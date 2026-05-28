Олейникова одержала победу в матче второго круга Ролан Гаррос-2026
Киев • УНН
Украинская теннисистка Олейникова победила австралийку Биррелл во втором круге Ролан Гаррос. В следующем раунде она сыграет против россиянки Шнайдер.
Украинская теннисистка Александра Олейникова одержала победу во втором круге Ролан Гаррос-2026 против австралийки Кимберли Биррелл и вышла в третий круг, где встретится с "нейтральной" россиянкой дианой шнайдер, передает УНН.
Детали
Матч продолжался почти три часа. Первый сет забрала украинка со счетом 6:3, однако во втором уступила разгромно - 6:0.
На старте решающего сета Биррелл смогла забрать гейм на своей подаче, но уже в четвертом гейме Олейникова восстановила паритет. После этого ни одна из теннисисток не смогла вырваться вперед. Судьба матча определилась на тай-брейке, где сильнее оказалась украинка - 10:5.
Дополнение
Олейникова впервые сыграет в третьем круге Ролан Гаррос-2026. Ее соперницей станет "нейтральная" россиянка диана шнайдер, которая одержала победу над американкой Маккартни Кесслер.
Перед этим Олейникова успешно стартовала на дебютном для себя Ролан Гаррос-2026, уверенно обыграв "нейтральную" россиянку елену приданкину.
Напомним
Женская теннисная ассоциация (WTA) заставила украинскую теннисистку Александру Олейникову снять патч во время выступления на Ролан Гаррос-2026.