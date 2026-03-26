Трамп приостановил удары по энергетическим объектам Ирана до 6 апреля
Киев • УНН
Администрация Трампа продлила паузу в атаках на иранские установки на десять дней. Президент Трамп заявил об успешном ходе переговоров с правительством Ирана.
Президент США Дональд Трамп сегодня объявил, что его администрация продолжит воздерживаться от ударов по иранским энергетическим объектам до 6 апреля, передает УНН.
В соответствии с запросом правительства Ирана, пожалуйста, пусть это заявление служит подтверждением того, что я приостанавливаю период уничтожения энергетических установок на 10 дней, до понедельника, 6 апреля 2026 года, до 20:00 по восточному времени. Переговоры продолжаются, и, несмотря на ложные заявления об обратном со стороны СМИ, распространяющих фейковые новости, и других, они идут очень хорошо
По данным CNN, текущая пауза должна была закончиться в пятницу. Президент США объявил об этом вскоре после закрытия рынков сегодня днем.
