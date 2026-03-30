Ціна нафти Brent б'є історичний рекорд на тлі розширення війни на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 872 перегляди

Вартість Brent зросла на 58% за місяць через блокаду Ормузької протоки Іраном. Трамп погрожує знищити нафтові свердловини Тегерана у разі ескалації.

Ціни на нафту продовжили зростання у понеділок, при цьому ціна на Brent наближається до рекордного зростання у місячному вимірі після того, як єменські хусити розширили війну, розпочавши свої перші атаки на Ізраїль, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent підскочили на 2,26 долара, або на 2%, до 114,83 долара за барель на 13:20 GMT (15:20 за Києвом) після зростання на 4,2% у п'ятницю. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 1,49 долара, або на 1,5%, до 101,13 долара після зростання на 5,5% на попередній сесії.

Ціна на Brent злетіла приблизно на 58% цього місяця, що є найрізкішим стрибком у місячному вимірі за всю історію спостережень LSEG з 1988 року, перевершивши зростання, досягнуте під час війни в Перській затоці 1990 року. Тим часом ціни на американську нафту зросли на 51%, показавши найбільший місячний приріст з травня 2020 року.

Зростання було зумовлене фактичним перекриттям Іраном Ормузької протоки, через яку проходить п'ята частина світових постачань нафти та газу.

Конфлікт, що розпочався 28 лютого з ударів США та Ізраїлю по Ірану, відтоді поширився по всьому Близькому Сходу, викликаючи побоювання з приводу судноплавних шляхів навколо Аравійського півострова та Червоного моря.

Підігріваючи ціни, президент США Дональд Трамп у понеділок виступив із черговим попередженням Ірану: або відкрити Ормузьку протоку, або піддатися ризику атак США на його нафтові свердловини та електростанції.

Трамп погрожує "повністю" знищити енергетичні ресурси Ірану, якщо угода не буде досягнута30.03.26, 16:01 • 1580 переглядiв

"Досягнуто значний прогрес, але якщо з якоїсь причини угода не буде досягнута найближчим часом, що, ймовірно, відбудеться, і якщо Ормузька протока не буде негайно "відкрита для бізнесу", ми завершимо наше прекрасне "перебування" в Ірані, підірвавши і повністю знищивши всі їх електростанції, нафтові свердловини та острів Харг", – написав Трамп у дописі в соціальних мережах.

У міру прибуття нових американських військ на Близький Схід Трамп раніше заявляв, що США та Іран проводять зустрічі "безпосередньо і опосередковано", а нові лідери Тегерана "поводяться дуже розумно".

Однак у понеділок ізраїльські військові заявили, що атакують іранську урядову інфраструктуру по всьому Тегерану.

Раніше Трамп заявив, що призупинить атаки на енергетичну мережу Ірану до 6 квітня.

Трамп призупинив удари по енергетичних об'єктах Ірану до 6 квітня26.03.26, 22:32 • 7430 переглядiв

"Продовжений Трампом дедлайн - 6 квітня, коли США потенційно можуть відновити атаки на енергетичну інфраструктуру Ірану, - не чинив жодного заспокійливого ефекту. Ринок тепер очікує на конкретні ознаки деескалації, а не просто риторики", - ідеться у записці SEB Research.

У понеділок ізраїльські військові заявили, що Іран випустив кілька хвиль ракет по Ізраїлю, а також, що атака була здійснена з Ємену - це лише другий випадок з початку війни.

Пожежа сталася на нафтопереробному заводі в Хайфі після ракетного удару Ірану та "Хезболли"30.03.26, 12:58 • 2536 переглядiв

"Конфлікт більше не зосереджений у Перській затоці і навколо Ормузької протоки, а тепер поширюється на Червоне море і Баб-ель-Мандебську протоку - один з найважливіших вузлових пунктів у світі для поставок нафти і нафтопродуктів", - ідеться в аналітичній записці аналітиків JP Morgan.

За даними аналітичної компанії Kpler, експорт саудівської нафти, перенаправлений з Ормузької протоки до порту Янбу в Червоному морі, минулого тижня досяг 4,658 млн барелів на добу.

Якщо експорт з Янбу буде порушено, саудівській нафті доведеться перенаправитися на єгипетський Суецький-Середземноморський (SUMED) трубопровід у Середземне море, заявили аналітики JP Morgan.

У вихідні у регіоні почастішали атаки, які пошкодили термінал у Салалі в Омані, попри спроби розпочати переговори про припинення вогню.

Підтримувані Іраном єменські хусити вступили у війну на Близькому Сході ракетним ударом проти Ізраїлю28.03.26, 12:00 • 5311 переглядiв

Іран заявив про готовність відповісти на наземну атаку США, звинувативши Вашингтон у неділю у підготовці наземної атаки попри прагнення переговорів.

Міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар заявив, що вони обговорили можливі шляхи якнайшвидшого та остаточного припинення війни в регіоні, а також потенційні американо-іранські переговори в Ісламабаді.

Окремо у понеділок в'єтнамська компанія Binh Son Refining and Petrochemical заявила, що веде переговори з російськими партнерами щодо закупівлі нафти. Компанія також заявила, що закуповуватиме більше нафти з Африки, США та Південно-Східної Азії.

Європейський Союз не стикається з негайним дефіцитом постачання, але спостерігається загострення ситуації на ринках дизельного палива та авіаційного палива, і міністри енергетики ЄС проведуть у вівторок переговори про те, як скоординувати свої дії у зв'язку з перебоями, ідеться в інформаційному документі ЄС.

Трамп уже відкрито заговорив про "захоплення іранської нафти"30.03.26, 07:00 • 26102 перегляди

Юлія Шрамко

