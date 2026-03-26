Трамп призупинив удари по енергетичних об'єктах Ірану до 6 квітня
Київ • УНН
Адміністрація Трампа продовжила паузу в атаках на іранські установки на десять днів. Президент Трамп заявив про успішний перебіг переговорів з урядом Ірану.
Президент США Дональд Трамп сьогодні оголосив, що його адміністрація продовжить утримуватися від ударів по іранських енергетичних об'єктах до 6 квітня, передає УНН.
Відповідно до запиту уряду Ірану, будь ласка, нехай ця заява слугує підтвердженням того, що я призупиняю період знищення енергетичних установок на 10 днів, до понеділка, 6 квітня 2026 року, до 20:00 за східним часом. Переговори тривають, і, незважаючи на помилкові заяви про протилежне з боку ЗМІ, що поширюють фейкові новини, та інших, вони йдуть дуже добре
За даними CNN, поточна пауза мала закінчитися у п'ятницю. Президент США оголосив про це невдовзі після закриття ринків сьогодні вдень.
