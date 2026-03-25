Міністр закордонних справ Ірану заявив, що переговори зі США не ведуться
Київ • УНН
Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив про відсутність діалогу з Вашингтоном. Тегеран розглядає мирні пропозиції, але закликає сусідів віддалитися від США.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що зараз між Тегераном і Вашингтоном не ведеться жодних переговорів, додавши, що обмін повідомленнями через різних посередників "не означає переговорів", передає УНН із посиланням на The Guardian.
За його словами, вище керівництво Ірану наразі розглядає висунуті мирні пропозиції, але Тегеран не має наміру вести переговори зі США.
Арагчі заявив, що США не змогли досягти своїх ключових цілей у війні проти Ірану, включаючи швидку військову перемогу та зміну режиму.
Він також розкритикував регіональну роль США, заявивши, що вони не змогли захистити своїх союзників на Близькому Сході, незважаючи на наявність військових баз. Він закликав сусідів Ірану дистанціюватись від Вашингтона.
