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У першій половині листопада світові ритейлери одягу, зокрема Zara та H&M, перенесли майже десяту частину своїх щомісячних замовлень із Бангладеш до інших виробничих центрів в Азії. Причиною стали протести працівників, що порушили виробничий процес, а також зростання витрат, яке послабило конкурентні переваги країни. Про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох власників фабрик, передає УНН.

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Як повідомили власники підприємств, у період із 1 по 18 листопада бренди перенаправили замовлення на суму близько 254 мільйонів доларів, причому більшість із них — до сусідньої Індії. Ця зміна завдає серйозного удару по одній із ключових опор економіки Бангладеш, і наслідки можуть виявитися довготривалішими за нинішні заворушення.

Представники галузі зазначають, що зростання заробітної плати, дефіцит енергоресурсів та політична невизначеність послабили перевагу низьких витрат, завдяки якій Бангладеш став другим у світі експортером одягу (після Китаю). Це спонукало світові бренди шукати альтернативні джерела постачання.

За даними Асоціації виробників та експортерів одягу Бангладеш (BGMEA), протести призвели до виробничих збитків на суму понад 400 мільйонів доларів. Ця галузь забезпечує понад 80% експортних надходжень країни та майже 40% робочих місць у виробничому секторі.

Які ще країни отримають вигоду

За словами представників галузі, найбільшим бенефіціаром перерозподілу замовлень стала Індія. Водночас замовники також звертають увагу на В’єтнам, Камбоджу та Індонезію, прагнучи зменшити ризики в ланцюгах постачання та підвищити надійність виконання замовлень.

Ситуація загострилася в середу, коли влада Бангладеш затвердила підвищення мінімальної заробітної плати для працівників швейної промисловості на 36% — хоча це стало найменшим підвищенням за останні чотири десятиліття.

Таке зростання виявилося значно меншим за вимоги робітників, які наполягали на більш ніж двократному підвищенні зарплат. Це спровокувало нові сутички з поліцією, попри те, що Абдур Рахман Тарафдер, секретар Міністерства праці та зайнятості, назвав підвищення "задовільним" і висловив сподівання, що з суботи всі працівники повернуться до роботи.

Представники галузі зазначають, що навіть таке підвищення скорочує перевагу Бангладеш над Індією в питанні вартості робочої сили, хоча профспілки стверджують, що зарплати залишаються низькими за світовими стандартами швейної індустрії. Власники фабрик, які погодилися говорити на умовах анонімності через побоювання щодо своїх відносин із міжнародними замовниками, повідомили, що заворушення спонукали такі світові бренди, як Zara, H&M, Marks & Spencer, Celio та інші, перенаправити свої замовлення — причому основна їх частина дісталася Індії.

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Компанія Inditex — власник бренду Zara — відмовилася коментувати запитання агентства Reuters, тоді як M&S, H&M і Celio взагалі не відповіли на прохання про коментар.

Після публікації матеріалу Reuters акції індійських текстильних компаній пішли вгору: вартість паперів Gokaldas Exports підскочила на 11%, а Trident — зросла приблизно на 5%. Акції інших потенційних бенефіціарів, зокрема Welspun Living, KPR Mill та Vardhman Textiles, додали в ціні близько 2% кожна.

М. Мохіуддін Чоудхурі, директор Асоціації виробників та експортерів одягу Бангладеш, зазначив, що зростання заробітної плати, а також витрат на комунальні послуги та сировину посилюють тиск на виробників.

"Підвищення зарплат збільшило витрати саме тоді, коли замовники вимагають зниження цін, а конкуренція з боку інших країн-постачальників посилюється", — сказав він.

Махмуд Хасан Хан, президент асоціації, відмовився називати конкретні бренди, проте зауважив, що тимчасове перенесення частини замовлень в інші регіони допомагає галузі зберегти міжнародних клієнтів, мінімізуючи при цьому фінансові втрати.

Що ще треба знати

Власники фабрик заявили ЗМІ, що більшу стурбованість викликало те, що вже перенаправлені замовлення можуть призвести до втрати бізнесу в майбутньому, оскільки покупці переоцінили, звідки шукати одяг.

Постійний дефіцит енергії, загострений кризою на Близькому Сході, посилив перебої у виробництві та змусив деякі фабрики покладатися на дорожчі альтернативні джерела енергії.

Чоудхурі сказав, що покупці все частіше надають пріоритет термінам доставки, а не ціні, вибираючи постачальників.

"Ціна стає другорядною, коли бренди перебувають під тиском щодо дотримання суворих термінів доставки", – сказав він.

Індія може запропонувати покупцям перевагу в доставці приблизно на тиждень, тоді як В'єтнам і Камбоджа можуть скоротити терміни виконання замовлення на цілих 15 днів, сказав Чоудхурі.

Конкуруючі центри постачання зазвичай можуть завершити виробництво та доставку протягом 60-90 днів, порівняно з приблизно 120 днями в Бангладеш, додав він.

Збої також призвели до виробничих заторів, через що виробники навколо Дакки втратили приблизно від 20 до 25 виробничих днів. Деякі розглядають можливість понаднормової роботи та дорогих авіаперевезень для виконання зобов'язань щодо доставки.

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Хан Монірул Алам, керуючий директор Alps Apparels Group, яка постачає переважно європейські бренди, сказав, що заворушення вже впливають на новий бізнес.

"З 1 листопада більшість моїх покупців припинили розміщувати замовлення через заворушення", — сказав Алам. "Вони кажуть нам, що наші замовлення були перенесені, відкладені або скасовані, і що вони вже знайшли альтернативні рішення".

Політична напруженість навколо можливого повернення колишньої прем'єр-міністрки Шейх Хасіни до Дакки з Індії посилила занепокоєння щодо подальших збоїв.

Лідери галузі заявили, що відновлення стабільності та безперебійного виробництва матиме вирішальне значення для утримання міжнародних покупців. Чоудхурі попередив, що замовлення, переміщені в інші місця в періоди нестабільності, можуть не повернутися навіть після покращення умов.

"Завдання полягає в відновленні довіри покупців, перш ніж тимчасові зміни стануть довгостроковими рішеннями щодо постачання", — сказав він. "У брендів є варіанти. Вони не чекатимуть на нас, якщо нестабільність збережеться".