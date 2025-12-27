100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопросы украинских СМИ относительно встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая запланирована на воскресенье, 28 декабря. Об этом сообщает УНН.

Детали

Говоря о недавних переговорах с участием стран Европы (так называемая "берлинская команда"), Зеленский отметил: было обсуждено 20 ключевых вопросов.

В частности, Украина получит 100 млрд долларов, но эта сумма недостаточна для восстановления страны после войны, отметил Президент.

Еще одним центральным вопросом встречи с Трампом являются гарантии безопасности для Украины, а точнее - желание достичь ясности относительно них и сроков их предоставления. Эти гарантии должны быть предоставлены одновременно с завершением войны, чтобы Украина имела защиту от российской агрессии в будущем.

Кроме того, по словам Зеленского, будет обсуждаться дальнейшая экономическая помощь, учитывая то, что уже выделенных средств недостаточно для восстановления.

Президент Украины отметил: после встречи в США есть сильное желание встретиться с европейскими лидерами, чтобы обсудить все наработки.

Также он добавил: будет запланирован план ближайших встреч на дни и недели - его сейчас рассматривают европейские коллеги.

Напомним

Премьер-министр Канады Марк Карни в ходе встречи с Владимиром Зеленским объявил о дополнительной экономической помощи Украине на сумму 2,5 млрд долларов.

После визита в Канаду Президент Украины отправится в США, где у него запланирована встреча с Дональдом Трампом.

В то же время Европа и США готовятся к сюрпризам после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа.