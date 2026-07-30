Ракетные удары, адаптация бизнеса и рекордные $70 млрд резервов: НБУ обнародовал макропрогноз на 2026–2028 годы

Национальный банк Украины 30 июля 2026 года представил обновленный макроэкономический прогноз на 2026–2028 годы. Документ определяет ключевые ориентиры развития отечественной экономики в условиях продолжительной полномасштабной войны, систематических атак на критическую инфраструктуру и высокого уровня геополитической неопределенности.

Несмотря на значительные вызовы, регулятор ожидает сохранения макрофинансовой стабильности, постепенный рост реального внутреннего продукта (ВВП) и накопление исторического максимума международных резервов.

УНН подробно проанализировал ключевые тезисы обновленного прогноза НБУ и узнал, чего ждать украинцам и бизнесу в ближайшие три года.

Финансовый щит: $54 млрд помощи и исторический рекорд резервов

Внешнее финансирование остается краеугольным камнем макроэкономической стабильности Украины. По данным НБУ, ожидаемых объемов международной помощи будет вполне достаточно для покрытия дефицита государственного бюджета без привлечения эмиссионного источника (проще говоря, без "печатного станка").

В 2026 году объем непосредственной финансовой помощи от международных партнеров (ЕС, США, МВФ, стран G7) может достигнуть около 54 млрд долларов США.

Кроме того, не следует забывать о программе Ukraine Support Loan. Ведь существенную часть средств оборонной составляющей этой программы направят непосредственно на закупку вооружения украинского производства. Это позволяет достичь сразу двух целей: обеспечить фронт необходимым оружием и вернуть часть денег в виде налогов в отечественную бюджетную систему.

Также благодаря ритмичному поступлению валютных средств НБУ прогнозирует рост золотовалютных резервов Украины до рекордных почти 70 млрд долларов США на конец 2026 года.

Такой весомый объем резервов дает Нацбанку абсолютный контроль над ситуацией на валютном рынке. Это гарантирует отсутствие резких скачков курса гривны, позволяет сглаживать любые временные всплески спроса на валюту и покрывать высокие объемы импорта топлива и критически важного оборудования.

Карта рисков: от воздушного террора до ситуации на Ближнем Востоке

Обновленный прогноз НБУ базируется на реалистичной оценке военно-политической среды. Базовое предположение регулятора — война продолжается, а следовательно, ключевым риском остается интенсификация воздушных атак со стороны государства-агрессора, разрушение производственных цепочек и жизненно важной инфраструктуры.

Среди других весомых рисков НБУ выделил сразу несколько.

Первый из них — это задержки в международном финансировании. Любые нарушения ритмичности или уменьшение объемов помощи со стороны западных партнеров могут создать временные кассовые разрывы в бюджете.

Не стоит недооценивать также обострение военно-политической обстановки на Ближнем Востоке. Оно создает риски роста мировых цен на энергоносители (нефть и газ), что может привести к дополнительному инфляционному давлению на импортозависимые страны, включая Украину.

Потенциал позитивного сценария (Upside Risks)

В то же время в Национальном банке подчеркивают, что существует и основа для более благоприятного развития событий.

Экономические показатели могут существенно превысить базовый прогноз в случае:

достижения существенного прогресса в обеспечении справедливого и прочного мира с надежными международными гарантиями безопасности;

существенного усиления военной помощи, что позволит быстрее обезопасить украинское небо и разблокировать логистические маршруты;

ускорения интеграционных процессов с Европейским Союзом и привлечения масштабных частных инвестиций под гарантии международных финансовых институций.

Макроэкономический прогноз Нацбанка подтверждает: украинская экономика демонстрирует высокий уровень гибкости. Наличие финансовых "подушек безопасности" в виде значительных резервов и помощи партнеров создает надежный фундамент для прохождения военно-экономических испытаний в 2026–2028 годах.

Напомним

Ранее НБУ сообщил, что банки ожидают увеличения спроса на все виды займов в следующие 12 месяцев. Рост прогнозируется и на ипотеку для домохозяйств.