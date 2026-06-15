Массированная атака на Украину: в Киеве горит Лавра, раненые в Харькове
Киев • УНН
Враг атаковал Киев, Харьков и Днепр баллистикой и БпЛА. В столице обесточены 140 тысяч абонентов и горит крыша Успенского собора в Лавре.
Украина в ночь на понедельник, 15 июня, подвергается массированной комбинированной атаке врага. Об этом сообщает УНН.
Детали
В 1:22 Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с севера.
Киев
В 1:35 начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил об атаках как минимум на 7 локациях.
К сожалению, россияне продолжают тактику террора жилой застройки. На данный момент подтвержден 1 пострадавший, это оперативная информация. Угроза баллистики продолжается, также есть вероятность применения крылатых ракет и БпЛА в течение ночи. Оставайтесь в укрытиях!
Позже столичный голова Виталий Кличко сообщил, что в северной части Киева 140 тысяч абонентов остались без света.
В результате атаки врага повреждены линии электропередачи. ... Возгорание на территории Киево-Печерской Лавры. Пожар на крыше Успенского собора
Харьков
В 1:27 городской голова Игорь Терехов сообщил об ударах по Холодногорскому району города.
В результате ударов по Холодногорскому району есть информация о пострадавших
В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что вражеские ракетные удары зафиксированы в Холодногорском районе областного центра.
Детальная информация выясняется. Угроза с воздуха сохраняется
Днепр
В 1:47 начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил об атаке на областной центр.
Возник пожар. Информация о пострадавших уточняется. Угроза продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасных местах
Также местные СМИ сообщают об ударах по Николаеву.
Напомним
Враг в ночь на понедельник, 15 июня, атакует Киев с воздуха. В Подольском районе столицы горит частный дом.
Атака дронов на Харьков: количество пострадавших возросло до 6, пожар в художественном музее локализовали14.06.26, 22:55 • 1898 просмотров