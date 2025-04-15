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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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14 квітня, 16:00 • 161748 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139650 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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14 квітня, 11:31 • 136410 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 136252 перегляди

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"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

Невеликі мережі продають iPhone дешевше завдяки схемам з ФОПами та контрабанді. Це дозволяє ухилятися від податків.

Економіка • 10:42 • 16406 перегляди

Китай закликає В'єтнам протистояти тиску США під час візиту Сі Цзіньпіна

Під час візиту Сі Цзіньпіна до В'єтнаму, Китай закликав до спільного опору тиску США та було підписано 45 двосторонніх угод. Угоди охоплюють сфери від торгівлі до штучного інтелекту.

Новини Світу • 14 квітня, 17:29 • 10265 перегляди

Китай заявив, що "небо не впаде", на тлі зростання експорту перед митами Трампа

Експорт Китаю зріс на 12,4% в березні через мита США, імпорт впав на 4,3%. Торгова війна впливає на ринки та верфі, Китай шукає підтримку в Азії.

Новини Світу • 14 квітня, 13:08 • 6682 перегляди

Ігрові консолі Nintendo Switch 2 та Sony PS5 можуть подорожчати через мита Трампа

Нові мита США можуть призвести до подорожчання ігрових консолей Nintendo та Sony. Ціна Switch 2 або PS5 може зрости на 30%, оскільки виробництво зосереджене в Китаї.

Технології • 11 квітня, 11:09 • 3740 перегляди

Турне Сі Цзіньпіна: на тлі торгової війни з США лідер КНР вирушить до В'єтнаму, Малайзії та Камбоджі

Лідер Китаю відвідає три країни Південно-Східної Азії для зміцнення економічних зв'язків. Візит відбувається на тлі торговельної напруженості між США та Китаєм.

Новини Світу • 11 квітня, 06:46 • 3573 перегляди

Lego відкриває фабрику іграшок у В'єтнамі, яка планує повністю працювати на чистій енергії

Lego відкрила у В'єтнамі нову фабрику іграшок вартістю 1 млрд доларів. Вона буде повністю працювати на чистій енергії, без викидів парникових газів, до кінця року.

Новини Світу • 10 квітня, 06:52 • 10633 перегляди

Як Азія рятує економіку від тарифів Трампа: стратегії Японії, Індії, Південної Кореї

Азійські країни реагують на тарифи США, захищаючи свої фінансові інтереси. Японія веде переговори, Південна Корея надає підтримку автовиробникам, Індія знижує ставки.

Економіка • 9 квітня, 11:30 • 7917 перегляди

В'єтнам зміцнює оборону зі США на тлі митного тиску

В'єтнам планує збільшити закупівлі американської оборонної техніки та пришвидшити постачання літаків, щоб пом'якшити наслідки торговельних обмежень з боку США. Це рішення прийнято у відповідь на нещодавні мита.

Новини Світу • 8 квітня, 01:53 • 3563 перегляди

Apple терміново перевезла п’ять вантажних літаків техніки з Індії в США, щоб уникнути нових мит

Apple оперативно відправила партію техніки з Індії в США, щоб уникнути нових митних обмежень. П’ять вантажних літаків доставили смартфони та пристрої.

Новини Світу • 8 квітня, 01:05 • 67799 перегляди

Євросоюз пропонує США нульові мита на промислові товари

Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС запропонував США нульові тарифи на промислові товари та готовий до контрзаходів. В'єтнам також хоче знизити мита для США до нуля.

Економіка • 7 квітня, 14:36 • 179537 перегляди

Nintendo відтермінувала передзамовлення на Switch 2 через мита Трампа

Nintendo відтермінувала попередні замовлення Switch 2 у США через невизначеність з митами Трампа. Акції компанії впали на 10%, попри запланований випуск консолі 5 червня.

Економіка • 7 квітня, 09:38 • 12789 перегляди

Гонконг попереджає: мита США загрожують глобальній економіці

Пол Чан заявив, що мита Трампа обвалили фондовий ринок США. Гонконг не вводитиме контрзаходи, але виступає проти дій США, зберігаючи вільну та відкриту економіку.

Економіка • 6 квітня, 10:22 • 15252 перегляди

В'єтнам готовий обнулити мита для США - Трамп

Дональд Трамп повідомив про розмову з генсеком Компартії В'єтнаму, який висловив готовність знизити мита до нуля. Трамп також нагадав про мита США для інших країн.

Економіка • 4 квітня, 16:34 • 11915 перегляди

iPhone може злетіти в ціні до $2300 через мита Трампа - Reuters

Мита Трампа на китайські товари можуть змусити Apple підняти ціни на iPhone. Найдорожча модель може коштувати близько $2300, що призведе до падіння попиту.

Економіка • 4 квітня, 08:55 • 11421 перегляди

Нові мита Трампа вдарять по ритейлерах одягу та кросівок: акції H&M, Nike та Adidas уже впали

Через нові мита Трампа на виробників одягу у В'єтнамі та Індонезії, ціни на Nike та Adidas можуть зрости. Акції Nike, Adidas і Puma різко впали після оголошення про мита.

Економіка • 4 квітня, 06:44 • 8947 перегляди

США вводять нові мита: Apple може підняти ціни на свою продукцію - NYT

США вводять високі мита на товари з В’єтнаму, Індії та Китаю, що збільшить витрати Apple. Компанія може підняти ціни на iPhone, iPad і Apple Watch або зазнати фінансових втрат.

Новини Світу • 3 квітня, 07:05 • 8301 перегляди

Трамп ввів нові мита для окремих країн: повний список

Президент США оголосив про введення нових мит для окремих країн. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз та Велика Британія - 20%.

Новини Світу • 2 квітня, 20:46 • 10763 перегляди

Запроваджені Трампом мита відкриють нову еру ризиків для світової економіки - Bloomberg

Трамп планує масштабні обмеження торгівлі, що може перевернути світову систему. Економісти попереджають про ризики рецесії та зростання інфляції через нові мита.

Економіка • 2 квітня, 15:22 • 21302 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

2 квітня в США набувають чинності нові мита, ініційовані Трампом, які можуть призвести до глобальної торговельної війни. Мита у 15% торкнуться країн з найбільшим торговим дефіцитом.

Економіка • 31 березня, 10:29 • 743290 перегляди

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo планує випуск Switch 2 на 2 квітня, коли Трамп оголосить про нові тарифи. Компанія переносить виробництво у Південно-Східну Азію, щоб уникнути американських мит.

Новини Світу • 28 березня, 10:48 • 176211 перегляди

Білий дім звужує мита, проте вони все ж можуть зачепити імпорт із росії - WSJ

Білий дім планує ввести взаємні мита з 2 квітня, але їх дія може бути звужена. Під удар можуть потрапити Мексика, росія, Японія, Південна Корея та В’єтнам.

Новини Світу • 24 березня, 12:45 • 12071 перегляди

Екстремальна погода у 2024 році призвела до найбільшого переміщення людей

У 2024 році зафіксовано 151 випадок екстремальної погоди, що призвело до масових переміщень населення та поглиблення продовольчої кризи. Минулий рік став найспекотнішим за всю історію спостережень.

Новини Світу • 19 березня, 08:29 • 10291 перегляди

У понеділок Трамп оголосить нові 25% мита на сталь та алюміній - Reuters

Президент США оголосив про введення додаткових 25% мит на імпорт сталі та алюмінію. Трамп також заявив про обмеження японських інвестицій в US Steel.

Новини Світу • 10 лютого, 01:53 • 69936 перегляди

В'єтнамський фермер не спить вже 60 років і досі носить 50-кілограмові мішки

80-річний в'єтнамець Тай Нгок не спить з 1962 року після перенесеної лихоманки. Чоловік веде активне життя, працює в полі та отримує енергію від зеленого чаю та рисового вина.

Новини Світу • 3 лютого, 03:44 • 32180 перегляди

Зеленський і прем'єр В'єтнаму обговорили економічну спрівпрацю

Президент України зустрівся з прем'єр-міністром В'єтнаму Фам Минь Чинем на Всесвітньому економічному форумі. Сторони обговорили розвиток торгівлі та домовились про нарощування постачання аграрної продукції.

Економіка • 22 січня, 02:20 • 64456 перегляди

Сі Цзіньпін заявив, що Пекін готовий співпрацювати з Ханоєм: нова стратегічна спільнота

Китай висловив готовність формувати з В'єтнамом спільноту зі спільним майбутнім на тлі 75-річчя дипвідносин. Країни підкреслюють важливість історичної співпраці та називають одне одного "товаришами і братами".

Новини Світу • 18 січня, 06:14 • 33868 перегляди

Зеленський про Фіцо: відмовився від допомоги України та зробив програшну ставку на москву

Президент України розкритикував прем'єра Словаччини за відмову від української допомоги щодо газового транзиту. Зеленський назвав ставку Фіцо на співпрацю з рф програшною від початку.

Економіка • 12 січня, 17:43 • 46382 перегляди

Пожежа у караоке-барі В'єтнаму: 11 осіб загинули, 2 - дістали поранення

У столиці В'єтнаму в караоке-барі сталася пожежа, яка забрала життя 11 людей. Поліція затримала підозрюваного у навмисному підпалі, двоє постраждалих доставлені до лікарні.

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Велика Британія приєдналася до Транстихоокеанського торговельного пакту, що включає 11 країн Азії-Тихоокеанського регіону. Країна отримає доступ до пільгових торговельних умов з вісьмома учасниками угоди.

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Китай звинуватив Філіппіни у провокаціях у Південно-Китайському морі

У п’ятницю Китай висловив претензії до Філіппін, звинувативши їх у провокаціях у спірних водах Південно-Китайського моря.

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