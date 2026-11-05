Прогнози покращуються, але акції падають - що відбувається з люксовим брендом Ralph Lauren

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У четвер компанія Ralph Lauren спрогнозувала зростання виручки в третьому кварталі на рівні, нижчому за очікування Волл-стріт, що призвело до падіння її акцій. Це сталося попри повідомлення компанії про високий попит у Північній Америці та Азії, а також підвищення річного прогнозу, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

На початку торгів акції цього нью-йоркського бренду одягу преміум-класу впали приблизно на 3%. До цього моменту, станом на закриття попередніх торгів, з початку року вони зросли приблизно на 16%.

Видання зауважує, що протягом останніх кварталів компанія демонструвала кращі результати, ніж сектор товарів розкоші загалом, оскільки заможні американські покупці продовжують витрачати кошти на светри з об'ємним в'язанням та сорочки-поло. Китай також став рушієм зростання: у другому кварталі виручка там збільшилася на 35%.

Однак високі очікування щодо збереження стрімких темпів зростання створили завищену планку, через що Волл-стріт залишилася розчарованою останнім прогнозом Ralph Lauren.

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Компанія очікує, що в третьому кварталі обсяг продажів зросте на 3–4%, що нижче за прогнози аналітиків (4,2%). Інвестори ж сподівалися на ознаки ще активнішої динаміки, враховуючи нещодавні успішні показники бренду. У компанії пояснили це "негативним впливом" графіка оптових поставок, а також скороченням обсягів продажів зі знижками (у форматі аутлетів).

За словами аналітика Guggenheim Securities Сімеона Сігела, Ralph Lauren зазвичай вдається ефективно формувати очікування інвесторів, а потім перевершувати їх. Компанія має тенденцію "перевершувати прогнози, надавати стримані оцінки на майбутнє — і повторювати цей цикл знову".

Компанія прогнозує, що у 2027 фінансовому році виручка зросте приблизно на 6–7% (попередній прогноз становив 5–6%).

Генеральний директор Патріс Луве висловив оптимізм щодо святкового сезону, відзначивши цінність бренду та його впізнаваний стиль. Основними рушіями зростання він назвав жінок і молодих покупців.

Очікується, що річна операційна маржа зросте приблизно на 80–100 базисних пунктів (без урахування коливань валютних курсів); попередній прогноз передбачав зростання на 60–80 базисних пунктів.

Додамо

Компанія, заснована дизайнером Ральфом Лореном у 1967 році, близько десяти років тому розпочала процес реструктуризації, найнявши першого генерального директора, який не належав до родини засновника. Компанії вдалося збільшити обсяги продажів завдяки переорієнтації на дорожчий одяг та залученню молодшого покоління покупців.

У четвер компанія Tapestry (TPR.N) — виробник сумок бренду Coach — також підвищила свої річні прогнози, розраховуючи на високий попит у святковий період, попри те, що в індустрії предметів розкоші загалом спостерігається уповільнення споживчих витрат.

Згідно з даними LSEG, виручка у другому кварталі зросла на 9% — до 2,19 млрд доларів, що перевищило прогноз аналітиків у 2,12 млрд доларів. Водночас скоригований прибуток на акцію склав 4,64 долара, що також виявилося кращим за очікуваний показник у 4,26 долара.