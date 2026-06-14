Атака дронов на Харьков: количество пострадавших возросло до 6, пожар в художественном музее локализовали
Киев • УНН
Количество пострадавших от удара по музею в Харькове возросло до шести, среди них младенец. Спасатели локализовали пожар площадью 1200 квадратных метров.
Количество пострадавших в результате атаки рф на Харьков возросло до 6, пожар в художественном музее удалось локализовать, передает УНН со ссылкой на МВД.
россияне нанесли циничный удар по художественному музею в Харькове. Спасатели локализовали пожар площадью 1200 квадратных метров
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По обновленным данным, пострадали 6 человек, среди них младенец.
В настоящее время продолжаются работы по ликвидации пожара.
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