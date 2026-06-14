Атака дронов на Харьков: пострадал младенец, еще трем женщинам понадобилась медпомощь

В результате атаки вражеских беспилотников на Харьков пострадал одномесячный ребенок, медики оказали помощь трем женщинам. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По предварительной информации, 1-месячный ребенок пострадал в результате вражеской атаки в Киевском районе. Еще три женщины получили помощь медиков на месте - сообщил Синегубов.

Глава Харьковской ОВА также рассказал о последствиях вражеских ударов БпЛА по Харькову:

▪️ Киевский район. Загорелась крыша учреждения культуры. Также повреждено остекление окон в офисных зданиях.

▪️ Холодногорский район. Повреждено ограждение складских помещений и недействующий склад.

Подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме - резюмировал Синегубов.

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