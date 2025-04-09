США не определились по поддержке резолюции ООН к третьей годовщине вторжения рф в Украину.
Объемы поставок нефти из России выросли до 3,47 млн баррелей в день, достигнув самого высокого уровня с конца июня.
Партнеры по G7 25 октября объявят о взносах в 50 млрд долларов кредита для Украины. Погашение будет осуществляться за счет доходов от замороженных российских активов, а ЕС, как ожидается, выделит 35 млрд евро.
Европарламент рассмотрит предложение по кредиту Украине на 35 млрд евро из доходов от замороженных российских активов. Это часть пакета G7 на 50 млрд долларов для поддержки Украины.
Министры обороны G7 подтвердили поддержку интеграции Украины в НАТО. Они отметили важность учебных программ для ВСУ и создания армии, совместимой с силами НАТО.
Министры иностранных дел Украины и Франции обсудили поддержку Плана победы и Формулы мира. Стороны также уделили внимание оборонному сотрудничеству и поддержке энергетической устойчивости Украины.
Премьер Венгрии Орбан готовится сорвать предоставление $50 млрд кредита Украине, чтобы помочь Трампу в выборах. Он отказывается продлить санкции ЕС, блокируя участие США в финансировании.
Правительство Великобритании ведет расследование в отношении 37 компаний, подозреваемых в соучастии в обходе Россией нефтяных санкций. Пока ни одна фирма не наказана, расследование продолжается с декабря 2022 года.
Папа Римский Франциск проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 октября в Риме. Ожидается, что во время визита Зеленский также проведет переговоры с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.
Президент Украины провел встречу с послом Японии Кунинори Мацудой перед завершением его миссии. Зеленский отметил важную роль Японии в поддержке Украины и наградил дипломата орденом «За заслуги».
Президент Зеленский сообщил о подготовке к подписанию 27-го соглашения по безопасности для Украины. Страна уже заключила 26 таких соглашений, последнее - с Ирландией в сентябре этого года.
США и ЕС почти достигли договоренности о пакете помощи Украине в $50 млрд с использованием замороженных российских активов. США готовы внести $20 млрд, если ЕС изменит режим санкций против россии.
Урсула фон дер Ляйен анонсировала кредит Украине на 35 млрд евро, обеспеченный замороженными российскими активами. ЕС решил продвигаться с меньшим кредитом без участия США из-за разногласий по пересмотру санкций.
Минфин Германии опроверг информацию о прекращении помощи Украине с 2025 года. Часть двусторонней помощи будет перенесена на международные программы, в частности кредиты G7 на 50 млрд долларов.
Япония заказала 12 микроавтобусов и 8 прицепов у украинских производителей для ГСЧС. Техника является частью пакета поддержки JICA для разминирования Украины, общий объем финансирования которого превышает $70 млн.
ЕК разрабатывает варианты дальнейшего распоряжения замороженными активами ЦБ рф на сумму более 280 млрд долларов. Рассматриваются бессрочное замораживание и продление на более длительные периоды для поддержки Украины.
Опрос Bloomberg показывает, что темпы роста экономики России замедлятся вдвое во втором полугодии 2024 года. Перегретая экономика резко тормозит из-за исчерпания резервов рабочей силы и производственных мощностей.
Пенни Прицкер покидает пост спецпредставителя США по экономическому восстановлению Украины из-за ограничения срока. Ее обязанности перейдут к заместителю госсекретаря Ричарду Верме, который продолжит работу по поддержке Украины.
Президент Ирана заявил, что страна ответит Израилю за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. США предупреждают о возможном нападении Ирана на Израиль, а россия усиливает сотрудничество с Ираном.
Президент США Джо Байден провел встречу с командой нацбезопасности из-за возможного нападения Ирана на Израиль. США готовы поддержать Израиль в случае атаки, работая над предотвращением эскалации конфликта.
Президент Украины обсудил с премьером вопрос использования заблокированных российских активов. Речь идет о решении G7 относительно 50 млрд долларов для Украины и конкретных шагах для приближения реального поступления средств.
Министр иностранных дел Израиля получил предупреждение о намерении Ирана атаковать через венгерского коллегу. Израиль призывает мир требовать от Ирана ответственности за агрессивные действия.
Президент США Джо Байден планирует встречу с командой нацбезопасности из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. США усиливают военное присутствие в регионе на фоне опасений относительно возможной атаки Ирана на Израиль.
Нефть подешевела из-за распродажи на фондовом рынке, вызванной страхом рецессии в США. Снижение ограничено из-за потери поставок из Ливии и риска эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Иран предупредил самолеты об изменении маршрутов. США предупреждают о возможной атаке Ирана и "Хезболлы" на Израиль, авиакомпании приостанавливают полеты в регион.
Госсекретарь США Блинкен сообщил министрам G7 о возможной атаке Ирана на Израиль в ближайшие 24-48 часов. США ожидают участия 'Хезболлы' и других союзников Ирана в регионе.
Заместители министра энергетики Украины провели встречу с делегацией JICA. Обсуждалась помощь Японии в энергетическом секторе и планы долгосрочного сотрудничества, в частности в развитии ВИЭ и восстановлении инфраструктуры.
Премьер-министр Украины обсудил с вице-президентом Еврокомиссии решение G7 о предоставлении Украине 50 млрд долларов. Средства планируют сделать доступными уже в конце этого года.
Премьер-министр Украины провел телефонный разговор с вице-президентом Еврокомиссии. Обсудили энергетические санкции, получение Украиной 50 млрд долларов из российских активов и программу Ukraine Facility.
Министры G7 выразили солидарность с народом Венесуэлы и обеспокоенность относительно результатов выборов. Они призвали к публикации детальных результатов и мирному разрешению ситуации на фоне протестов.