США начнут наземную операцию в Иране в ближайшее время - СМИ

Наземная операция США в Иране может начаться в ближайшее время. Об этом со ссылкой на трех конгрессменов-республиканцев сообщил в соцсети Х журналист The Wall Street Journal Алекс Вард, информирует УНН.

По словам его собеседников, "включая председателей комитетов Вооруженных сил Палаты представителей и Сената, решительно намекают на планирование наземной операции в Иране, которая потенциально может начаться в ближайшее время".

Тем временем CNN пишет, что Иран наращивает оборону острова Харг для защиты от потенциальной наземной операции США. По словам нескольких источников издания, знакомых с данными американской разведки, Тегеран расставляет ловушки, а также перебрасывает на остров дополнительный военный персонал и средства ПВО.

Некоторые союзники президента задают серьезные вопросы о необходимости проведения такой операции, поскольку успешный захват острова сам по себе не решит проблемы, связанные с Ормузским проливом и доминированием Ирана на мировом энергетическом рынке - цитирует издание одного из собеседников.

Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что сейчас между Тегераном и Вашингтоном не ведется никаких переговоров, добавив, что обмен сообщениями через различных посредников "не означает переговоров".

