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Массированная атака на Украину: в Киеве горит Лавра, раненые в Харькове

Киев • УНН

 • 2152 просмотра

Враг атаковал Киев, Харьков и Днепр баллистикой и БпЛА. В столице обесточены 140 тысяч абонентов и горит крыша Успенского собора в Лавре.

Массированная атака на Украину: в Киеве горит Лавра, раненые в Харькове

Украина в ночь на понедельник, 15 июня, подвергается массированной комбинированной атаке врага. Об этом сообщает УНН.

Детали

В 1:22 Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с севера.

Киев

В 1:35 начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил об атаках как минимум на 7 локациях.

К сожалению, россияне продолжают тактику террора жилой застройки. На данный момент подтвержден 1 пострадавший, это оперативная информация. Угроза баллистики продолжается, также есть вероятность применения крылатых ракет и БпЛА в течение ночи. Оставайтесь в укрытиях!

- призвал Ткаченко.

Позже столичный голова Виталий Кличко сообщил, что в северной части Киева 140 тысяч абонентов остались без света.

В результате атаки врага повреждены линии электропередачи. ... Возгорание на территории Киево-Печерской Лавры. Пожар на крыше Успенского собора

- написал Кличко.

Харьков

В 1:27 городской голова Игорь Терехов сообщил об ударах по Холодногорскому району города.

В результате ударов по Холодногорскому району есть информация о пострадавших

- констатировал Терехов.

В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что вражеские ракетные удары зафиксированы в Холодногорском районе областного центра.

Детальная информация выясняется. Угроза с воздуха сохраняется

- предупредил Синегубов.

Днепр

В 1:47 начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил об атаке на областной центр.

Возник пожар. Информация о пострадавших уточняется. Угроза продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасных местах

- призвал Ганжа.

Также местные СМИ сообщают об ударах по Николаеву.

Напомним

Враг в ночь на понедельник, 15 июня, атакует Киев с воздуха. В Подольском районе столицы горит частный дом.

Атака дронов на Харьков: количество пострадавших возросло до 6, пожар в художественном музее локализовали14.06.26, 22:55 • 1898 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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