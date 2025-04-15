Невеликі мережі продають iPhone дешевше завдяки схемам з ФОПами та контрабанді. Це дозволяє ухилятися від податків.
Під час візиту Сі Цзіньпіна до В'єтнаму, Китай закликав до спільного опору тиску США та було підписано 45 двосторонніх угод. Угоди охоплюють сфери від торгівлі до штучного інтелекту.
Експорт Китаю зріс на 12,4% в березні через мита США, імпорт впав на 4,3%. Торгова війна впливає на ринки та верфі, Китай шукає підтримку в Азії.
Нові мита США можуть призвести до подорожчання ігрових консолей Nintendo та Sony. Ціна Switch 2 або PS5 може зрости на 30%, оскільки виробництво зосереджене в Китаї.
Лідер Китаю відвідає три країни Південно-Східної Азії для зміцнення економічних зв'язків. Візит відбувається на тлі торговельної напруженості між США та Китаєм.
Lego відкрила у В'єтнамі нову фабрику іграшок вартістю 1 млрд доларів. Вона буде повністю працювати на чистій енергії, без викидів парникових газів, до кінця року.
Азійські країни реагують на тарифи США, захищаючи свої фінансові інтереси. Японія веде переговори, Південна Корея надає підтримку автовиробникам, Індія знижує ставки.
В'єтнам планує збільшити закупівлі американської оборонної техніки та пришвидшити постачання літаків, щоб пом'якшити наслідки торговельних обмежень з боку США. Це рішення прийнято у відповідь на нещодавні мита.
Apple оперативно відправила партію техніки з Індії в США, щоб уникнути нових митних обмежень. П’ять вантажних літаків доставили смартфони та пристрої.
Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС запропонував США нульові тарифи на промислові товари та готовий до контрзаходів. В'єтнам також хоче знизити мита для США до нуля.
Nintendo відтермінувала попередні замовлення Switch 2 у США через невизначеність з митами Трампа. Акції компанії впали на 10%, попри запланований випуск консолі 5 червня.
Пол Чан заявив, що мита Трампа обвалили фондовий ринок США. Гонконг не вводитиме контрзаходи, але виступає проти дій США, зберігаючи вільну та відкриту економіку.
Дональд Трамп повідомив про розмову з генсеком Компартії В'єтнаму, який висловив готовність знизити мита до нуля. Трамп також нагадав про мита США для інших країн.
Мита Трампа на китайські товари можуть змусити Apple підняти ціни на iPhone. Найдорожча модель може коштувати близько $2300, що призведе до падіння попиту.
Через нові мита Трампа на виробників одягу у В'єтнамі та Індонезії, ціни на Nike та Adidas можуть зрости. Акції Nike, Adidas і Puma різко впали після оголошення про мита.
США вводять високі мита на товари з В’єтнаму, Індії та Китаю, що збільшить витрати Apple. Компанія може підняти ціни на iPhone, iPad і Apple Watch або зазнати фінансових втрат.
Президент США оголосив про введення нових мит для окремих країн. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз та Велика Британія - 20%.
Трамп планує масштабні обмеження торгівлі, що може перевернути світову систему. Економісти попереджають про ризики рецесії та зростання інфляції через нові мита.
2 квітня в США набувають чинності нові мита, ініційовані Трампом, які можуть призвести до глобальної торговельної війни. Мита у 15% торкнуться країн з найбільшим торговим дефіцитом.
Nintendo планує випуск Switch 2 на 2 квітня, коли Трамп оголосить про нові тарифи. Компанія переносить виробництво у Південно-Східну Азію, щоб уникнути американських мит.
Білий дім планує ввести взаємні мита з 2 квітня, але їх дія може бути звужена. Під удар можуть потрапити Мексика, росія, Японія, Південна Корея та В’єтнам.
У 2024 році зафіксовано 151 випадок екстремальної погоди, що призвело до масових переміщень населення та поглиблення продовольчої кризи. Минулий рік став найспекотнішим за всю історію спостережень.
Президент США оголосив про введення додаткових 25% мит на імпорт сталі та алюмінію. Трамп також заявив про обмеження японських інвестицій в US Steel.
80-річний в'єтнамець Тай Нгок не спить з 1962 року після перенесеної лихоманки. Чоловік веде активне життя, працює в полі та отримує енергію від зеленого чаю та рисового вина.
Президент України зустрівся з прем'єр-міністром В'єтнаму Фам Минь Чинем на Всесвітньому економічному форумі. Сторони обговорили розвиток торгівлі та домовились про нарощування постачання аграрної продукції.
Китай висловив готовність формувати з В'єтнамом спільноту зі спільним майбутнім на тлі 75-річчя дипвідносин. Країни підкреслюють важливість історичної співпраці та називають одне одного "товаришами і братами".
Президент України розкритикував прем'єра Словаччини за відмову від української допомоги щодо газового транзиту. Зеленський назвав ставку Фіцо на співпрацю з рф програшною від початку.
У столиці В'єтнаму в караоке-барі сталася пожежа, яка забрала життя 11 людей. Поліція затримала підозрюваного у навмисному підпалі, двоє постраждалих доставлені до лікарні.
Велика Британія приєдналася до Транстихоокеанського торговельного пакту, що включає 11 країн Азії-Тихоокеанського регіону. Країна отримає доступ до пільгових торговельних умов з вісьмома учасниками угоди.
У п’ятницю Китай висловив претензії до Філіппін, звинувативши їх у провокаціях у спірних водах Південно-Китайського моря.