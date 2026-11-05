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The Economist

Прогнозы улучшаются, но акции падают — что происходит с люксовым брендом Ralph Lauren

Киев • УНН

 • 1246 просмотра

Ralph Lauren прогнозирует рост продаж в III квартале на 3–4%, что ниже ожиданий аналитиков. Годовой прогноз выручки и маржи повышен.

Прогнозы улучшаются, но акции падают — что происходит с люксовым брендом Ralph Lauren
Фото: REUTERS/Go Nakamura

В четвер компания Ralph Lauren спрогнозировала рост выручки в третьем квартале на уровне ниже ожиданий Уолл-стрит, что привело к падению ее акций. Это произошло несмотря на сообщение компании о высоком спросе в Северной Америке и Азии, а также повышении годового прогноза, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В начале торгов акции этого нью-йоркского бренда одежды премиум-класса упали примерно на 3%. До этого момента, по состоянию на закрытие предыдущих торгов, с начала года они выросли примерно на 16%.

Издание отмечает, что в течение последних кварталов компания демонстрировала лучшие результаты, чем сектор товаров класса люкс в целом, поскольку состоятельные американские покупатели продолжают тратить деньги на свитеры крупной вязки и рубашки-поло. Китай также стал драйвером роста: во втором квартале выручка там увеличилась на 35%.

Однако высокие ожидания сохранения стремительных темпов роста создали завышенную планку, из-за чего Уолл-стрит осталась разочарована последним прогнозом Ralph Lauren.

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Компания ожидает, что в третьем квартале объем продаж вырастет на 3–4%, что ниже прогнозов аналитиков (4,2%). Инвесторы же надеялись на признаки еще более активной динамики, учитывая недавние успешные показатели бренда. В компании объяснили это "негативным влиянием" графика оптовых поставок, а также сокращением объемов продаж со скидками (в формате аутлетов).

По словам аналитика Guggenheim Securities Симеона Сигела, Ralph Lauren обычно удается эффективно формировать ожидания инвесторов, а затем превосходить их. Компания имеет тенденцию "превосходить прогнозы, предоставлять сдержанные оценки на будущее — и повторять этот цикл снова".

Компания прогнозирует, что в 2027 финансовом году выручка вырастет примерно на 6–7% (предыдущий прогноз составлял 5–6%).

Генеральный директор Патрис Луве выразил оптимизм по поводу праздничного сезона, отметив ценность бренда и его узнаваемый стиль. Основными драйверами роста он назвал женщин и молодых покупателей.

Ожидается, что годовая операционная маржа вырастет примерно на 80–100 базисных пунктов (без учета колебаний валютных курсов); предыдущий прогноз предусматривал рост на 60–80 базисных пунктов.

Добавим

Компания, основанная дизайнером Ральфом Лореном в 1967 году, около десяти лет назад начала процесс реструктуризации, наняв первого генерального директора, не являвшегося членом семьи основателя. Компании удалось увеличить объемы продаж благодаря переориентации на более дорогую одежду и привлечению более молодого поколения покупателей.

В четверг компания Tapestry (TPR.N) — производитель сумок бренда Coach — также повысила свои годовые прогнозы, рассчитывая на высокий спрос в праздничный период, несмотря на то, что в индустрии предметов роскоши в целом наблюдается замедление потребительских расходов.

Согласно данным LSEG, выручка во втором квартале выросла на 9% — до 2,19 млрд долларов, что превысило прогноз аналитиков в 2,12 млрд долларов. В то же время скорректированная прибыль на акцию составила 4,64 доллара, что также оказалось лучше ожидаемого показателя в 4,26 доллара.

Антонина Туманова

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