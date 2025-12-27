$41.930.00
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть кошти
17:54 • 4426 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
15:52 • 9726 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
15:21 • 13536 перегляди
"Фарма-гейт" : Нацполіція розслідує масштабну схему завищення цін на ліки компанією "Дарниця"
13:53 • 12414 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу
27 грудня, 11:54 • 14644 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 35812 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 36717 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 90070 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столу
26 грудня, 13:36 • 47962 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN

Київ • УНН

 • 9730 перегляди

Європа та США готуються до сюрпризів після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа 28 грудня у Флориді. Європейські лідери не братимуть участі, але вважають нинішню динаміку відносин України та США продуктивною.

Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN

У країнах Європи, а також у США очікують на сюрпризи за результатами зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа, що має відбутися цієї неділі. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Європейці і американці готуються до різних, зокрема, несподіваних сценаріїв. Але європейські лідери не братимуть участі у зустрічі. За даними CNN, у столицях країни Європи вважають, що нинішня динаміка відносин між Україною та США наразі є продуктивною.

На думку європейців, це дає підстави для обережного оптимізму. Водночас американці висловили сподівання, що переговори будуть результативними на тлі роботи переговірників над узгодженням позицій.

Нагадаємо

Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Зеленським 28 грудня у Флориді. Двостороння зустріч відбудеться в Палм-Біч о 15:00 за місцевим часом.

Сам Трамп заявив: він вірить, що ця зустріч з Зеленським буде продуктивною.

Євген Устименко

