20:03
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
19:34
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
17:54
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
15:52
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
Последствия удара по Киеву: один человек погиб, число раненых возросло до 27 – ГСЧС 27 декабря, 11:05
В Киеве возобновили движение поездов по всей "красной" линии метро - КГГА 27 декабря, 12:50
Атака рф на Киев 27 декабря: число пострадавших возросло до 30 человек, один человек погиб 27 декабря, 13:13
Мужчина умер в Белгород-Днестровском ТЦК в Одесской области: детали 27 декабря, 13:39
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница" 20:41
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница" 26 декабря, 20:41
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропустить 26 декабря, 17:00
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного стола 26 декабря, 16:30
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам 26 декабря, 14:35
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Марк Карни
Виктор Ляшко
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Канада
Польша
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременности 27 декабря, 07:40
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропустить 26 декабря, 17:00
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбы 26 декабря, 16:51
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной роли 26 декабря, 14:56
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях 26 декабря, 13:37
Отопление
Техника
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
9К720 Искандер

100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом

Киев • УНН

 27 декабря, 20:03

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом 28 декабря. Будут обсуждаться вопросы безопасности Украины, получение 100 миллиардов долларов на восстановление страны и не только это.

100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопросы украинских СМИ относительно встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая запланирована на воскресенье, 28 декабря. Об этом сообщает УНН.

Детали

Говоря о недавних переговорах с участием стран Европы (так называемая "берлинская команда"), Зеленский отметил: было обсуждено 20 ключевых вопросов.

В частности, Украина получит 100 млрд долларов, но эта сумма недостаточна для восстановления страны после войны, отметил Президент.

Еще одним центральным вопросом встречи с Трампом являются гарантии безопасности для Украины, а точнее - желание достичь ясности относительно них и сроков их предоставления. Эти гарантии должны быть предоставлены одновременно с завершением войны, чтобы Украина имела защиту от российской агрессии в будущем.

Кроме того, по словам Зеленского, будет обсуждаться дальнейшая экономическая помощь, учитывая то, что уже выделенных средств недостаточно для восстановления.

Президент Украины отметил: после встречи в США есть сильное желание встретиться с европейскими лидерами, чтобы обсудить все наработки.

Также он добавил: будет запланирован план ближайших встреч на дни и недели - его сейчас рассматривают европейские коллеги.

Напомним

Премьер-министр Канады Марк Карни в ходе встречи с Владимиром Зеленским объявил о дополнительной экономической помощи Украине на сумму 2,5 млрд долларов.

После визита в Канаду Президент Украины отправится в США, где у него запланирована встреча с Дональдом Трампом.

В то же время Европа и США готовятся к сюрпризам после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Евгений Устименко

