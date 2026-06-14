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Атака дронов на Харьков: количество пострадавших возросло до 6, пожар в художественном музее локализовали

Киев • УНН

 • 800 просмотра

Количество пострадавших от удара по музею в Харькове возросло до шести, среди них младенец. Спасатели локализовали пожар площадью 1200 квадратных метров.

Атака дронов на Харьков: количество пострадавших возросло до 6, пожар в художественном музее локализовали

Количество пострадавших в результате атаки рф на Харьков возросло до 6, пожар в художественном музее удалось локализовать, передает УНН со ссылкой на МВД.

россияне нанесли циничный удар по художественному музею в Харькове. Спасатели локализовали пожар площадью 1200 квадратных метров 

- говорится в сообщении.

В Харькове после атаки рф горит Художественный музей, коммунальщики спасают картины14.06.26, 19:31 • 14680 просмотров

По обновленным данным, пострадали 6 человек, среди них младенец.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации пожара.

Атака дронов на Харьков: пострадал младенец, еще трем женщинам понадобилась медпомощь14.06.26, 19:55 • 2192 просмотра

Антонина Туманова

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