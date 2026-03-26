США начнут наземную операцию в Иране в ближайшее время - СМИ
Киев • УНН
Конгрессмены США намекают на подготовку наземной операции в Иране в ближайшее время. Тегеран усиливает оборону острова Харг и перебрасывает туда средства ПВО.
Наземная операция США в Иране может начаться в ближайшее время. Об этом со ссылкой на трех конгрессменов-республиканцев сообщил в соцсети Х журналист The Wall Street Journal Алекс Вард, информирует УНН.
Детали
По словам его собеседников, "включая председателей комитетов Вооруженных сил Палаты представителей и Сената, решительно намекают на планирование наземной операции в Иране, которая потенциально может начаться в ближайшее время".
Тем временем CNN пишет, что Иран наращивает оборону острова Харг для защиты от потенциальной наземной операции США. По словам нескольких источников издания, знакомых с данными американской разведки, Тегеран расставляет ловушки, а также перебрасывает на остров дополнительный военный персонал и средства ПВО.
Некоторые союзники президента задают серьезные вопросы о необходимости проведения такой операции, поскольку успешный захват острова сам по себе не решит проблемы, связанные с Ормузским проливом и доминированием Ирана на мировом энергетическом рынке
Напомним
Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что сейчас между Тегераном и Вашингтоном не ведется никаких переговоров, добавив, что обмен сообщениями через различных посредников "не означает переговоров".
Белый дом: переговоры с Ираном не зашли в тупик, несмотря на первоначальное сопротивление Тегерана плану США25.03.26, 21:38 • 10500 просмотров