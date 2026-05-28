Пустые пусковые: может ли Украина закрыть дефицит ракет для Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский передал президенту США Дональду Трампу и Конгрессу письмо, в котором говорится об истощении украинской системы ПВО, прежде всего средств противодействия баллистическим ракетам. Зеленский подчеркнул, что нынешние темпы поставок вооружения не соответствуют тем угрозам, с которыми столкнулась Украина. Может ли Украина получить больше ракет для сбивания баллистики, читайте в материале УНН.

Математика не в нашу пользу

Украина испытывает критический дефицит ракет PAC-3 к системам Patriot, способных перехватывать баллистику.

Мы видим, что баллистические ракеты продолжают сбиваться, но эффективность постепенно снижается. Все больше ракет прорывают ПВО и достигают целей. Имеем дефицит ракет PAC-3 к Patriot — пояснил в комментарии УНН старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной.

В Командовании Воздушных сил прямо говорят, что после каждой массированной российской атаки запасы перехватчиков истощаются, а темпы поставок не успевают их компенсировать. Критичности ситуации добавляет и тот факт, что ракеты-перехватчики нужны не только Украине — в них нуждаются и страны Ближнего Востока. PAC-3 же сами по себе являются дефицитным товаром.

Производит эти зенитные управляемые ракеты американская компания Lockheed Martin. В 2025 году было изготовлено 620 таких боеприпасов, что было на 20% больше, чем годом ранее. В 2026 году ожидается изготовление 650 PAC-3. Для понимания: только за зиму 2025-2026 годов РФ выпустила по Украине, согласно статистике Воздушных сил, около 250 баллистических, аэробаллистических и гиперзвуковых ракет. При этом расчетно на каждую цель требуется два перехватчика. А как указывает портал Defense Express, дефицит средств противодействия привел к тому, что украинские операторы Patriot вынуждены расходовать лишь по одной ракете MSE для поражения баллистических целей.

Несмотря на то, что некоторые эксперты считают, что запасы российских ракет, в том числе и баллистических, тоже истощаются — рассчитывать исключительно на это не стоит.

Украина уже предлагала обменивать отечественные дроны-перехватчики на ракеты к Patriot, а Дональд Трамп предлагал странам-партнерам поделиться собственными запасами с Украиной. На что согласны далеко не все — ведь никому не хочется уменьшать свой арсенал, пополнить который, очевидно, удастся не скоро. Вероятно, именно поэтому европейских партнеров заинтересовала украинская разработка. Речь идет о ракете FP-7.х, которую уже называют более дешевым аналогом Patriot и которая легла в основу проекта Freyja — панъевропейского баллистического щита.

Украинская ракета: есть шанс на первый перехват до конца года

Недавно соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что у Украины есть шанс провести первый перехват баллистики собственной ракетой FP-7.х до конца года, но при условии, что программа по ее запуску не будет сталкиваться с препятствиями.

Если все будут бежать очень быстро, то до конца года мы сможем совершить первый перехват, но это нужно делать очень быстро всем, и любой медийный скандал очень мешает. Сейчас мы уже потеряли целый месяц на то, чтобы писать всем и рассказывать всем, что Миндич не имеет никакого отношения к нам. Большое спасибо НАБУ, что они предоставили письмо, которое удовлетворило наших иностранных партнеров, что нет дела против Fire Point или против ее владельцев — заявил Штилерман.

Втягивание компании в коррупционные скандалы уже отсрочило старт проекта Freyja: программа должна была стартовать еще в июне 2025 года, но из-за дополнительных комплаенс-проверок фактический запуск сдвинулся на февраль 2026 года. В итоге компания прошла все дополнительные проверки, а об участии в проекте заявили Германия, Франция и Норвегия.

Об FP-7.х из открытых источников известно, что она будет способна сбивать российские ракеты, в частности «Кинжалы». В системе наведения будет использоваться инфракрасная тепловизионная головка самонаведения немецкого Diehl — производителя IRIS-T. Ракета будет изготавливаться из композитных материалов. Интеграция с украинской ПВО происходит через протокол Link-16 по стандартам НАТО с возможностью подключения радаров для курсовой коррекции.

Остается только надеяться, что на пути к запуску производства собственной ракеты-перехватчика не возникнут новые препятствия. Ведь пока комплексы Patriot в Украине стоят с пустыми пусковыми установками, а перспективы получения достаточного количества PAC-3 выглядят призрачными — препятствование компании, способной создать эффективную систему защиты от баллистики, равносильно самоубийству.