Пентагон готовится к массированному "финальному удару" войны с Ираном - Axios назвало четыре варианта для Трампа

Пентагон разрабатывает военные варианты "финального удара" по Ирану, которые могут включать использование наземных войск и масштабную бомбардировочную кампанию, со ссылкой на двух американских официальных лиц и два осведомленных источника сообщает Axios, перечислив четыре варианта, пишет УНН.

Детали

"Драматическая военная эскалация станет более вероятной, если не будет достигнут прогресс в дипломатических переговорах и, в частности, если Ормузский пролив останется закрытым", - говорится в публикации.

Некоторые американские чиновники считают, что сокрушительная демонстрация силы для завершения боевых действий создаст больше рычагов влияния в мирных переговорах или просто даст Трампу что-то, на что можно указать и объявить победу, пишет издание.

Иран, как отмечает издание, также имеет право голоса в том, как закончится война, и многие из обсуждаемых сценариев рискуют продлить и обострить борьбу, а не довести ее до драматического завершения.

В интервью Axios чиновники и источники, знакомые с внутренними дискуссиями, описывают четыре основных варианта "финального удара", из которых Трамп может выбрать:

"вторжение или блокирование острова Харг, главного центра экспорта нефти Ирана";

"вторжение на Ларак, остров, который помогает Ирану укрепить свой контроль над Ормузским проливом". На этом стратегическом форпосте расположены иранские бункеры, ударные корабли, которые могут подрывать грузовые суда, и радары, отслеживающие передвижение в проливе;

"захват стратегического острова Абу-Муса и двух меньших островов, которые расположены вблизи западного входа в пролив и контролируются Ираном, но на которые также претендуют ОАЭ";

"блокирование или захват судов, экспортирующих иранскую нефть, на восточной стороне Ормузского пролива".

Американские военные, как сообщается, "также подготовили планы наземных операций глубоко внутри Ирана для обеспечения безопасности высокообогащенного урана, спрятанного на ядерных объектах".

"Вместо проведения такой сложной и рискованной операции, США могли бы вместо этого нанести масштабные авиаудары по объектам, чтобы попытаться помешать Ирану получить доступ к этому материалу", указывает при этом издание.

"Трамп еще не принял решение о реализации какого-либо из этих сценариев, а чиновники Белого дома называют любые потенциальные наземные операции "гипотетическими"", - сказано в публикации.

Но источники говорят, что "он готов к эскалации, если переговоры с Ираном не дадут ощутимых результатов в ближайшее время".

Трамп, как указано, может сначала реализовать свою угрозу бомбардировать электростанции и энергетические объекты в Иране, за что Тегеран угрожал массированными ударами по всему Персидскому заливу.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт предупредила Иран в среду, что Трамп готов нанести удар "сильнее, чем когда-либо прежде", если не удастся достичь соглашения.

"Президент не блефует, и он готов развязать ад. Иран не должен снова ошибаться... любое насилие после этого будет потому, что иранский режим... отказывается заключать сделку", – сказала Ливитт.

Ожидается, что в ближайшие дни и недели на Ближний Восток прибудет больше подкреплений, включая несколько эскадрилий истребителей и тысячи военнослужащих. Один экспедиционный отряд морской пехоты прибудет на этой неделе, а другой сейчас развертывается. Командный состав 82-й воздушно-десантной дивизии получил задание развернуть на Ближнем Востоке с пехотной бригадой, состоящей из нескольких тысяч военнослужащих, пишет издание.

Иранские чиновники заявили, что не доверяют переговорным усилиям Трампа и рассматривают это как хитрости для проведения коварных атак.

Спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф написал в среду в X, что иранская разведка предполагает, что "враги Ирана, при поддержке страны в регионе, готовят операцию по оккупации одного из островов Ирана".

Галибаф, вероятно, намекал на ОАЭ и их претензии на Абу-Мусу, отмечает издание.

"Все перемещения врага находятся под наблюдением наших вооруженных сил. Если они предпримут какие-либо действия, вся жизненно важная инфраструктура этой страны региона будет целью без ограничений для неустанных атак", – добавил он.

Источник, участвующий в усилиях по началу переговоров между США и Ираном, заявил, что Пакистан, Египет и Турция все еще пытаются организовать встречу между сторонами.

Источник сообщил, что хотя Иран отклонил первоначальный список требований США, он не исключает возможности переговоров в целом.

"Но проблема заключается в недоверии. Командиры КСИР очень скептически настроены, - сказал источник, имея в виду мощные иранские военные силы. - Но посредники не сдаются".