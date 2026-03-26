ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.7м/с
62%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Пентагон готовится к массированному "финальному удару" войны с Ираном - Axios назвало четыре варианта для Трампа

Киев • УНН

 • 2518 просмотра

США рассматривают захват стратегических островов и авиаудары. Трамп готов к эскалации в случае провала дипломатических переговоров.

Пентагон разрабатывает военные варианты "финального удара" по Ирану, которые могут включать использование наземных войск и масштабную бомбардировочную кампанию, со ссылкой на двух американских официальных лиц и два осведомленных источника сообщает Axios, перечислив четыре варианта, пишет УНН.

Детали

"Драматическая военная эскалация станет более вероятной, если не будет достигнут прогресс в дипломатических переговорах и, в частности, если Ормузский пролив останется закрытым", - говорится в публикации.

Некоторые американские чиновники считают, что сокрушительная демонстрация силы для завершения боевых действий создаст больше рычагов влияния в мирных переговорах или просто даст Трампу что-то, на что можно указать и объявить победу, пишет издание.

США начнут наземную операцию в Иране в ближайшее время - СМИ

Иран, как отмечает издание, также имеет право голоса в том, как закончится война, и многие из обсуждаемых сценариев рискуют продлить и обострить борьбу, а не довести ее до драматического завершения.

В интервью Axios чиновники и источники, знакомые с внутренними дискуссиями, описывают четыре основных варианта "финального удара", из которых Трамп может выбрать:

  • "вторжение или блокирование острова Харг, главного центра экспорта нефти Ирана";
    • "вторжение на Ларак, остров, который помогает Ирану укрепить свой контроль над Ормузским проливом". На этом стратегическом форпосте расположены иранские бункеры, ударные корабли, которые могут подрывать грузовые суда, и радары, отслеживающие передвижение в проливе;
      • "захват стратегического острова Абу-Муса и двух меньших островов, которые расположены вблизи западного входа в пролив и контролируются Ираном, но на которые также претендуют ОАЭ";
        • "блокирование или захват судов, экспортирующих иранскую нефть, на восточной стороне Ормузского пролива".

          Иран наращивает оборону острова Харг для защиты от потенциальной наземной операции США - СМИ

          Американские военные, как сообщается, "также подготовили планы наземных операций глубоко внутри Ирана для обеспечения безопасности высокообогащенного урана, спрятанного на ядерных объектах".

          "Вместо проведения такой сложной и рискованной операции, США могли бы вместо этого нанести масштабные авиаудары по объектам, чтобы попытаться помешать Ирану получить доступ к этому материалу", указывает при этом издание.

          "Трамп еще не принял решение о реализации какого-либо из этих сценариев, а чиновники Белого дома называют любые потенциальные наземные операции "гипотетическими"", - сказано в публикации.

          Но источники говорят, что "он готов к эскалации, если переговоры с Ираном не дадут ощутимых результатов в ближайшее время".

          Трамп, как указано, может сначала реализовать свою угрозу бомбардировать электростанции и энергетические объекты в Иране, за что Тегеран угрожал массированными ударами по всему Персидскому заливу.

          Трамп приказал Пентагону отложить удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней

          Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт предупредила Иран в среду, что Трамп готов нанести удар "сильнее, чем когда-либо прежде", если не удастся достичь соглашения.

          "Президент не блефует, и он готов развязать ад. Иран не должен снова ошибаться... любое насилие после этого будет потому, что иранский режим... отказывается заключать сделку", – сказала Ливитт.

          Ожидается, что в ближайшие дни и недели на Ближний Восток прибудет больше подкреплений, включая несколько эскадрилий истребителей и тысячи военнослужащих. Один экспедиционный отряд морской пехоты прибудет на этой неделе, а другой сейчас развертывается. Командный состав 82-й воздушно-десантной дивизии получил задание развернуть на Ближнем Востоке с пехотной бригадой, состоящей из нескольких тысяч военнослужащих, пишет издание.

          США готовят 82-ю воздушно-десантную дивизию и перебрасывают авиацию для возможных ударов по Ирану

          Иранские чиновники заявили, что не доверяют переговорным усилиям Трампа и рассматривают это как хитрости для проведения коварных атак.

          Спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф написал в среду в X, что иранская разведка предполагает, что "враги Ирана, при поддержке страны в регионе, готовят операцию по оккупации одного из островов Ирана".

          Галибаф, вероятно, намекал на ОАЭ и их претензии на Абу-Мусу, отмечает издание.

          "Все перемещения врага находятся под наблюдением наших вооруженных сил. Если они предпримут какие-либо действия, вся жизненно важная инфраструктура этой страны региона будет целью без ограничений для неустанных атак", – добавил он.

          Источник, участвующий в усилиях по началу переговоров между США и Ираном, заявил, что Пакистан, Египет и Турция все еще пытаются организовать встречу между сторонами.

          Пакистан готовит переговоры США и Израиля с Ираном в Исламабаде - Bloomberg

          Источник сообщил, что хотя Иран отклонил первоначальный список требований США, он не исключает возможности переговоров в целом.

          "Но проблема заключается в недоверии. Командиры КСИР очень скептически настроены, - сказал источник, имея в виду мощные иранские военные силы. - Но посредники не сдаются".

          Юлия Шрамко

          Новости Мира
          Ядерное оружие
          Энергетика
          Электроэнергия
          Каролин Ливитт
          Пентагон
          Белый дом
          Дональд Трамп
          Турция
          Соединённые Штаты
          Египет
          Пакистан
          Иран