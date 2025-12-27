Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
Київ • УНН
Європа та США готуються до сюрпризів після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа 28 грудня у Флориді. Європейські лідери не братимуть участі, але вважають нинішню динаміку відносин України та США продуктивною.
У країнах Європи, а також у США очікують на сюрпризи за результатами зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа, що має відбутися цієї неділі. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Європейці і американці готуються до різних, зокрема, несподіваних сценаріїв. Але європейські лідери не братимуть участі у зустрічі. За даними CNN, у столицях країни Європи вважають, що нинішня динаміка відносин між Україною та США наразі є продуктивною.
На думку європейців, це дає підстави для обережного оптимізму. Водночас американці висловили сподівання, що переговори будуть результативними на тлі роботи переговірників над узгодженням позицій.
Нагадаємо
Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Зеленським 28 грудня у Флориді. Двостороння зустріч відбудеться в Палм-Біч о 15:00 за місцевим часом.
Сам Трамп заявив: він вірить, що ця зустріч з Зеленським буде продуктивною.