В'єтнамський фермер не спить вже 60 років і досі носить 50-кілограмові мішки

80-річний в'єтнамець Тай Нгок не спить з 1962 року після перенесеної лихоманки. Чоловік веде активне життя, працює в полі та отримує енергію від зеленого чаю та рисового вина.