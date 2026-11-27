Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

В первой половине ноября мировые ритейлеры одежды, в частности Zara и H&M, перенесли почти десятую часть своих ежемесячных заказов из Бангладеш в другие производственные центры Азии. Причиной стали протесты работников, нарушившие производственный процесс, а также рост расходов, ослабивший конкурентные преимущества страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех владельцев фабрик, передает УНН.

Детали

Как сообщили владельцы предприятий, в период с 1 по 18 ноября бренды перенаправили заказы на сумму около 254 миллионов долларов, причем большинство из них — в соседнюю Индию. Это изменение наносит серьезный удар по одной из ключевых опор экономики Бангладеш, и последствия могут оказаться более долгосрочными, чем нынешние беспорядки.

Представители отрасли отмечают, что рост заработной платы, дефицит энергоресурсов и политическая неопределенность ослабили преимущество низких затрат, благодаря которому Бангладеш стал вторым в мире экспортером одежды (после Китая). Это побудило мировые бренды искать альтернативные источники поставок.

По данным Ассоциации производителей и экспортеров одежды Бангладеш (BGMEA), протесты привели к производственным убыткам на сумму более 400 миллионов долларов. Эта отрасль обеспечивает более 80% экспортных поступлений страны и почти 40% рабочих мест в производственном секторе.

Какие еще страны получат выгоду

По словам представителей отрасли, крупнейшим бенефициаром перераспределения заказов стала Индия. В то же время заказчики также обращают внимание на Вьетнам, Камбоджу и Индонезию, стремясь снизить риски в цепочках поставок и повысить надежность выполнения заказов.

Ситуация обострилась в среду, когда власти Бангладеш утвердили повышение минимальной заработной платы для работников швейной промышленности на 36% — хотя это стало наименьшим повышением за последние четыре десятилетия.

Такой рост оказался значительно меньше требований рабочих, которые настаивали на более чем двукратном повышении зарплат. Это спровоцировало новые столкновения с полицией, несмотря на то что Абдур Рахман Тарафдер, секретарь Министерства труда и занятости, назвал повышение "удовлетворительным" и выразил надежду, что с субботы все работники вернутся к работе.

Представители отрасли отмечают, что даже такое повышение сокращает преимущество Бангладеш перед Индией в вопросе стоимости рабочей силы, хотя профсоюзы утверждают, что зарплаты остаются низкими по мировым стандартам швейной индустрии. Владельцы фабрик, согласившиеся говорить на условиях анонимности из-за опасений за свои отношения с международными заказчиками, сообщили, что беспорядки побудили такие мировые бренды, как Zara, H&M, Marks & Spencer, Celio и другие, перенаправить свои заказы — причем основная их часть досталась Индии.

Бангладеш делает ставку на Китай, несмотря на попытки восстановить отношения с Индией – BBC

Компания Inditex — владелец бренда Zara — отказалась комментировать вопросы агентства Reuters, тогда как M&S, H&M и Celio вообще не ответили на просьбы о комментарии.

После публикации материала Reuters акции индийских текстильных компаний пошли вверх: стоимость бумаг Gokaldas Exports подскочила на 11%, а Trident — выросла примерно на 5%. Акции других потенциальных бенефициаров, в частности Welspun Living, KPR Mill и Vardhman Textiles, прибавили в цене около 2% каждая.

М. Мохиуддин Чоудхури, директор Ассоциации производителей и экспортеров одежды Бангладеш, отметил, что рост заработной платы, а также расходов на коммунальные услуги и сырье усиливают давление на производителей.

"Повышение зарплат увеличило расходы именно тогда, когда заказчики требуют снижения цен, а конкуренция со стороны других стран-поставщиков усиливается", — сказал он.

Махмуд Хасан Хан, президент ассоциации, отказался называть конкретные бренды, однако отметил, что временный перенос части заказов в другие регионы помогает отрасли сохранить международных клиентов, минимизируя при этом финансовые потери.

Что еще нужно знать

Владельцы фабрик заявили СМИ, что большую обеспокоенность вызвало то, что уже перенаправленные заказы могут привести к потере бизнеса в будущем, поскольку покупатели заново оценили, откуда закупать одежду.

Постоянный дефицит энергии, усугублённый кризисом на Ближнем Востоке, усилил перебои в производстве и вынудил некоторые фабрики полагаться на более дорогие альтернативные источники энергии.

Чоудхури сказал, что покупатели всё чаще отдают предпочтение срокам доставки, а не цене, выбирая поставщиков.

"Цена становится второстепенной, когда бренды испытывают давление из-за необходимости соблюдать жёсткие сроки доставки", — сказал он.

Индия может предложить покупателям преимущество в доставке примерно на неделю, тогда как Вьетнам и Камбоджа могут сократить сроки выполнения заказа на целых 15 дней, сказал Чоудхури.

Конкурирующие центры поставок обычно могут завершить производство и доставку в течение 60–90 дней по сравнению примерно со 120 днями в Бангладеш, добавил он.

Сбои также привели к производственным заторам, из-за чего производители в окрестностях Дакки потеряли примерно от 20 до 25 рабочих дней. Некоторые рассматривают возможность сверхурочной работы и дорогостоящих авиаперевозок для выполнения обязательств по доставке.

Прогнозы улучшаются, но акции падают — что происходит с люксовым брендом Ralph Lauren

Хан Монирул Алам, управляющий директор Alps Apparels Group, которая в основном поставляет продукцию европейским брендам, сказал, что беспорядки уже влияют на новый бизнес.

"С 1 ноября большинство моих покупателей перестали размещать заказы из-за беспорядков", — сказал Алам. "Они говорят нам, что наши заказы были перенесены, отложены или отменены и что они уже нашли альтернативные решения".

Политическая напряжённость вокруг возможного возвращения бывшей премьер-министрки Шейх Хасины в Дакку из Индии усилила обеспокоенность по поводу дальнейших сбоев.

Лидеры отрасли заявили, что восстановление стабильности и бесперебойного производства будет иметь решающее значение для удержания международных покупателей. Чоудхури предупредил, что заказы, перенесённые в другие места в периоды нестабильности, могут не вернуться даже после улучшения условий.

"Задача заключается в восстановлении доверия покупателей, прежде чем временные изменения превратятся в долгосрочные решения в сфере поставок", — сказал он. "У брендов есть варианты. Они не будут ждать нас, если нестабильность сохранится".