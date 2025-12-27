$41.930.00
20:03
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом

Київ • УНН

 • 330 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про майбутню зустріч із президентом США Дональдом Трампом 28 грудня. Обговорюватимуться питання безпеки України, отримання 100 мільярдів доларів на відновлення країни і не лише це.

100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом

Президент України Володимир Зеленський відповів на питання українських ЗМІ щодо зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка запланована у неділю, 28 грудня. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Говорячи про нещодавні переговори за участі країн Європи (так звана "берлінська команда"), Зеленський зазначив: було обговорено 20 ключових питань.

Зокрема, Україна отримає 100 млрд доларів, але ця сума є недостатньою для відновлення країни після війни, зазначив Президент.

Ще одним центральним питанням зустрічі з Трампом є гарантії безпеки для України, а точніше - бажання досягти ясності щодо них та термінів їх надання. Ці гарантії мають бути надані одночасно з завершенням війни, щоб Україна мала захист від російської агресії в майбутньому.

Крім того, за словами Зеленського, буде обговорюватись подальша економічна допомога з огляду на те, що вже виділених коштів недостатньо для відновлення.

Президент України зазначив: після зустрічі в США є сильне бажання зустрітися з європейськими лідерами, щоб обговорити всі напрацювання.

Також він додав: буде заплановано план найближчих зустрічей на дні та тижні - його зараз розглядають європейські колеги.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні у ході зустрічі з Володимиром Зеленським оголосив про додаткову економічну допомогу Україні на суму 2,5 млрд доларів.

Після візиту в Канаду Президент України вирушить в США, де в нього запланована зустріч з Дональдом Трампом.

Водночас Європа та США готуються до сюрпризів після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Дональд Трамп
Європа
Володимир Зеленський
Україна