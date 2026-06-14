Атака дронов на Харьков: пострадал младенец, еще трем женщинам понадобилась медпомощь
Киев • УНН
В Киевском районе Харькова из-за атаки БпЛА пострадал младенец и три женщины. Повреждены учреждение культуры, офисы и складские помещения города.
В результате атаки вражеских беспилотников на Харьков пострадал одномесячный ребенок, медики оказали помощь трем женщинам. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
По предварительной информации, 1-месячный ребенок пострадал в результате вражеской атаки в Киевском районе. Еще три женщины получили помощь медиков на месте
Глава Харьковской ОВА также рассказал о последствиях вражеских ударов БпЛА по Харькову:
▪️ Киевский район. Загорелась крыша учреждения культуры. Также повреждено остекление окон в офисных зданиях.
▪️ Холодногорский район. Повреждено ограждение складских помещений и недействующий склад.
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