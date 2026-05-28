Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
WTA заставила Олейникову снять патч полка Калиновского на Ролан Гаррос-2026

Киев • УНН

 • 3382 просмотра

Олейникову заставили снять патч полка Калиновского из-за требований WTA на Ролан Гаррос. Теннисистка держала этот символ в кармане на протяжении всего матча.

WTA заставила Олейникову снять патч полка Калиновского на Ролан Гаррос-2026

Женская теннисная ассоциация (WTA) заставила украинскую теннисистку Александру Олейникову снять патч во время выступления на Ролан Гаррос-2026. Об этом спортсменка заявила в Instagram, передает УНН

Я сейчас нахожусь на Ролан Гаррос и из-за формальных требований меня заставили убрать на матче патч, который мне подарили папины побратимы. Эти люди сейчас борются за независимую Европу и стоят плечом к плечу, отражая российскую агрессию вместе с нашими украинскими героями 

- сказала Олейникова. 

Она заявила, что несмотря на запрет его использования во время матча, символ остается для нее чрезвычайно важным.

Но я хочу, чтобы все знали, что это место... оно зарезервировано для этого патча, который имеет огромное значение. И на матче он находится вот здесь, в кармашке, и он всегда со мной. Поэтому еще раз большая благодарность. И я хочу, чтобы вы знали, что несмотря на это требование, значение и сила 

- добавила Олейникова. 

Речь идет о патче полка имени Кастуся Калиновского, который был создан в марте 2022 года для защиты Украины. Полк сформирован из членов тактической группы "Беларусь", участников "Белого легиона" и "Молодого фронта", а также других белорусов, которые ранее не входили в эти формирования. 

В комментариях под постом спортсменку поддержал полк Кастуся Калиновского, написав: "Дзякуем", а также Светлана Тихановская, глава Объединенного переходного кабинета белорусской демократической оппозиции. 

"Дзякуй вялікі", - написала Тихановская. 

Напомним 

Теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк и Юлия Стародубцева одержали победы на турнире во Франции и оформили выход в третий круг супертурнира в Париже. Однако Дарья Снигур завершила свое выступление на турнире во Франции, уступив американке Пейтон Стернс. 

Павел Башинский

ОбществоСпорт
российская пропаганда
Социальная сеть
Война в Украине
Париж
Франция
Украина