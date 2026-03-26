США начнут наземную операцию в Иране в ближайшее время - СМИ

25 марта, 18:28 • 10479 просмотра
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Эксклюзив
25 марта, 16:27 • 23775 просмотра
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
25 марта, 13:57 • 49557 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 57030 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
25 марта, 10:45 • 47770 просмотра
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
25 марта, 09:00 • 57020 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 73754 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 60648 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 57302 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 55367 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
Мы не соревнуемся за внимание - Тихий рассказал о разнице в войнах в Украине и на Ближнем Востоке25 марта, 16:00 • 4444 просмотра
Белый дом: переговоры с Ираном не зашли в тупик, несмотря на первоначальное сопротивление Тегерана плану США25 марта, 19:38 • 10450 просмотра
США готовы окончательно согласовать гарантии безопасности, если Украина выйдет из Донецкой области - Зеленский19:46 • 4480 просмотра
Министр иностранных дел Ирана заявил, что переговоры с США не ведутся20:06 • 4820 просмотра
Археологи нашли останки легендарного д'Артаньяна - СМИ21:14 • 6438 просмотра
публикации
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"25 марта, 13:57 • 49557 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 57030 просмотра
Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверияPhoto25 марта, 12:01 • 40919 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов25 марта, 11:24 • 46189 просмотра
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать25 марта, 11:09 • 47531 просмотра
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой25 марта, 12:24 • 24386 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 60875 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 37371 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 66680 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 67047 просмотра
США начнут наземную операцию в Иране в ближайшее время - СМИ

Киев • УНН

 • 1232 просмотра

Конгрессмены США намекают на подготовку наземной операции в Иране в ближайшее время. Тегеран усиливает оборону острова Харг и перебрасывает туда средства ПВО.

Наземная операция США в Иране может начаться в ближайшее время. Об этом со ссылкой на трех конгрессменов-республиканцев сообщил в соцсети Х журналист The Wall Street Journal Алекс Вард, информирует УНН.

Детали

По словам его собеседников, "включая председателей комитетов Вооруженных сил Палаты представителей и Сената, решительно намекают на планирование наземной операции в Иране, которая потенциально может начаться в ближайшее время".

Тем временем CNN пишет, что Иран наращивает оборону острова Харг для защиты от потенциальной наземной операции США. По словам нескольких источников издания, знакомых с данными американской разведки, Тегеран расставляет ловушки, а также перебрасывает на остров дополнительный военный персонал и средства ПВО.

Некоторые союзники президента задают серьезные вопросы о необходимости проведения такой операции, поскольку успешный захват острова сам по себе не решит проблемы, связанные с Ормузским проливом и доминированием Ирана на мировом энергетическом рынке

- цитирует издание одного из собеседников.

Напомним

Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что сейчас между Тегераном и Вашингтоном не ведется никаких переговоров, добавив, что обмен сообщениями через различных посредников "не означает переговоров".

Белый дом: переговоры с Ираном не зашли в тупик, несмотря на первоначальное сопротивление Тегерана плану США

Вадим Хлюдзинский

