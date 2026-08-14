Европа предлагает Бразилии стать посредником в переговорах Украины и рф — советник президента страны
Киев • УНН
Западноевропейские страны обращаются к Бразилии с просьбой стать посредником в мирных переговорах Украины и России. Бразилия занимает нейтральную позицию и ведет диалог как с Западом, так и с Россией.
Западноевропейские страны обращаются к Бразилии с предложением стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Об этом заявил специальный советник бразильского президента по международным вопросам Селсу Аморим, сообщает УНН со ссылкой на Toda Palavra.
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Он пояснил, что Бразилия защищает многополярный мировой порядок без автоматического присоединения к какой-либо из сторон конфликтов. Примером преимуществ такого позиционирования Аморим назвал ведущую роль Бразилии в мировой дипломатии.
Ко мне лично обращались — в некоторых случаях президент, в других случаях другие должностные лица, но я могу говорить о том, что мне известно: послы и министры из западноевропейских стран, которые просят нас о диалоге с Россией, поскольку они говорят, что Бразилия является одной из немногих стран, которая ведёт диалог как с Западом, так и с Россией
Он подчеркнул, что "Бразилия занимает позицию нейтралитета" и выступает за большее международное сотрудничество без вмешательства, сохраняя национальный суверенитет.
Напомним
В июне Президент Украины Владимир Зеленский встретился на саммите Группы семи с Президентом Бразилии Лулой да Силвой. Во время встречи лидеры государств обсудили пути прекращения российско-украинской войны.
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