Карні сказав, що мир "вимагає готовності росії". "Варварство, яке ми спостерігали цієї ночі - атака на Київ - показує, наскільки важливо, щоб ми були поруч з Україною в цей складний час", - сказав Карні, пообіцявши додаткову економічну допомогу Україні у розмірі 2,5 мільярда канадських доларів (1,83 мільярда доларів США).

Зеленський прибув до Галіфаксу: подробиці візиту президента

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка в суботу розмовляла із Зеленським разом з іншими європейськими лідерами, заявила в X, що їхньою спільною метою залишається "справедливий і тривалий мир", який зберігає суверенітет і територіальну цілісність України, одночасно зміцнюючи безпеку та обороноздатність країни.

Зеленський сказав, що знову поговорить з європейськими лідерами після зустрічі з Трампом.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
