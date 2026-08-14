Европа предлагает Бразилии стать посредником в переговорах Украины и рф — советник президента страны

Западноевропейские страны обращаются к Бразилии с предложением стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Об этом заявил специальный советник бразильского президента по международным вопросам Селсу Аморим, сообщает УНН со ссылкой на Toda Palavra.

Он пояснил, что Бразилия защищает многополярный мировой порядок без автоматического присоединения к какой-либо из сторон конфликтов. Примером преимуществ такого позиционирования Аморим назвал ведущую роль Бразилии в мировой дипломатии.

Ко мне лично обращались — в некоторых случаях президент, в других случаях другие должностные лица, но я могу говорить о том, что мне известно: послы и министры из западноевропейских стран, которые просят нас о диалоге с Россией, поскольку они говорят, что Бразилия является одной из немногих стран, которая ведёт диалог как с Западом, так и с Россией