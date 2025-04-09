Украина рассчитывает на доступ к 50 млрд долл. от российских активов до конца года - Шмыгаль

Премьер-министр Украины обсудил с вице-президентом Еврокомиссии решение G7 о предоставлении Украине 50 млрд долларов. Средства планируют сделать доступными уже в конце этого года.