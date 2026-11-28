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В «черную пятницу» покупатели потратили в интернете в общей сложности 13,1 миллиарда долларов — на 11,1% больше, чем в прошлом году. Активнее всего потребители покупали электронику и игрушки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Adobe Analytics, передаёт УНН.

Этот показатель несколько превысил первоначальный прогноз Adobe, согласно которому расходы в этот ключевой день распродаж должны были составить около 12,9 миллиарда долларов. Розничные торговцы предлагали значительные скидки на одежду и бытовую технику, пытаясь привлечь американцев, ощущающих на себе давление инфляции и высоких цен на топливо.

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Ожидается, что в нынешнем праздничном сезоне потребители будут стараться максимально эффективно использовать свой бюджет: искать выгодные предложения и применять искусственный интеллект для тщательного сравнения цен.

Покупатели также активно пользуются услугой «покупай сейчас — плати потом». Согласно предварительным прогнозам Adobe Analytics, в «киберпонедельник» благодаря этому механизму онлайн-расходы могут достичь 1,09 миллиарда долларов, что на 5,3% больше по сравнению с прошлым годом.

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Как отмечается в отчёте Adobe, в «чёрную пятницу» наибольшим спросом пользовались игровые товары и электроника. В то же время потребители воспользовались скидками, чтобы приобрести товары первой необходимости: средства для уборки, продукцию для ухода за домашними животными и предметы личной гигиены.