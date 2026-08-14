Европа предлагает Бразилии стать посредником в переговорах Украины и рф — советник президента страны

$44.710.1551.620.14
ukenru
20:59 • 10273 просмотра
Удар по Краматорску: 1 погибший, 15 раненых из-за авиабомб рф
13 августа, 17:42 • 17758 просмотра
Украина предложила россии перемирие в Чёрном море, ответа пока не получила - СМИ
13 августа, 16:32 • 19088 просмотра
Штурмовой полк "Скеля" переходит под оперативное руководство "Азова" - Братущак
13 августа, 16:15 • 16069 просмотра
Ожидается повышение температуры на 3–5° — когда в Украину вернётся жара
13 августа, 15:28 • 17194 просмотра
Взрыв прогремел на заводе по производству боеприпасов неподалеку от Рима
13 августа, 13:12 • 21177 просмотра
В Еврокомиссии заявили, что призвали страны ЕС передать Украине ракеты для Patriot из своих запасов
13 августа, 11:50 • 20905 просмотра
Украинские операторы дронов победили американских военных на учениях в Германии — WSJ
13 августа, 11:08 • 15551 просмотра
Разведка США предупредила Европу о гибридной атаке РФ на страны Балтии и Польшу — Bloomberg
Эксклюзив
13 августа, 09:59 • 22161 просмотра
Как производители оружия становятся технологическими партнёрами украинской армии
13 августа, 09:19 • 38690 просмотра
Подделывают ли медицинские документы в клинике Odrex — история пациента
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
0м/с
63%
753мм
Популярные новости
Отсрочка от мобилизации с 1 сентября — какие новые правила бронирования начнут действовать в УкраинеPhoto13 августа, 15:34 • 17619 просмотра
В Киеве женщина родила в такси по дороге в роддом13 августа, 15:41 • 4432 просмотра
Украина предостерегает членов миссии СНГ от посещения временно оккупированных территорий во время мониторинга будущих выборов в рф13 августа, 16:30 • 2934 просмотра
В Одесской области во время купания пропал 14-летний мальчик13 августа, 17:22 • 3200 просмотра
В Тернопольской области Volkswagen врезался в Peugeot - есть пострадавшие и погибшие, среди них ребёнокPhoto13 августа, 17:49 • 4986 просмотра
публикации
Отсрочка от мобилизации с 1 сентября — какие новые правила бронирования начнут действовать в УкраинеPhoto13 августа, 15:34 • 17650 просмотра
Как очистить кэш на Android: пошаговая инструкция13 августа, 13:22 • 21801 просмотра
Подделывают ли медицинские документы в клинике Odrex — история пациента13 августа, 09:19 • 38690 просмотра
Как правильно хранить мёд, чтобы он не портился: советы техника-пчеловода
Эксклюзив
13 августа, 07:11 • 46204 просмотра
Лига конференций: "Динамо" поборется с "Карабахом" за выход в следующую стадиюPhotoVideo12 августа, 15:42 • 46265 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Иван Федоров
Вадим Филашкин
Дональд Трамп
Хакан Фидан
Актуальные места
Украина
Одесская область
Запорожская область
Соединённые Штаты
Бразилия
Реклама
УНН Lite
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 31297 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 28626 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 46998 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 42138 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 179037 просмотра
Актуальное
The New York Times
Хранитель
Бильд
Микоян МиГ-29
Google Play

Европа предлагает Бразилии стать посредником в переговорах Украины и рф — советник президента страны

Киев • УНН

 • 778 просмотра

Западноевропейские страны обращаются к Бразилии с просьбой стать посредником в мирных переговорах Украины и России. Бразилия занимает нейтральную позицию и ведет диалог как с Западом, так и с Россией.

Европа предлагает Бразилии стать посредником в переговорах Украины и рф — советник президента страны

Западноевропейские страны обращаются к Бразилии с предложением стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Об этом заявил специальный советник бразильского президента по международным вопросам Селсу Аморим, сообщает УНН со ссылкой на Toda Palavra.

Подробности

Он пояснил, что Бразилия защищает многополярный мировой порядок без автоматического присоединения к какой-либо из сторон конфликтов. Примером преимуществ такого позиционирования Аморим назвал ведущую роль Бразилии в мировой дипломатии.

Ко мне лично обращались — в некоторых случаях президент, в других случаях другие должностные лица, но я могу говорить о том, что мне известно: послы и министры из западноевропейских стран, которые просят нас о диалоге с Россией, поскольку они говорят, что Бразилия является одной из немногих стран, которая ведёт диалог как с Западом, так и с Россией

- сказал чиновник.

Он подчеркнул, что "Бразилия занимает позицию нейтралитета" и выступает за большее международное сотрудничество без вмешательства, сохраняя национальный суверенитет.

Напомним

В июне Президент Украины Владимир Зеленский встретился на саммите Группы семи с Президентом Бразилии Лулой да Силвой. Во время встречи лидеры государств обсудили пути прекращения российско-украинской войны.

США аннулировали визу посла Бразилии из-за дипломатического спора с правительством Лулы05.08.26, 06:38 • 7624 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
G7
Бразилия
Владимир Зеленский
Украина