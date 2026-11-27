REUTERS/Shannon Stapleton

Объем праздничных расходов в США — сезон которых неофициально начинается именно в "Черную пятницу" — должен превысить высокие показатели прошлого года на 4–6%, однако за этими оптимистичными цифрами скрываются признаки напряженности, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Оправившись после праздничного застолья, американские покупатели утром в "Черную пятницу" ринулись в магазины в поисках выгодных предложений — достаточно привлекательных, чтобы компенсировать финансовое давление из-за устойчивой инфляции и высоких цен на топливо.

Согласно ряду экономических прогнозов, объем праздничных расходов в США — сезон которых неофициально начинается именно в "Черную пятницу" — должен превысить высокие показатели прошлого года на 4–6%. Однако за этими оптимистичными цифрами скрываются признаки напряженности.

Значительная часть этого роста обусловлена ​​инфляцией (которая достигла 3,8% — примерно на один процентный пункт больше, чем в каждый из предыдущих двух лет), к тому же потребительские настроения остаются нестабильными.

Не всех покупателей впечатлили скидки, предложенные в пятницу утром. 30-летний Крис Найл надеялся на большую скидку, чем 50 долларов, на игровую консоль Nintendo Switch 2 (после скидки цена составила 450 долларов). "Инфляция выросла — и даже сэндвич „МакЧикен" (в McDonald’s) стал дороже", — отметил Найл, выбирая подарки для двух своих сыновей в торговом центре Crabtree Valley Mall в городе Роли, штат Северная Каролина.

По прогнозам Adobe Analytics (подразделения компании Adobe, занимающегося анализом поведения потребителей), объем онлайн-продаж в "Черную пятницу" вырастет на 9,2% по сравнению с прошлым годом и достигнет 12,9 млрд долларов.

Тем не менее многие покупатели — такие как Найл — решили делать покупки по-старому: непосредственно в магазинах. Найл объясняет это тем, что менеджеры торговых точек иногда имеют полномочия увеличивать размер скидки, к тому же отсутствие расходов на доставку является весомым аргументом в пользу офлайн-шопинга.

Добавим

По данным Adobe Analytics, в День благодарения потребители потратили в интернете около 7,1 млрд долларов, что на 10,4% больше, чем годом ранее.

В целом Национальная федерация розничной торговли (National Retail Federation) прогнозирует, что объем розничных продаж в праздничный период (ноябрь–декабрь) вырастет на 4,2% по сравнению с прошлым годом и превысит 1 трлн долларов. Эксперты Mastercard Economics Institute и EY Parthenon прогнозируют рост продаж более чем на 5%.

Зачастую итоговые результаты оказываются лучше предпраздничных прогнозов. И все же потребители остаются осторожными. Ноябрьский опрос, проведенный Национальной федерацией розничной торговли (NRF), показал, что 82% потребителей принимают меры для контроля праздничных расходов — например, покупают более дешевые подарки. Найл отметил, что планирует ограничиваться покупками товаров, скидка на которые составляет не менее 40% от оптовой цены.

Компании Target (TGT.N), Dollar Tree (DLTR.O) и Kohl's (KSS.N) в ходе недавних отчетов о прибылях указали на то, что покупатели начали экономить. Генеральный директор Kohl's Майкл Бендер во вторник отметил, что потребители становятся "все более разборчивыми" в своем выборе и пытаются "выжать максимум из каждого доллара".

Высокая стоимость жизни стала одной из ключевых проблем в начале этого месяца, когда избиратели обеспечили Демократической партии убедительную победу на выборах, фактически наказав президента США Дональда Трампа за войну с Ираном, которая привела к росту стоимости жизни.

"За общим показателем роста скрывается реальность: покупатели находятся в тяжелом финансовом положении", — отметила Анджели Джанчандані, преподавательница Школы профессиональных исследований Нью-Йоркского университета.

Несмотря на эти опасения, 87% из 1200 потребителей, опрошенных компанией Deloitte в октябре, заявили о намерении принять участие в пятидневном периоде праздничных распродаж — от Дня благодарения до "Киберпонедельника" (30 ноября). По данным Deloitte, это самый высокий показатель за последнее десятилетие.

"Люди любят тратить деньги во время праздников", даже несмотря на то, что "в обществе сохраняется скрытый стресс", — говорит Кэти Томас, руководитель Kearney Consumer Institute, подразделения международной консалтинговой фирмы Kearney.

Согласно опросу, проведённому компанией Kearney, покупатели со средним и низким уровнем дохода — которые уже несколько месяцев подряд переходят на более дешёвые товары, — чаще состоятельных потребителей планируют потратить в этом году меньше, чем в прошлом.

Тем не менее даже обеспеченные люди могут испытывать финансовое напряжение. Прогнозы праздничных расходов в основном составлялись ещё до недавней коррекции на фондовом рынке, произошедшей после промежуточных выборов, проблем у производителя микрочипов Nvidia (NVDA.O) и усиления опасений по поводу "пузыря" в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Как отметили аналитики UBS в своём обзоре во вторник, этот спад может ослабить так называемый "эффект богатства", благодаря которому состоятельные покупатели ранее могли позволять себе значительные расходы.

Что ещё стоит знать

Рост затрат на сырьё — в частности на продукты нефтепереработки, такие как пластик, — сильнее повлиял на стоимость одних товаров, чем других.

Цены на игрушки (при производстве которых обычно используется много пластика) с начала года выросли на 13,2%. Это вынудило компанию Mattel (MAT.O) — производителя кукол Barbie — снизить свой годовой прогноз, поскольку потребители оказались не готовы платить более высокую цену.

В то же время категорию игрушек поддерживают довольно неожиданные товары. Сети Best Buy (BBY.N) и Target назвали коллекционные карточки (в частности, по мотивам Pokémon и Magic: The Gathering) ключевым фактором роста продаж. По данным платформы электронной коммерции Omnisend, в октябре на Amazon мягкие антистресс-игрушки NeeDoh продавались по 24,99 доллара — почти втрое дороже, чем годом ранее, что объясняется высоким спросом.

Рик Волденберг, генеральный директор производителя игрушек Learning Resources Inc (компании, участвовавшей в судебных исках, которые привели к отмене пошлин времён Трампа), сообщил, что спрос остаётся примерно на прежнем уровне. Однако он добавил, что делать прогнозы до "Чёрной пятницы" довольно сложно.

"Люди не пойдут за покупками, пока не купят индейку", — заметил Волденберг.

Искусственный интеллект также может существенно изменить динамику праздничных покупок. По словам Райана Орабона, консультанта компании Spaulding Ridge, поскольку потребители используют ИИ для поиска выгодных предложений (а иногда и для совершения покупок), а ритейлеры всё лучше меняют цены с помощью технологий, самые глубокие скидки могут появиться ближе к Рождеству.

К этой категории относится и компания Nile. Он рассказал агентству Reuters, что пока не покупает Nintendo Switch 2, надеясь, что цена на неё снизится.

"Мой совет, — сказал Орабон, — наберитесь терпения. Не хватайтесь за первое попавшееся предложение, которое увидите".

Zara и H&M переносят заказы из Бангладеш в Индию на фоне беспорядков — СМИ