Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
Киев • УНН
Европа и США готовятся к сюрпризам после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа 28 декабря во Флориде. Европейские лидеры не будут участвовать, но считают нынешнюю динамику отношений Украины и США продуктивной.
В странах Европы, а также в США ожидают сюрпризов по результатам встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая должна состояться в это воскресенье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Европейцы и американцы готовятся к различным, в том числе, неожиданным сценариям. Но европейские лидеры не будут участвовать во встрече. По данным CNN, в столицах стран Европы считают, что нынешняя динамика отношений между Украиной и США сейчас продуктивна.
По мнению европейцев, это дает основания для осторожного оптимизма. В то же время американцы выразили надежду, что переговоры будут результативными на фоне работы переговорщиков над согласованием позиций.
Напомним
Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским 28 декабря во Флориде. Двусторонняя встреча состоится в Палм-Бич в 15:00 по местному времени.
Сам Трамп заявил: он верит, что эта встреча с Зеленским будет продуктивной.