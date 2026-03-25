Министр иностранных дел Ирана заявил, что переговоры с США не ведутся

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что сейчас между Тегераном и Вашингтоном не ведется никаких переговоров, добавив, что обмен сообщениями через различных посредников "не означает переговоров", передает УНН со ссылкой на The Guardian.

По его словам, высшее руководство Ирана сейчас рассматривает выдвинутые мирные предложения, но Тегеран не намерен вести переговоры с США.

Арагчи заявил, что США не смогли достичь своих ключевых целей в войне против Ирана, включая быструю военную победу и смену режима.

Он также раскритиковал региональную роль США, заявив, что они не смогли защитить своих союзников на Ближнем Востоке, несмотря на наличие военных баз. Он призвал соседей Ирана дистанцироваться от Вашингтона.

Белый дом: переговоры с Ираном не зашли в тупик, несмотря на первоначальное сопротивление Тегерана плану США