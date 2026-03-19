НАПК получило обращение ИА УНН о необходимости проведения мониторинга образа жизни заместителя председателя Гостаможслужбы Суворова
Украинцы с 20 марта смогут получить кешбэк на топливо
Новолуние 19 марта: что означает и как правильно провести этот период
Первый успешный кейс экстрадиции гражданина рф по запросу Украины - Генпрокурор Кравченко о решении польского суда по Бутягину
Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне рф против Украины для противодействия Китаю
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине - что известно
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
Главная
Баланс в тарелке - что нужно знать о белках, жирах, углеводах и клетчатке

Киев • УНН

 • 1070 просмотра

Для стабильной работы организма белки должны составлять до 30% рациона, жиры до 35%, а углеводы до 55%. Важно употреблять клетчатку для сытости и здоровья.

Снижение калорийности рациона не означает жестких ограничений или отказа от любимых продуктов. Главное - правильно распределить белки, жиры, углеводы и клетчатку, чтобы организм получал все необходимое для стабильной работы, а вы - энергию, хорошее самочувствие и желаемый результат без вреда для здоровья. Подробнее о том, как рассчитать свой идеальный баланс в рационе и почему это необходимо, расскажет УНН.

Белки - основа мышц и восстановления

Белки служат ключевым строительным материалом для организма. Они отвечают за сохранение мышечной массы, восстановление тканей и нормальную работу иммунной системы, а особенно важны белки именно во время дефицита калорий: если их недостаточно, организм начинает использовать мышцы как источник энергии.

Оптимальная норма белка - это примерно 1,5-2,5 г на килограмм массы тела, в зависимости от уровня физической активности. Чем больше тренировок и нагрузки - тем выше потребность.

К основным источникам белка относятся мясо (курица, индейка, говядина, свинина), рыба и морепродукты, яйца, молочные продукты (творог, йогурт, твердый сыр), а также растительные варианты - это могут быть бобовые, тофу или соевые продукты. Также важно сочетать разные источники, чтобы получать полный набор аминокислот.

Жиры - это гормоны, мозг и стабильная энергия

Жиры часто недооценивают, но именно они обеспечивают нормальную работу гормональной системы, поддерживают мозговую деятельность и помогают усваивать витамины A, D, E и K. Кроме того, жиры дают длительное ощущение сытости, что особенно важно при контроле веса.

Баланс жиров в рационе должен составлять примерно 20-35% от общей калорийности. При этом акцент стоит делать на "полезных" жирах.

К ним относятся растительные масла (оливковое, льняное), орехи и семена (миндаль, грецкие орехи, чиа, лен), а также жирная рыба, такая как лосось, скумбрия или сельдь. Именно эти продукты содержат омега-3 жирные кислоты и положительно влияют на сердечно-сосудистую систему и снижают воспалительные процессы.

Углеводы - главный источник энергии

Углеводы также очень нужны для здорового организма, ведь именно они являются "топливом" для него. Они необходимы для работы мозга, нервной системы и физической активности. Особенно важны для тех, кто тренируется или ведет активный образ жизни.

Оптимально, чтобы углеводы составляли 40-55% рациона. Однако, есть ключевое правило – выбирать стоит именно сложные углеводы, которые медленно усваиваются и обеспечивают стабильный уровень энергии без резких скачков сахара в крови.

К полезным источникам углеводов относятся овощи, зелень, фрукты, цельнозерновые продукты (овсянка, гречка, киноа, бурый рис), а также бобовые и картофель. В то же время, стоит ограничить простые углеводы - именно в эту категорию, к сожалению, относятся продукты, которые мы так любим, а именно сахар, сладости, белый хлеб и сладкие напитки, потому что они дают быструю, но кратковременную энергию и могут провоцировать переедание.

Клетчатка: о сытости, пищеварении и балансе

Клетчатка часто остается без внимания, хотя именно она играет важную роль в здоровье пищеварительной системы. Она не переваривается полностью, но помогает регулировать работу кишечника, поддерживает микрофлору и способствует более длительному ощущению сытости.

Рекомендуемая норма – около 25-35 г клетчатки в день. Она содержится в овощах, фруктах, ягодах, бобовых, цельнозерновых продуктах, орехах и семенах.

Кроме того, клетчатка помогает контролировать уровень сахара в крови и снижает риск резких "энергетических качелей", что важно как для похудения, так и для общего самочувствия.

Каким должен быть баланс белков, жиров и углеводов

Идеальный баланс зависит от ваших целей, уровня активности и образа жизни, но базово можно ориентироваться на такую модель: белки - 20-30% рациона, жиры - 20-35%, углеводы – 40-55%. Клетчатка при этом должна присутствовать ежедневно в достаточном количестве.

Главное не впадать в крайности, потому что исключение любой группы нутриентов может привести к снижению энергии, ухудшению самочувствия и даже проблемам со здоровьем. Сбалансированный рацион - это на самом деле не о жестких ограничениях, а о грамотном сочетании продуктов, которое работает на вас, а не против вас.

В результате именно такой подход позволяет не только эффективно контролировать вес, но и поддерживать высокий уровень энергии, хорошее настроение и стабильную работу организма в долгосрочной перспективе.

